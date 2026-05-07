Dirigente do Bayern questiona a UEFA sobre a escolha do árbitro, enquanto Vincent Kompany e companhia ficam frustrados com decisões polêmicas na derrota para o PSG

Após o empate de 1 a 1 do Bayern com o PSG, que resultou na eliminação do campeão da Bundesliga por 6 a 5 no placar agregado, o diretor executivo do clube questionou por que João Pinheiro, um árbitro com pouca experiência no mais alto nível das eliminatórias europeias, foi designado para uma partida de tão alto risco. Dreesen apontou o currículo do árbitro de 38 anos como uma possível razão para as inconsistências observadas em campo.

“É no mínimo surpreendente que um árbitro que nunca apitou uma semifinal antes e que tem apenas 15 jogos da Liga dos Campeões em seu histórico esteja apitando uma semifinal. Isso é incomum e talvez também explique algumas das decisões”, disse ele aoBILD.

Antes do confronto da semifinal, a partida de maior destaque de Pinheiro na competição havia sido a primeira partida das oitavas de final entre Club Brugge e Aston Villa na temporada passada. Embora a maior designação anterior do árbitro português tivesse sido a final da Supercopa da UEFA, o salto para uma partida entre dois gigantes europeus acabou se tornando um grande tema de discussão.