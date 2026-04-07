Dirigente do Atlético de Madrid se diz “envergonhado” com a arbitragem da La Liga após ouvir as gravações do VAR sobre a decisão de anular o cartão vermelho ao Barcelona

Marin não mediu palavras ao comentar sobre o áudio divulgado pela sala do VAR, sugerindo que a tecnologia está sendo usada para influenciar os árbitros, em vez de simplesmente corrigir erros evidentes. Ele acredita que o sistema atual mina a autoridade do árbitro em campo.

“Quando vemos as imagens e ouvimos o áudio compartilhado pela Federação, tudo o que podemos fazer é sentir vergonha”, afirmou Marin, conforme citado pelo Marca. “É inaceitável que nos deixem ouvir seus comentários, que são completamente contrários ao funcionamento correto do VAR, e nada aconteça. Os árbitros têm o mesmo direito de cometer erros que os jogadores, treinadores e dirigentes, mas os erros no jogo são apenas isso: erros. É outra coisa completamente diferente quando um árbitro na cabine do VAR influencia o árbitro principal enquanto ele está julgando uma jogada.

"O árbitro em campo deve ser responsável e tomar decisões interpretando as intenções de cada jogador. O VAR só deve intervir para corrigir erros ininterpretáveis, não para decidir no lugar do árbitro principal. Não é normal que sejam tomadas decisões diferentes para jogadas idênticas, que os critérios mudem e que não saibamos o que esperar. Isso aconteceu conosco nas duas últimas rodadas. Não faz sentido."