Barber fez questão de ressaltar rapidamente que qualquer venda precisa ser equilibrada com as ambições do clube em campo, especialmente com o futebol europeu no horizonte. "Sempre precisamos equilibrar isso com a garantia de que o elenco seja o mais forte possível para competir em competições como a que estamos disputando nesta noite [Liga Conferência Europa]", acrescentou Barber durante a entrevista.

Apesar da necessidade de profundidade no elenco, Barber reconheceu a crescente projeção do meio-campista. Ele concluiu: "Então, não há muito o que dizer sobre Carlos no momento, além de que ele é um jovem meio-campista extremamente talentoso, que tem ido muito bem por nós e tem despertado o interesse de alguns dos maiores clubes do mundo já há alguns anos, então vamos ver aonde isso vai dar."



