O diretor executivo de futebol do Santos, Mattos, agiu rapidamente para descartar as sugestões de que o atacante estivesse lidando com uma lesão ou tivesse ficado fora apenas por ressalvas em relação ao gramado artificial do Nubank Parque.

Ao explicar a política de rodízio do clube, Mattos disse à GETV: "Neymar está 1.000% disponível para o Santos o tempo todo. Sempre. Neymar jogou contra o Atletico-MG no ano passado em gramado sintético. Ele tem cerca de 33, 34 anos. Temos de administrar a carga de trabalho dele em certas situações. Então, por mútuo acordo entre a comissão técnica e a diretoria de futebol, entendemos que o melhor era poupá-lo. É uma questão de estratégia."