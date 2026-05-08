O Bayern de Munique pode vir a reforçar-se com o irmão mais novo da estrela do PSG, Khvicha Kvaratskhelia. O diretor esportivo Christoph Freund confirmou que Tornike Kvaratskhelia está treinando com a equipe sub-17, o que faz com que uma transferência pareça uma opção séria.
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Diretor esportivo confirma: irmão mais novo de astro mundial chega ao Bayern de Munique
Na véspera do confronto contra o VfL Wolfsburg, Freund comentou o boato de que o irmão mais novo da estrela do PSG está treinando com o grande clube alemão. Segundo Freund, o jogador de 16 anos já participou dos treinos e atuou em um amistoso da equipe sub-17.
“Seria exagero dizer que ele já é tão bom quanto o irmão, mas é um jovem jogador talentoso e vamos acompanhar o seu desenvolvimento”, acrescentou Freund em seguida.
Como Kvaratskhelia ainda é menor de idade e a Geórgia não é membro da UE, ele só poderá assinar um contrato definitivo aos 18 anos. Uma possível solução seria um acordo por meio de um clube parceiro da rede Red&Gold, o que permitiria que ele fosse transferido.
No entanto, já existe um modelo para essa estrutura: Bara Sapoko Ndiaye passou pelo mesmo caminho através do Gambino Stars Africa e deve se juntar definitivamente ao Bayern neste verão, após quatro partidas na Bundesliga.
O mesmo obstáculo já havia impedido anteriormente a transferência de seu irmão. O Bayern estava convencido de suas qualidades, mas não encontrou um clube de empréstimo adequado. Por fim, ele passou pelo Rubin Kazan e pelo Dinamo Batumi antes de chegar ao SSC Napoli — e, posteriormente, ao PSG, onde hoje é considerado um dos melhores atacantes do mundo.