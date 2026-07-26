Diretor do Inter confirma negociações pela transferência de Cristian Romero com o Tottenham, que está pronto para autorizar a saída do capitão

O diretor esportivo do Inter, Piero Ausilio, se pronunciou sobre a tentativa do clube de contratar Romero, reconhecendo que há negociações em andamento. O time italiano está ansioso para fechar o acordo com o zagueiro central de 28 anos nas próximas semanas.

Ausilio disse àSky Itália: “É definitivamente uma negociação que estamos tentando fechar com o jogador e o clube. Essas coisas levam algum tempo, mas há interesse, sem dúvida. Vamos ver.”

Os Nerazzurri estão se preparando para apresentar sua primeira oferta oficial, que deve ser um contrato de empréstimo com cláusula de compra obrigatória. Embora o Tottenham tivesse inicialmente avaliado seu capitão em aproximadamente 50 milhões de euros, acredita-se que o pacote total que está sendo preparado pelos campeões italianos valha cerca de 40 milhões de euros — segundo o SportMediaset. Os representantes do jogador já foram vistos em Milão neste fim de semana para realizar reuniões presenciais com a diretoria da Inter.



