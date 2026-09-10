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Mattia Liberali ComoGetty Images

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Diretor esportivo do Catanzaro: "Cisse é extraordinário. Liberali? O Milan fez de tudo para trazê-lo de volta, mas é uma questão de como ele foi tratado antes, de princípios"

Milan

O diretor esportivo do Catanzaro, Ciro Polito, falou com exclusividade aos microfones do MilanNews.it sobre Alphadjo Cisse, protagonista deste início de temporada, e sobre Liberali.

Em Catanzaro, eles encontraram o ambiente certo para deslanchar. Mattia Liberali e Alphadio Cisse se cruzaram em seus caminhos, e o diretor esportivo do Catanzaro, Ciro Polito , falou assim sobre ele ao Milannews.it: "Cisse é um garoto calado, mas ao mesmo tempo simpático, esperto. É querido pelo grupo, um garoto sério". 


Esperava esse impacto de Cisse na Serie A, mas principalmente no Milan?
"É normal, ele teve uma lesão grave. Com essa lesão, o primeiro pensamento foi logo que ele tivesse perdido o bonde para aproveitar essa oportunidade. Mas encontrou um grande treinador, que não olhou para o fato de ele ser um garoto que esteve lesionado nos últimos 5 meses em Catanzaro. Olhou, gostou dele e o colocou para jogar. Se eu pensava nesse impacto? Para mim, ele é forte demais, depois na vida também é preciso um pouco de sorte. Mas quando o contratei, éramos muitos, tive de esperar cerca de um mês para que algumas coisas se resolvessem, eu sempre esperei por ele. E nós tínhamos muitos jogadores. Mesmo assim, quis contratá-lo do mesmo jeito (no Catanzaro, nota do redator), porque sabia que era um jogador forte. Nem eu pensava que ele pudesse ter esse impacto conosco, nos primeiros 5 meses ele jogou sozinho. Tem recursos, talento, quando chuta ao gol, tem tudo. É preciso dar oportunidades aos garotos, porque se você não os vê, nunca vai saber o que podem fazer". 

  • A revelação sobre Liberali

    Quais são, na sua opinião, as melhores características de Cisse
    "Ele fez coisas impressionantes de costas para o gol, quando vinha ao meio-campo buscar a bola. Domínio, finta, contrafinta e, em certo momento, o adversário largava a perna; ele arrancava forte de novo e nunca conseguiam pegá-lo. Ele fazia isso na Série B e hoje faz no Milan. Tem muitas características. Tem qualidade no chute, no controle de bola, no primeiro toque. Tem talento e não é por acaso o que fez, não foram coisas que simplesmente aconteceram. Basta pensar no gol contra a Juventus: sem nem olhar, estava de costas para o gol e colocou a bola rente à trave. Coisa de jogador de verdade. Depois, fez aquela matada que parecia que tinha luvas. Além disso, tem estrutura física. Jogador extraordinário". 


    Um adjetivo para descrever Cisse?
    "Veterano. Ele faz tudo parecer fácil. Talento e, ao mesmo tempo, enorme personalidade. Parece que ele sentiu o peso de jogar no Milan? Não, para mim parece que joga exatamente como jogava no Catanzaro". 

    Quanta satisfação há em ver talentos como Cisse, Liberali e Fasavuli em grandes clubes?
    "Os três são motivo de orgulho. Eu procuro os jogadores e mimo eles, mas foram uma satisfação enorme. Nunca se poderia pensar que, em 7 ou 8 meses, eles estariam jogando em grandes clubes italianos. Também para a Itália é algo muito importante, porque são jovens italianos e, quando jogam, mostram o talento deles". 

    Capítulo Liberali: ele fez bem em ir para o Como?
    "Se foi certo ou errado, eu não sei. O Milan fez de tudo para trazê-lo de volta. Na minha opinião, foi mais uma questão de como ele foi tratado antes, uma questão de princípios. É verdade que fui eu quem disse a eles que no Como há o Fabregas e tudo mais, mas no Milan demonstraram que o queriam a qualquer custo. Então, no Milan, hoje, ele e Cisse teriam jogado como titulares, mas é uma escolha que eles fizeram, e se está certa ou errada o tempo dirá".

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