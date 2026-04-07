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Dirigente do Atlético de Madrid se diz “envergonhado” com a arbitragem da La Liga após ouvir as gravações do VAR sobre a decisão de anular o cartão vermelho ao Barcelona
Gil Marin critica os padrões de arbitragem
O clima no Wanda Metropolitano está tenso após uma série de decisões polêmicas em partidas decisivas contra o Real Madrid e o Barcelona. A diretoria do Atlético teria questionado a integridade do processo técnico após testemunhar uma série de injustiças percebidas.
A principal fonte da indignação atual decorre de um incidente envolvendo o zagueiro do Barcelona, Gerard Martín. Após uma entrada alta em Thiago Almada, Busquets Ferrer inicialmente lhe mostrou um cartão vermelho direto, mas depois que Melero López interveio e aconselhou o árbitro de campo, a punição foi reduzida para um cartão amarelo. Os Rojiblancos acabaram perdendo o confronto da La Liga no sábado por 2 a 1.
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O CEO exige responsabilidade dos VARs
Marin não mediu palavras ao comentar sobre o áudio divulgado pela sala do VAR, sugerindo que a tecnologia está sendo usada para influenciar os árbitros, em vez de simplesmente corrigir erros evidentes. Ele acredita que o sistema atual mina a autoridade do árbitro em campo.
“Quando vemos as imagens e ouvimos o áudio compartilhado pela Federação, tudo o que podemos fazer é sentir vergonha”, afirmou Marin, conforme citado pelo Marca. “É inaceitável que nos deixem ouvir seus comentários, que são completamente contrários ao funcionamento correto do VAR, e nada aconteça. Os árbitros têm o mesmo direito de cometer erros que os jogadores, treinadores e dirigentes, mas os erros no jogo são apenas isso: erros. É outra coisa completamente diferente quando um árbitro na cabine do VAR influencia o árbitro principal enquanto ele está julgando uma jogada.
"O árbitro em campo deve ser responsável e tomar decisões interpretando as intenções de cada jogador. O VAR só deve intervir para corrigir erros ininterpretáveis, não para decidir no lugar do árbitro principal. Não é normal que sejam tomadas decisões diferentes para jogadas idênticas, que os critérios mudem e que não saibamos o que esperar. Isso aconteceu conosco nas duas últimas rodadas. Não faz sentido."
Le Normand expressou sua indignação
Marin não foi o único a expressar sua frustração. O jogador do Atlético de Madrid, Robin Le Normand, também admitiu estar irritado com a decisão do árbitro sobre o incidente. Ele disse: “Agora vão dizer que não era cartão vermelho, mas quem entende de futebol sabe que era. Se eu tivesse feito aquilo, com certeza seria cartão vermelho. Vimos isso recentemente na partida entre Betis e Rayo Vallecano, e a CTA (Comissão Técnica de Árbitros) considerou cartão vermelho. Não sei o que aconteceu hoje com a mesma jogada. Ele revê e vê que é perigosa. Também não entendo.
“Hoje, não dava para falar com ninguém, nem mesmo com o capitão. Sempre que algo acontecia, ele mostrava um cartão amarelo e elevava o nível da partida em vez de baixá-lo. Todo mundo pode cometer erros, e hoje acho que ele cometeu um. Todos viram. Hoje, foram as pequenas coisas que afetaram a partida. Foram as pequenas coisas que nos prejudicaram.”
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E agora?
Com essa derrota, o Atlético não conseguiu ficar entre os três primeiros da La Liga, ficando apenas um ponto atrás do Villarreal. Enquanto isso, o Barça continua na liderança da tabela, sete pontos à frente do Real Madrid, que sofreu uma derrota para o Mallorca no fim de semana. O time do Atlético, comandado por Diego Simeone, buscará a revanche na próxima partida, quando enfrentará o Barcelona novamente, mas desta vez na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.