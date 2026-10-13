O Manchester United teve um início de temporada difícil na Premier League, somando apenas seis pontos nas seis primeiras partidas. A equipe de Carrick ocupa atualmente a 13ª posição na tabela e conseguiu uma única vitória, contra o recém-promovido Ipswich Town. A pressão aumentou no fim de semana, depois que o Manchester United cedeu uma vantagem mínima e empatou em 1 a 1 com o Tottenham, que jogava com dez atletas.

Apesar dos questionamentos, a cúpula de Old Trafford se recusa a tomar uma decisão precipitada. Segundo Fabrizio Romano, os dirigentes do clube consideram que a situação está “sob controle”. Fontes internas indicam que o elenco segue apoiando totalmente o técnico de 45 anos e acredita que ele pode reverter a má fase.

A INEOS está determinada a evitar uma demissão precipitada. A empresa quer dar tempo a Carrick para recuperar o desempenho que lhe rendeu a efetivação no cargo após levar o clube de volta à Champions League na temporada passada.



