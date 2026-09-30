Monchi insistiu que seu apoio a Yamal se devia exclusivamente ao orgulho nacional, e não a qualquer viés clubista na divisão catalã. Ao refletir sobre a repercussão causada por seus comentários, ele admitiu em uma rádio espanhola: "Fizeram uma pergunta para mim, e eu criei um pouco de polêmica entre os torcedores do Espanyol. Peço desculpas a quem eu ofendi."

Ao detalhar o dilema que lhe foi apresentado durante a transmissão, o diretor esportivo explicou: "Deram-me a opção entre Kylian Mbappe (francês), Harry Kane (inglês) ou Lamine Yamal (espanhol), e eu escolhi a opção espanhola."