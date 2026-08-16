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Diretor do Bayern de Munique, Max Eberl abre a porta para saída de João Palhinha por empréstimo em meio ao interesse do Newcastle
Bayern está aberto a empréstimo de Palhinha
O Bayern suavizou sua postura em relação ao futuro de Palhinha, com Eberl indicando que uma saída por empréstimo continua sendo uma possibilidade concreta. Apesar da preferência inicial do clube por uma venda em definitivo para recuperar seu investimento significativo, a cúpula na Baviera parece cada vez mais disposta a considerar estruturas alternativas para viabilizar a saída do jogador de 31 anos. Eberl tratou diretamente da situação e esclareceu que o clube não descartou nenhum tipo específico de acordo, desde que os termos financeiros sejam adequados para todas as partes envolvidas.
"Eu nunca disse isso [apenas em definitivo]. Temos que ver. Há muitas possibilidades diferentes hoje em dia. Pode ser que alguém diga: estamos prontos para pagar uma alta taxa de empréstimo, então você diz: ok, temos que aceitar. Eu não posso empurrar Joao para um clube específico, e Joao não pode nos dizer: só vou para um clube específico, e o outro clube não pode nos dizer: só vou oferecer isso e nada mais. As conversas acontecem entre 3 partes. E tem que servir para todo mundo", disse Eberl.
- AFP
Conversas com o Aston Villa fracassam enquanto o Newcastle entra na disputa
O Aston Villa havia surgido como o principal favorito inicial para contratar Palhinha, iniciando discussões formais com o campeão da Bundesliga no início deste verão europeu. No entanto, essas negociações parecem ter encontrado um obstáculo. Eberl confirmou o fracasso nas conversas na sexta-feira, admitindo que o Villa entrou em contato com eles por Palhinha, mas não chegaram a um acordo. O fracasso em fechar um negócio com a equipe de Unai Emery colocou outros possíveis interessados da elite inglesa em alerta.
Agora, segundo informações, o Newcastle United está pronto para atravessar a negociação, enquanto busca reforçar suas opções para o meio-campo sob o comando do novo técnico Matthias Jaissle. O Newcastle precisa desesperadamente de reforços após as saídas de peças importantes no início desta janela. Ao contrário da abordagem do Villa, focada em empréstimo, as informações indicam que o clube de Tyneside pode estar preparando um pacote mais atraente para atender às exigências do Bayern, possivelmente oferecendo ao internacional português um contrato de três anos para garantir sua experiência no meio-campo.
Mudança no meio-campo do Newcastle
O interesse vindo de St James' Park surge em um momento crítico para Jaissle, que se prepara para sua primeira temporada no comando da equipe da Premier League. O Newcastle viu a profundidade do seu meio-campo ser significativamente reduzida, e a possibilidade de contratar um jogador já testado na elite como Palhinha é vista como prioridade. A equipe de recrutamento do clube está ciente da necessidade de ter uma presença física à frente da linha de quatro defensores, função que Palhinha desempenhou com distinção durante sua passagem por Craven Cottage e em seu breve período no norte de Londres.
- AFP
Encontrando o encaixe certo para três partes
À medida que o prazo se aproxima, a pressão aumenta de todos os lados para que se chegue a um consenso. O Bayern equilibra a necessidade de receber uma taxa alta com a realidade da situação atual de Palhinha no elenco, enquanto o próprio jogador está interessado em encontrar um destino onde seja uma peça central. Com o Newcastle aparentemente pronto para mudar o foco para uma proposta em definitivo, o clube pode ter vantagem sobre rivais que estão limitados pelas restrições do fair play financeiro. No entanto, a possibilidade de um empréstimo de alto valor com opção ou obrigação de compra segue em aberto caso uma venda direta não possa ser concluída.
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