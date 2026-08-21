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Dirigente do Brighton quebra o silêncio sobre transferência de Carlos Baleba enquanto o Man Utd faz oferta de £ 60 milhões pelo mais recente alvo de Michael Carrick
Barber fala sobre o interesse do United
Barber insistiu que o clube só vai autorizar saídas em transferências que "façam sentido para nós financeiramente" depois de Baleba ser fortemente ligado a uma mudança para Old Trafford. O jogador de 22 anos se tornou uma peça-chave para o Brighton desde que chegou vindo do Lille, e suas atuações não passaram despercebidas pela elite da Premier League.
- Getty
"Sempre vamos ter interesse"
Falando à talkSPORT sobre as especulações, Barber manteve o profissionalismo, mas deixou a porta aberta para um acordo se o preço for o certo. "Isso não é algo sobre o qual eu possa falar neste momento", admitiu o dirigente do Brighton. "Quero dizer, nesta época do ano, como você sabe, sempre estaremos sujeitos a propostas pelos nossos jogadores. Sempre vamos nos interessar por aquelas que sejam sensatas e que façam sentido para nós do ponto de vista financeiro e econômico."
Carrick mira reforços para o meio-campo
O Manchester United deixou claro neste verão que sua prioridade é reforçar o meio-campo central após a saída de Casemiro e uma lesão grave de Manuel Ugarte ter deixado Carrick com poucas opções. O clube já se movimentou no mercado, garantindo Andrey Santos, do Chelsea, por £48 milhões e acionando a cláusula de rescisão de £35 milhões de Youri Tielemans no Aston Villa para acrescentar a experiência tão necessária.
Segundo relatos, o United agora voltou toda a sua atenção para Baleba e apresentou uma oferta inicial de £60 milhões, mais £5 milhões em bônus. Embora o Brighton considere a proposta um pouco abaixo de sua avaliação, as negociações positivas continuam entre os dois clubes.
- AFP
Equilibrando as ambições do Brighton
Barber fez questão de ressaltar rapidamente que qualquer venda precisa ser equilibrada com as ambições do clube em campo, especialmente com o futebol europeu no horizonte. "Sempre precisamos equilibrar isso com a garantia de que o elenco seja o mais forte possível para competir em competições como a que estamos disputando nesta noite [Liga Conferência Europa]", acrescentou Barber durante a entrevista.
Apesar da necessidade de profundidade no elenco, Barber reconheceu a crescente projeção do meio-campista. Ele concluiu: "Então, não há muito o que dizer sobre Carlos no momento, além de que ele é um jovem meio-campista extremamente talentoso, que tem ido muito bem por nós e tem despertado o interesse de alguns dos maiores clubes do mundo já há alguns anos, então vamos ver aonde isso vai dar."
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