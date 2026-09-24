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JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images
Moataz Elgammal
Traduzido por

Diretor esportivo do Barcelona, Deco responde a rumores envolvendo o adolescente do Manchester United JJ Gabriel

J. Gabriel
Deco
Manchester United
Barcelona

O diretor esportivo do Barcelona, Deco, abordou oficialmente a crescente especulação que liga o gigante espanhol a uma investida pelo muito bem avaliado adolescente do Manchester United JJ Gabriel. O talentoso atacante recentemente pediu a rescisão de seu contrato e deixar o clube antes de completar 16 anos, alertando vários dos principais times da Europa para sua possível disponibilidade no mercado de transferências.

  • Deco descarta rumores de transferência

    Segundo o Mundo Deportivo, Deco tratou de minimizar as notícias de que o Barcelona está preparando uma oferta por Gabriel. O jogador de 15 anos tem atraído atenção significativa em toda a Europa depois de pedir para deixar Old Trafford, mas o diretor esportivo do Barcelona insiste que o clube não está envolvido no momento.

    Deco afirmou: "Não há nada a dizer sobre esse garoto. É comum que certos jogadores sejam ligados a nós. Quanto à situação dele, não sei o que aconteceu. É um assunto no qual não estamos envolvidos porque, antes de tudo, precisamos entender todas as circunstâncias antes de tentar fazer qualquer coisa ou falar sobre jogadores jovens."

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  • JJ Gabriel(C)Getty Images

    Veredito condenatório da família

    A intensa especulação sobre transferências decorre do desejo de Gabriel de sair oficialmente. Conforme relatado pelo Manchester Evening News, a família dele entende que o Manchester United ficou muito atrás de rivais de elite como Arsenal, Manchester City, Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid.

    Eles estão determinados a fazer com que o atacante dê continuidade à sua formação ao lado dos melhores. O United rejeitou de forma categórica o pedido formal para que ele fosse desvinculado do registro, na esperança de manter um jogador que está no clube desde os 11 anos. Seu contrato atual vai expirar no fim da temporada.

  • Carrick pede paciência

    As tensões teriam aumentado após a ausência de Gabriel nas partidas recentes do time principal. O jovem ficou fora da relação para a vitória por 4 a 0 sobre o Sabah pela Liga dos Campeões e para a eliminação por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga. Em meio a um início doméstico desastroso da equipe principal, o técnico do Manchester United, Michael Carrick, pediu publicamente que a joia da base tenha paciência.

    Carrick explicou: "Acho que ele é um garoto, JJ, e acho importante que certamente não coloquemos nada para fora aqui. Acho que a exposição, o escrutínio e tudo isso, é preciso ter cuidado, ser sensato e pensar nele acima de tudo."

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  • JJ 가브리엘 (JJ Gabriel)Getty Images

    O que acontece agora?

    O Manchester United agora precisa conduzir um impasse delicado antes de Gabriel completar 16 anos em 6 de outubro, quando ele se tornará elegível para ter representação legal. O adolescente tem passaporte irlandês, o que facilitaria facilmente uma possível mudança para a Espanha. Caso Gabriel prefira permanecer na Inglaterra, o Chelsea lidera atualmente a disputa doméstica, embora sua atual proibição de registrar jogadores para a base signifique que ele teria de esperar até janeiro.

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