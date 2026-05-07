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Diretor do Manchester United deixa o cargo enquanto a era Ineos entra em uma nova fase com uma reestruturação administrativa
Brailsford deixa a diretoria do Manchester United
Brailsford renunciou oficialmente ao cargo de diretor no Old Trafford, segundo o jornal *Independent*. Um documento publicado pelo Registro de Empresas confirmou que seu mandato terminou em 30 de abril. O executivo de 62 anos ocupava o cargo desde fevereiro de 2024. Sua nomeação ocorreu logo após Sir Jim Ratcliffe ter concluído a aquisição de uma participação minoritária no clube por meio da Ineos. Brailsford desempenhou um papel central durante a fase inicial do novo regime. Ele conduziu uma auditoria abrangente das operações de futebol do clube, tanto antes quanto depois do investimento de Ratcliffe, ajudando a definir a estratégia inicial do grupo de proprietários em Old Trafford.
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A mudança administrativa reflete a evolução das responsabilidades
A decisão reflete uma mudança nas responsabilidades de Brailsford dentro da estrutura esportiva mais ampla da Ineos. Notícias divulgadas em junho sugeriam que seu envolvimento no dia a dia do United seria reduzido. Sua saída do conselho permite que ele volte a se concentrar em sua função mais ampla como diretor esportivo da Ineos. Nessa função, ele supervisiona diversos projetos em todo o portfólio esportivo do grupo, incluindo o ciclismo.
Durante o tempo em que trabalhou em estreita colaboração com o United, Brailsford manteve uma presença visível no clube. Ele assistia regularmente a jogos e sessões de treino, atuando como representante de Ratcliffe durante os primeiros meses da nova era de propriedade.
Parte de uma transição estrutural mais ampla
O mandato de Brailsford como diretor coincidiu com um período de transição turbulento para os Red Devils. Durante sua única temporada completa no conselho, o clube terminou em 15º lugar na Premier League e perdeu a final da Liga Europa. Apesar dessas dificuldades em campo, a liderança da Ineos concentrou-se em identificar áreas que exigiam melhorias estruturais. Brailsford desempenhou um papel significativo na análise das operações futebolísticas do clube e na identificação das áreas que precisavam de modernização.
Acredita-se que sua saída do conselho de diretores seja a próxima etapa da reestruturação. Com especialistas experientes agora ocupando vários cargos executivos, a necessidade de sua supervisão direta no clube diminuiu.
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O United segue em frente sob a nova estrutura
A reestruturação administrativa do United ocorre em um momento em que o clube mostra sinais de progresso em campo. A equipe ocupa atualmente a terceira posição na Premier League e já garantiu a classificação para a Liga dos Campeões faltando três partidas para o fim do campeonato. Embora Brailsford não ocupe mais um cargo de direção, sua influência continua a fazer parte do projeto esportivo mais amplo da Ineos. As últimas mudanças estruturais sugerem que o grupo de proprietários está agora entrando em uma fase mais estável, à medida que o United tenta se reestabelecer entre a elite europeia.