Dirigente do Hoffenheim confirma negociações sobre a transferência de jogador que está na mira do Barcelona e do Chelsea

A disputa por Asllani está esquentando depois que o diretor esportivo do Hoffenheim admitiu que o clube da Bundesliga está analisando ofertas pelo seu jogador mais valioso. Com o interesse crescente de vários clubes de elite do continente, uma saída neste verão da Rhein-Neckar-Arena parece cada vez mais inevitável para a atacante de finalização certeira.

“A situação é a seguinte: há negociações com clubes tanto no país quanto no exterior. Também não é segredo que Asllani tem uma cláusula de rescisão”, disse Schicker àrevista Kicker.

Esses comentários surgem em um momento em que a atacante está sendo acompanhada de perto por times da Inglaterra e da Espanha, e a admissão pública de Schicker sugere que o clube está preparado para sua esperada saída neste verão.







