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Dirigente do Barcelona critica Florentino Pérez por ataques “patéticos” e acusa o presidente de “encobrir” os dois anos desastrosos do Real Madrid
Yuste critica a “cortina de fumaça” de Pérez
Em declarações antes do confronto do Barcelona com o Alavés, Yuste não mediu palavras ao avaliar a recente coletiva de imprensa de Pérez. O dirigente do Barça sugeriu que as acusações relativas ao caso Negreira e ao parcialismo arbitral são apenas uma tática para desviar a atenção da falta de sucesso do Real Madrid no cenário nacional em comparação com seus rivais catalães.
“As palavras de Florentino pareceram patéticas e cheias de falsidades”, afirmou Yuste. “Essa manobra de Florentino Pérez para encobrir um desastre esportivo que já dura dois anos não o levará a lugar nenhum. É uma cortina de fumaça para tentar justificar uma má gestão esportiva. Nós, culés, estamos muito felizes e nada tirará nossa felicidade.”
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Uma análise realista sobre a alegação de títulos "roubados"
A tensão decorre da afirmação extraordinária de Pérez de que deveria ter conquistado o dobro de títulos durante seu mandato. O dirigente do Real Madrid sugeriu recentemente que seus títulos de campeão nacional poderiam ter chegado a 14, pois teriam sido “roubados” — uma declaração que Yuste considera factualmente incorreta e insultuosa aos esforços do atual elenco do Barça.
“Sete campeonatos roubados? Isso é uma falsidade total. Não é assim, objetivamente falando”, rebateu Yuste. “Ele sabe disso, mas vamos nos defender; devemos isso aos torcedores e ao clube. Ninguém mexe com este clube. Não vale a pena falar de Negreira novamente quando ganhamos dois campeonatos com um projeto que conta com jogadores da La Masia e outros que vieram de fora.”
Ação judicial à vista
Enquanto as trocas de farpas verbais continuam, o Barcelona já está preparando uma resposta oficial por meio de seus canais jurídicos. O clube afirma que todos os pagamentos feitos a José Maria Enríquez Negreira foram por relatórios técnicos legítimos e se mostrou disposto a contestar as acusações na Justiça, se necessário.
“Ainda não há novidades sobre possíveis ações judiciais. O assunto está nas mãos do departamento jurídico desde ontem e, assim que tivermos mais informações, as repassaremos a vocês”, explicou Yuste. “Mas há limites que nunca podem ser ultrapassados, e esse homem já os ultrapassou. Assisti à coletiva de imprensa mais tarde, e ela não me fez rir nem chorar. Me deixou triste.”
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Uma rivalidade na diretoria
Apesar das relações frias entre os dois presidentes, Yuste observou que outros membros da diretoria do Real Madrid mantiveram um certo nível de profissionalismo. Ele teve o cuidado de distinguir entre a cruzada pessoal de Pérez e a conduta de outros dirigentes de alto escalão do Santiago Bernabéu.
“No domingo, Pirri, presidente honorário, e parte de sua diretoria vieram acompanhados de Emilio Butragueño. Eles foram muito simpáticos e gentis”, admitiu Yuste. “A eles, não tenho nada a dizer, mas o máximo representante do clube é o presidente e, quando ele faz declarações como essas, eu as classifico como patéticas e falsas.”