Diretoria do Newcastle toma decisão definitiva sobre o futuro de Matthias Jaissle após início lento na Premier League

Jaissle não corre risco imediato de demissão no Newcastle, apesar do início decepcionante de temporada. A cúpula do clube está disposta a dar tempo ao técnico de 38 anos para implementar seus métodos e melhorar os resultados, segundo o TEAMtalk.

O Newcastle ocupa atualmente a 11ª posição na Premier League, com apenas oito pontos nas primeiras sete partidas. A derrota por 1 a 0 para o Aston Villa no fim de semana veio após uma pesada derrota por 4 a 1 fora de casa para o recém-promovido Coventry, aumentando a frustração entre os torcedores.

Parte da torcida está impaciente com o desempenho neste início de temporada, e uma influente publicação de torcedores chegou a pedir a demissão do técnico. No entanto, dirigentes do St James' Park continuam confiando no projeto que Jaissle está construindo.