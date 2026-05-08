Diretor esportivo confirma: irmão mais novo de astro mundial chega ao Bayern de Munique

Como Kvaratskhelia ainda é menor de idade e a Geórgia não é membro da UE, ele só poderá assinar um contrato definitivo aos 18 anos. Uma possível solução seria um acordo por meio de um clube parceiro da rede Red&Gold, o que permitiria que ele fosse transferido.

No entanto, já existe um modelo para essa estrutura: Bara Sapoko Ndiaye passou pelo mesmo caminho através do Gambino Stars Africa e deve se juntar definitivamente ao Bayern neste verão, após quatro partidas na Bundesliga.

O mesmo obstáculo já havia impedido anteriormente a transferência de seu irmão. O Bayern estava convencido de suas qualidades, mas não encontrou um clube de empréstimo adequado. Por fim, ele passou pelo Rubin Kazan e pelo Dinamo Batumi antes de chegar ao SSC Napoli — e, posteriormente, ao PSG, onde hoje é considerado um dos melhores atacantes do mundo.