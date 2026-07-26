AFP
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Diretor do Inter confirma negociações pela transferência de Cristian Romero com o Tottenham, que está pronto para autorizar a saída do capitão
Ausilio confirma o interesse dos Nerazzurri
O diretor esportivo do Inter, Piero Ausilio, se pronunciou sobre a tentativa do clube de contratar Romero, reconhecendo que há negociações em andamento. O time italiano está ansioso para fechar o acordo com o zagueiro central de 28 anos nas próximas semanas.
Ausilio disse àSky Itália: “É definitivamente uma negociação que estamos tentando fechar com o jogador e o clube. Essas coisas levam algum tempo, mas há interesse, sem dúvida. Vamos ver.”
Os Nerazzurri estão se preparando para apresentar sua primeira oferta oficial, que deve ser um contrato de empréstimo com cláusula de compra obrigatória. Embora o Tottenham tivesse inicialmente avaliado seu capitão em aproximadamente 50 milhões de euros, acredita-se que o pacote total que está sendo preparado pelos campeões italianos valha cerca de 40 milhões de euros — segundo o SportMediaset. Os representantes do jogador já foram vistos em Milão neste fim de semana para realizar reuniões presenciais com a diretoria da Inter.
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Romero de olho no retorno à Série A
Após cinco anos no norte de Londres, Romero parece pronto para um novo desafio em uma liga que já conhece, e o jornal The Guardian informa que o Tottenham está disposto a deixá-lo partir. O zagueiro já havia se consolidado na Atalanta antes de se transferir para a Inglaterra e, segundo relatos, ele vê a mudança para o San Siro como o próximo passo perfeito para sua carreira, após suas atuações no cenário mundial.
Romero disputou 156 partidas pelo Tottenham desde que chegou, em 2021, e foi uma figura fundamental no elenco que conquistou a Liga Europa no ano passado. No entanto, seu histórico disciplinar tornou-se motivo de controvérsia durante a temporada 2025-26, quando ele cumpriu quatro suspensões distintas.
O Spurs se prepara para a vida após a saída do capitão
O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, já iniciou o processo de reformulação de sua defesa, o que deixou o clube mais aberto a autorizar a saída de Romero. O Spurs tem se mostrado proativo no mercado de transferências, garantindo a contratação de Jan Paul van Hecke, do Brighton, em uma transação no valor de 52 milhões de libras, e contratando Marcos Senesi, companheiro de Romero na seleção argentina, em uma transferência sem custos.
A flexibilidade demonstrada pelo Spurs nessas negociações se deve, em grande parte, a essas recentes aquisições, que garantem que o elenco não fique com falta de jogadores na defesa. Embora perder um líder da estatura de Romero nunca seja o ideal, a significativa injeção financeira proveniente de uma possível venda permitiria a De Zerbi continuar sua reformulação do elenco principal.
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E agora, o que vem a seguir?
Para a Inter, a possível contratação de Romero representaria uma importante demonstração de intenções, já que o clube busca defender seu título nacional e competir no mais alto nível na Europa. O clube está em busca de um jogador com experiência específica no mais alto nível, e o currículo de Romero como campeão da Copa do Mundo faz dele o candidato ideal.
As negociações provavelmente se intensificarão nos próximos dias, com Ausilio previsto para liderar em breve uma nova rodada de conversas com os dirigentes do Tottenham. Com o jogador aparentemente decidido a voltar para a Itália, cabe agora aos dois clubes chegarem a um acordo sobre o valor final da transferência.
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