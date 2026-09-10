Diretor esportivo do Catanzaro: "Cisse é extraordinário. Liberali? O Milan fez de tudo para trazê-lo de volta, mas é uma questão de como ele foi tratado antes, de princípios"

Em Catanzaro, eles encontraram o ambiente certo para deslanchar. Mattia Liberali e Alphadio Cisse se cruzaram em seus caminhos, e o diretor esportivo do Catanzaro, Ciro Polito , falou assim sobre ele ao Milannews.it: "Cisse é um garoto calado, mas ao mesmo tempo simpático, esperto. É querido pelo grupo, um garoto sério".
Esperava esse impacto de Cisse na Serie A, mas principalmente no Milan?
"É normal, ele teve uma lesão grave. Com essa lesão, o primeiro pensamento foi logo que ele tivesse perdido o bonde para aproveitar essa oportunidade. Mas encontrou um grande treinador, que não olhou para o fato de ele ser um garoto que esteve lesionado nos últimos 5 meses em Catanzaro. Olhou, gostou dele e o colocou para jogar. Se eu pensava nesse impacto? Para mim, ele é forte demais, depois na vida também é preciso um pouco de sorte. Mas quando o contratei, éramos muitos, tive de esperar cerca de um mês para que algumas coisas se resolvessem, eu sempre esperei por ele. E nós tínhamos muitos jogadores. Mesmo assim, quis contratá-lo do mesmo jeito (no Catanzaro, nota do redator), porque sabia que era um jogador forte. Nem eu pensava que ele pudesse ter esse impacto conosco, nos primeiros 5 meses ele jogou sozinho. Tem recursos, talento, quando chuta ao gol, tem tudo. É preciso dar oportunidades aos garotos, porque se você não os vê, nunca vai saber o que podem fazer".