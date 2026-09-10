Diretor esportivo do Catanzaro: "Cisse é extraordinário. Liberali? O Milan fez de tudo para trazê-lo de volta, mas é uma questão de como ele foi tratado antes, de princípios"

Quais são, na sua opinião, as melhores características de Cisse

"Ele fez coisas impressionantes de costas para o gol, quando vinha ao meio-campo buscar a bola. Domínio, finta, contrafinta e, em certo momento, o adversário largava a perna; ele arrancava forte de novo e nunca conseguiam pegá-lo. Ele fazia isso na Série B e hoje faz no Milan. Tem muitas características. Tem qualidade no chute, no controle de bola, no primeiro toque. Tem talento e não é por acaso o que fez, não foram coisas que simplesmente aconteceram. Basta pensar no gol contra a Juventus: sem nem olhar, estava de costas para o gol e colocou a bola rente à trave. Coisa de jogador de verdade. Depois, fez aquela matada que parecia que tinha luvas. Além disso, tem estrutura física. Jogador extraordinário".





Um adjetivo para descrever Cisse?

"Veterano. Ele faz tudo parecer fácil. Talento e, ao mesmo tempo, enorme personalidade. Parece que ele sentiu o peso de jogar no Milan? Não, para mim parece que joga exatamente como jogava no Catanzaro".

Quanta satisfação há em ver talentos como Cisse, Liberali e Fasavuli em grandes clubes?

"Os três são motivo de orgulho. Eu procuro os jogadores e mimo eles, mas foram uma satisfação enorme. Nunca se poderia pensar que, em 7 ou 8 meses, eles estariam jogando em grandes clubes italianos. Também para a Itália é algo muito importante, porque são jovens italianos e, quando jogam, mostram o talento deles".

Capítulo Liberali: ele fez bem em ir para o Como?

"Se foi certo ou errado, eu não sei. O Milan fez de tudo para trazê-lo de volta. Na minha opinião, foi mais uma questão de como ele foi tratado antes, uma questão de princípios. É verdade que fui eu quem disse a eles que no Como há o Fabregas e tudo mais, mas no Milan demonstraram que o queriam a qualquer custo. Então, no Milan, hoje, ele e Cisse teriam jogado como titulares, mas é uma escolha que eles fizeram, e se está certa ou errada o tempo dirá".