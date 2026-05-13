Dirigente do Barcelona critica Florentino Pérez por ataques “patéticos” e acusa o presidente de “encobrir” os dois anos desastrosos do Real Madrid

Em declarações antes do confronto do Barcelona com o Alavés, Yuste não mediu palavras ao avaliar a recente coletiva de imprensa de Pérez. O dirigente do Barça sugeriu que as acusações relativas ao caso Negreira e ao parcialismo arbitral são apenas uma tática para desviar a atenção da falta de sucesso do Real Madrid no cenário nacional em comparação com seus rivais catalães.

“As palavras de Florentino pareceram patéticas e cheias de falsidades”, afirmou Yuste. “Essa manobra de Florentino Pérez para encobrir um desastre esportivo que já dura dois anos não o levará a lugar nenhum. É uma cortina de fumaça para tentar justificar uma má gestão esportiva. Nós, culés, estamos muito felizes e nada tirará nossa felicidade.”