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Dirigente do Hoffenheim confirma negociações sobre a transferência de jogador que está na mira do Barcelona e do Chelsea
Diretor do Hoffenheim confirma negociações sobre saída
A disputa por Asllani está esquentando depois que o diretor esportivo do Hoffenheim admitiu que o clube da Bundesliga está analisando ofertas pelo seu jogador mais valioso. Com o interesse crescente de vários clubes de elite do continente, uma saída neste verão da Rhein-Neckar-Arena parece cada vez mais inevitável para a atacante de finalização certeira.
“A situação é a seguinte: há negociações com clubes tanto no país quanto no exterior. Também não é segredo que Asllani tem uma cláusula de rescisão”, disse Schicker àrevista Kicker.
Esses comentários surgem em um momento em que a atacante está sendo acompanhada de perto por times da Inglaterra e da Espanha, e a admissão pública de Schicker sugere que o clube está preparado para sua esperada saída neste verão.
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Barcelona e Chelsea lideram a disputa
O Barcelona vem sendo associado há muito tempo ao jogador de 23 anos, com relatos sugerindo que o gigante catalão fez o primeiro contato já em março. Embora o interesse tenha permanecido um tanto informal, a possível saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain poderia levar os Blaugrana a acelerar a busca pelo atacante nascido na Alemanha para reforçar o ataque de Hansi Flick.
No entanto, o time espanhol enfrenta forte concorrência da Premier League. Tanto o Chelsea quanto o Tottenham demonstram grande interesse no jogador, que é visto como a escolha ideal para as exigências físicas do futebol inglês.
Asllani teve uma temporada sensacional, marcando 10 gols e dando nove assistências em 33 partidas, o que o torna uma opção econômica para clubes que buscam evitar um gasto excessivo.
Cláusula de rescisão e detalhes do contrato
Uma das principais razões para a intensa especulação é a viabilidade da transferência de Asllani. Apesar de estar vinculado a um contrato de longo prazo que vai até 2029, o contrato do atacante contém uma cláusula de rescisão avaliada, segundo relatos, em pouco menos de 30 milhões de euros. Esse valor é considerado altamente atraente para um jogador de sua idade e com o desempenho atual.
Embora o Borussia Dortmund também tenha sido mencionado como um destino no próprio país, entende-se que a atração de uma transferência para o exterior continua sendo um fator significativo.
Para o Hoffenheim, a existência da cláusula significa que o clube pode ter pouco controle sobre o destino final caso um interessado atinja o valor estabelecido, embora a confirmação de Schicker sobre as negociações sugira uma preferência por uma transição organizada.
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Asllani sonha com a Liga dos Campeões
O próprio jogador tem se mantido relativamente calmo em relação aos rumores sobre seu futuro, preferindo deixar que seu desempenho em campo fale por si. No entanto, ele não escondeu seu desejo de, um dia, disputar o mais alto nível das competições europeias, o que pode influenciar sua escolha de clube neste verão.
“É claro que a Liga dos Campeões é o sonho de todo jogador de futebol. Acho que é simplesmente uma sensação maravilhosa jogar na Liga dos Campeões”, explicou Asllani. “Fico arrepiado só de assistir e ouvir o hino. Sempre assisto à Liga dos Campeões junto com meu pai, e é por isso que jogar nesse grande torneio um dia é simplesmente um objetivo enorme para mim. Sonho com isso desde que era criança.”
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