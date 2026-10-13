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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

Diretoria do Manchester United toma decisão sobre demissão de Michael Carrick, com ex-técnico da Premier League de prontidão

M. Carrick
Manchester United
Premier League
Liga dos Campeões
E. Howe

Michael Carrick enfrenta a primeira grande crise de sua passagem como técnico do Manchester United após um início desastroso na nova temporada da Premier League. Apesar da pressão crescente em Old Trafford, a diretoria do clube teria chegado a uma conclusão definitiva sobre o futuro imediato do ex-meio-campista.

  • Apoio ao técnico em meio a um início duríssimo

    O Manchester United teve um início de temporada difícil na Premier League, somando apenas seis pontos nas seis primeiras partidas. A equipe de Carrick ocupa atualmente a 13ª posição na tabela e conseguiu uma única vitória, contra o recém-promovido Ipswich Town. A pressão aumentou no fim de semana, depois que o Manchester United cedeu uma vantagem mínima e empatou em 1 a 1 com o Tottenham, que jogava com dez atletas.

    Apesar dos questionamentos, a cúpula de Old Trafford se recusa a tomar uma decisão precipitada. Segundo Fabrizio Romano, os dirigentes do clube consideram que a situação está “sob controle”. Fontes internas indicam que o elenco segue apoiando totalmente o técnico de 45 anos e acredita que ele pode reverter a má fase.

    A INEOS está determinada a evitar uma demissão precipitada. A empresa quer dar tempo a Carrick para recuperar o desempenho que lhe rendeu a efetivação no cargo após levar o clube de volta à Champions League na temporada passada.


  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Carrick comenta a pressão crescente

    Ao falar após o empate do fim de semana contra o Tottenham, Carrick se recusou a criticar o elenco. O ex-meio-campista afirmou que erros individuais fazem parte do jogo e manteve uma postura de apoio.

    “Não me sinto decepcionado, porque erros acontecem”, explicou Carrick. “Você pode cometer erros, as coisas podem dar errado. Eu já cometi erros em jogos, e isso não significa necessariamente decepcionar todo mundo.”

    O técnico do Manchester United também reconheceu a intensidade da paixão e das expectativas em Old Trafford.

    “Todos nós temos padrões, todos nós temos níveis. Os jogadores também têm níveis e padrões e, às vezes, reconhecem quando algo dá errado para eles”, acrescentou. “Eu me importo com este lugar tanto quanto qualquer pessoa, então às vezes você pode falar demais e acabar passando dos limites. Mas isso vem de uma boa intenção, de verdade, e eu entendo.”


  • Howe e Conte ganham destaque

    Embora Carrick ainda tenha o apoio da diretoria, nomes de peso são apontados como alternativas para o cargo. O ex-técnico do Newcastle Eddie Howe estaria muito interessado caso a vaga seja aberta. Howe está sem trabalhar desde que deixou o St James' Park neste verão. Antes disso, salvou o Newcastle do rebaixamento, levou o clube à Champions League e conquistou um importante título nacional.

    Os dirigentes do United têm o técnico de 48 anos em alta conta e valorizam seu histórico na Premier League e sua experiência em competições europeias. Embora não esteja buscando ativamente voltar a trabalhar, relatos indicam que Howe estaria disposto a encerrar seu período de afastamento antes do previsto se o United o procurasse. Antonio Conte também foi citado como possível opção caso seja necessário buscar um substituto.


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    Uma sequência decisiva até a pausa para as seleções

    A sequência de jogos até a pausa internacional de novembro provavelmente definirá o futuro de Carrick. Os dirigentes do Manchester United esperam uma rápida melhora no desempenho da equipe nas próximas semanas.

    Se o Manchester United não mostrar uma melhora significativa, a INEOS terá uma decisão complicada a tomar. Com treinadores de capacidade comprovada, como Howe, à espera, Carrick precisa encontrar rapidamente uma forma de fazer seu elenco, que atravessa uma fase difícil, voltar a render.

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