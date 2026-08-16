Diretor do Bayern de Munique, Max Eberl abre a porta para saída de João Palhinha por empréstimo em meio ao interesse do Newcastle

O Bayern suavizou sua postura em relação ao futuro de Palhinha, com Eberl indicando que uma saída por empréstimo continua sendo uma possibilidade concreta. Apesar da preferência inicial do clube por uma venda em definitivo para recuperar seu investimento significativo, a cúpula na Baviera parece cada vez mais disposta a considerar estruturas alternativas para viabilizar a saída do jogador de 31 anos. Eberl tratou diretamente da situação e esclareceu que o clube não descartou nenhum tipo específico de acordo, desde que os termos financeiros sejam adequados para todas as partes envolvidas.

"Eu nunca disse isso [apenas em definitivo]. Temos que ver. Há muitas possibilidades diferentes hoje em dia. Pode ser que alguém diga: estamos prontos para pagar uma alta taxa de empréstimo, então você diz: ok, temos que aceitar. Eu não posso empurrar Joao para um clube específico, e Joao não pode nos dizer: só vou para um clube específico, e o outro clube não pode nos dizer: só vou oferecer isso e nada mais. As conversas acontecem entre 3 partes. E tem que servir para todo mundo", disse Eberl.