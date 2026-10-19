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Diretoria do Newcastle toma decisão definitiva sobre o futuro de Matthias Jaissle após início lento na Premier League
Diretoria mantém apoio firme a Jaissle
Jaissle não corre risco imediato de demissão no Newcastle, apesar do início decepcionante de temporada. A cúpula do clube está disposta a dar tempo ao técnico de 38 anos para implementar seus métodos e melhorar os resultados, segundo o TEAMtalk.
O Newcastle ocupa atualmente a 11ª posição na Premier League, com apenas oito pontos nas primeiras sete partidas. A derrota por 1 a 0 para o Aston Villa no fim de semana veio após uma pesada derrota por 4 a 1 fora de casa para o recém-promovido Coventry, aumentando a frustração entre os torcedores.
Parte da torcida está impaciente com o desempenho neste início de temporada, e uma influente publicação de torcedores chegou a pedir a demissão do técnico. No entanto, dirigentes do St James' Park continuam confiando no projeto que Jaissle está construindo.
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Reconstrução após saídas importantes no verão
A diretoria do Newcastle já esperava uma fase de transição turbulenta após perder três peças-chave na janela de transferências de verão. Sandro Tonali, Anthony Gordon e Bruno Guimaraes deixaram o clube na mesma janela.
Sem o núcleo do meio-campo e uma de suas principais ameaças ofensivas, a equipe já esperava resultados oscilantes. Segundo o mesmo relatório, os dirigentes veem as dificuldades recentes como uma consequência inevitável dessas mudanças no elenco, e não como uma falha no sistema tático do treinador.
Além disso, o relatório descreve os treinos de Jaissle como brilhantes e elogia seu foco na pressão de alta intensidade e na construção estruturada das jogadas. A diretoria segue convencida de que esses métodos darão resultado a longo prazo.
Elenco segue dando apoio firme ao técnico
No vestiário, o clima entre os jogadores continua amplamente positivo, apesar da sequência decepcionante de resultados. O elenco gosta de trabalhar sob o comando do ex-técnico do Red Bull Salzburg e do Al-Ahli e valoriza a clareza de suas instruções táticas.
Os jogadores acreditam que as dificuldades do início da temporada são apenas temporárias, à medida que as novas combinações táticas começam a funcionar. Eles esperam uma melhora significativa nas atuações quando o entrosamento da equipe se consolidar e as ausências de jogadores importantes forem administradas de forma eficaz.
Em vez de entrar em pânico, a diretoria vê a situação atual como uma etapa necessária para reformular a equipe em torno de jogadores mais jovens e recém-chegados. O desempenho recente não provocou nenhuma preocupação séria na diretoria.
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Tempo e confiança no St James' Park
Jaissle mantém o apoio público e privado da diretoria do Newcastle enquanto implementa sua filosofia. O treinador agora se concentrará em recuperar o embalo e levar sua equipe de volta às primeiras posições da Premier League. O Newcastle se prepara para enfrentar o Crystal Palace no Selhurst Park, no domingo, antes de encarar o Everton pela Copa da Liga Inglesa na próxima semana.
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