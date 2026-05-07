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Dirigente do Bayern questiona a UEFA sobre a escolha do árbitro, enquanto Vincent Kompany e companhia ficam frustrados com decisões polêmicas na derrota para o PSG
Dreesen questiona a experiência de Pinheiro
Após o empate de 1 a 1 do Bayern com o PSG, que resultou na eliminação do campeão da Bundesliga por 6 a 5 no placar agregado, o diretor executivo do clube questionou por que João Pinheiro, um árbitro com pouca experiência no mais alto nível das eliminatórias europeias, foi designado para uma partida de tão alto risco. Dreesen apontou o currículo do árbitro de 38 anos como uma possível razão para as inconsistências observadas em campo.
“É no mínimo surpreendente que um árbitro que nunca apitou uma semifinal antes e que tem apenas 15 jogos da Liga dos Campeões em seu histórico esteja apitando uma semifinal. Isso é incomum e talvez também explique algumas das decisões”, disse ele aoBILD.
Antes do confronto da semifinal, a partida de maior destaque de Pinheiro na competição havia sido a primeira partida das oitavas de final entre Club Brugge e Aston Villa na temporada passada. Embora a maior designação anterior do árbitro português tivesse sido a final da Supercopa da UEFA, o salto para uma partida entre dois gigantes europeus acabou se tornando um grande tema de discussão.
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Kompany fica furioso com decisões "ridículas" de mão
A frustração era igualmente evidente na linha lateral, onde Vincent Kompany via os sonhos europeus de sua equipe se esvaírem. O técnico belga ficou particularmente indignado com uma jogada envolvendo João Neves, na qual a bola bateu no braço do meio-campista após um desvio de um companheiro. Embora as Regras do Jogo protejam os jogadores contra marcações de mão quando a bola é desviada por um companheiro, Kompany continuava cético.
“Temos que analisar algumas das jogadas que foram decididas pelos árbitros nos dois jogos, o que... nunca é desculpa para tudo, mas é importante”, disse Kompany após a partida. “A mão [de Neves] está no ar, a bola bate nela. Como foi lançada por um companheiro de equipe, não é pênalti. Mas se você analisar as duas [situações], com um pouco de bom senso, é simplesmente ridículo. Aconteça o que acontecer, é ridículo. Isso não resume todo o jogo, mas no fim das contas foi uma partida decidida por um gol.”
A polêmica em torno do cartão vermelho de Nuno Mendes
As reclamações do Bayern começaram no início da partida, quando Nuno Mendes, que já havia recebido um cartão amarelo, pareceu tocar a bola com a mão intencionalmente. Em vez de mostrar o segundo cartão amarelo, Pinheiro marcou uma falta a favor do adversário por uma falta anterior cometida por Konrad Laimer. Essa decisão provocou protestos furiosos dos jogadores e da comissão técnica do Bayern, que acreditavam que a vantagem numérica teria inclinado a balança a seu favor.
Kompany sugeriu que o árbitro não teve coragem de tomar a grande decisão, dizendo: “Achei que ele recuou porque percebeu que já havia dado um cartão amarelo e não queria expulsá-lo por isso.” Esse sentimento foi compartilhado por Max Eberl, que observou: “Para mim, você pode dar um cartão amarelo-vermelho. Aí o jogo toma outro rumo.”
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Ballack sugere que há problemas mais amplos na arbitragem
As repercussões se estenderam muito além da atual comissão técnica, com o ex-capitão do Bayern, Michael Ballack, chegando a sugerir uma conspiração contra o time alemão. Referindo-se à intervenção sem precedentes do quarto árbitro no incidente envolvendo Laimer, a lenda alemã considerou a sequência de eventos altamente suspeita: “É a primeira vez que o quarto árbitro intervém em uma situação dessas. Tive a sensação de que eles não queriam dar o segundo cartão amarelo. Essa é a minha impressão como espectador. Digo isso abertamente”, afirmou a lenda alemã à DAZN. O Bayern precisa agora deixar a polêmica de lado e voltar sua atenção para a final da DFB-Pokal, enquanto o Paris Saint-Germain se prepara para o confronto decisivo contra o Arsenal.