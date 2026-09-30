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imago-sport-1082140146.jpgAFLOSPORT
Adhe Makayasa
Traduzido por

Diretor do Espanyol, Monchi é forçado a pedir desculpas após apoiar a estrela do Barcelona Lamine Yamal na corrida pela Bola de Ouro

L. Yamal
Barcelona
La Liga
Espanyol

O diretor esportivo do Espanyol, Monchi, foi obrigado a emitir um pedido formal de desculpas aos torcedores do clube após endossar publicamente a sensação do Barcelona, Lamine Yamal, para a Bola de Ouro. O veterano dirigente provocou uma forte reação negativa entre os fiéis pericos ao apoiar o principal jogador da maior rival local para o principal prêmio individual do futebol.

  • Diretor esportivo provoca reação contrária de Perico

    Monchi provocou uma revolta imediata entre os próprios torcedores após apontar abertamente o jovem prodígio do Barcelona como vencedor do prêmio individual mais importante do futebol. O endosso foi visto como uma traição a uma rivalidade local feroz, enraizada na cultura do futebol catalão. Desesperado para conter a crescente irritação, o dirigente do Espanyol agiu rapidamente para contextualizar suas declarações e oferecer um pedido de desculpas sem reservas.

  • imago-sport-1080373516.jpgPressinphoto

    Executivo esclarece a seleção da votação patriótica

    Monchi insistiu que seu apoio a Yamal se devia exclusivamente ao orgulho nacional, e não a qualquer viés clubista na divisão catalã. Ao refletir sobre a repercussão causada por seus comentários, ele admitiu em uma rádio espanhola: "Fizeram uma pergunta para mim, e eu criei um pouco de polêmica entre os torcedores do Espanyol. Peço desculpas a quem eu ofendi."

    Ao detalhar o dilema que lhe foi apresentado durante a transmissão, o diretor esportivo explicou: "Deram-me a opção entre Kylian Mbappe (francês), Harry Kane (inglês) ou Lamine Yamal (espanhol), e eu escolhi a opção espanhola."

  • “Eu deveria ter escolhido qualquer outra pessoa”

    O episódio ressaltou as sensibilidades delicadas que cercam o dérbi de Barcelona, em que elogiar o principal trunfo de um rival local continua sendo estritamente um tabu. Ao admitir que avaliou mal o clima nas arquibancadas, Monchi reconheceu: "Obviamente, como um Perico, eu deveria ter citado qualquer outra pessoa."

    Reiterando sua lealdade ao Espanyol, ele acrescentou: "Eu não fiz isso por maldade. Sei o que significa ter o sentimento Perico; me identifiquei com ele desde o primeiro dia e o senti nas ruas. Se ofendi alguém, peço desculpas, porque na verdade foi apenas um caso de eu vestir a bandeira da Espanha."

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rivalidade local latente marca reencontro

    A controvérsia certamente vai apimentar ainda mais o próximo encontro entre os clubes, quando o Espanyol receber o Barcelona no RCDE Stadium, em 3 de janeiro. Yamal chega para a partida como um dos principais nomes do futebol mundial, depois de recentemente liderar a Espanha ao título da Copa do Mundo e a uma sequência em andamento de 40 jogos de invencibilidade. Agora, todas as atenções se voltam para Londres em 26 de outubro, quando o vencedor oficial da prestigiada Bola de Ouro será coroado.

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