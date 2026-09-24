Diretor esportivo do Barcelona, Deco responde a rumores envolvendo o adolescente do Manchester United JJ Gabriel

Segundo o Mundo Deportivo, Deco tratou de minimizar as notícias de que o Barcelona está preparando uma oferta por Gabriel. O jogador de 15 anos tem atraído atenção significativa em toda a Europa depois de pedir para deixar Old Trafford, mas o diretor esportivo do Barcelona insiste que o clube não está envolvido no momento.

Deco afirmou: "Não há nada a dizer sobre esse garoto. É comum que certos jogadores sejam ligados a nós. Quanto à situação dele, não sei o que aconteceu. É um assunto no qual não estamos envolvidos porque, antes de tudo, precisamos entender todas as circunstâncias antes de tentar fazer qualquer coisa ou falar sobre jogadores jovens."