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imago-sport-1081864744.jpgRainier Moura
Adhe Makayasa

Traduzido por

Diretor do Santos, Alexandre Mattos defende ausência de Neymar na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras como questão de "estratégia"

Neymar
Palmeiras x Santos
Palmeiras
Santos
Copa do Brasil
Brasileirão

O diretor executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, insistiu que deixar Neymar fora da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, pela Copa do Brasil, foi uma decisão puramente tática. O veterano atacante ficou fora da súmula da partida, o que gerou debate sobre sua condição física e o gramado sintético do estádio.

  • Verdão pune visitantes com time misto

    Apesar de ter sido incluído na lista preliminar de relacionados para viagem para o jogo de ida da Copa do Brasil de quarta-feira, Neymar foi surpreendentemente cortado da súmula final da equipe para a partida fora de casa contra o Palmeiras. Sem seu talismã, o Santos não teve forças para resistir aos mandantes, e Jose Manuel Lopez abriu o placar aos 34 minutos antes de Andreas Pereira ampliar nos acréscimos do primeiro tempo. Lopez então coroou a enfática vitória por 3 a 0 com seu segundo gol pouco depois da marca de uma hora de jogo.

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  • imago-sport-1081864890.jpgRainier Moura

    Mattos nega preocupação com lesão

    O diretor executivo de futebol do Santos, Mattos, agiu rapidamente para descartar as sugestões de que o atacante estivesse lidando com uma lesão ou tivesse ficado fora apenas por ressalvas em relação ao gramado artificial do Nubank Parque.

    Ao explicar a política de rodízio do clube, Mattos disse à GETV: "Neymar está 1.000% disponível para o Santos o tempo todo. Sempre. Neymar jogou contra o Atletico-MG no ano passado em gramado sintético. Ele tem cerca de 33, 34 anos. Temos de administrar a carga de trabalho dele em certas situações. Então, por mútuo acordo entre a comissão técnica e a diretoria de futebol, entendemos que o melhor era poupá-lo. É uma questão de estratégia."

  • Especulação sobre o gramado é categoricamente descartada

    O escrutínio externo sobre o condicionamento físico do camisa 10 em gramados sintéticos foi rejeitado de forma categórica pela cúpula do Peixe como fator determinante para sua ausência. Reiterando que o atacante estrela está em plenas condições físicas, o dirigente do clube acrescentou: "Ele está 100% disponível e jogaria aqui [Nubank Parque] com total tranquilidade. Ele já provou isso ao jogar contra o Atletico no ano passado."

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  • imago-sport-1077582662.jpgO JOGO PHOTO PRESS

    Peixe terá testes difíceis no clássico

    O Santos precisa se reorganizar imediatamente antes de encarar o arquirrival Corinthians no Campeonato Brasileiro neste fim de semana. O time de Cuca depois enfrenta o desafio assustador de tentar tirar uma desvantagem de três gols quando receber o Palmeiras no jogo de volta, seguido por uma dura visita ao Internacional. O retorno de Neymar ao protagonismo é essencial para melhorar o ataque da equipe e salvar a temporada em ambas as frentes.

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