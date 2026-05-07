Diretor do Manchester United deixa o cargo enquanto a era Ineos entra em uma nova fase com uma reestruturação administrativa

A decisão reflete uma mudança nas responsabilidades de Brailsford dentro da estrutura esportiva mais ampla da Ineos. Notícias divulgadas em junho sugeriam que seu envolvimento no dia a dia do United seria reduzido. Sua saída do conselho permite que ele volte a se concentrar em sua função mais ampla como diretor esportivo da Ineos. Nessa função, ele supervisiona diversos projetos em todo o portfólio esportivo do grupo, incluindo o ciclismo.

Durante o tempo em que trabalhou em estreita colaboração com o United, Brailsford manteve uma presença visível no clube. Ele assistia regularmente a jogos e sessões de treino, atuando como representante de Ratcliffe durante os primeiros meses da nova era de propriedade.