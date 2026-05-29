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Diogo Dalot afirma que o mundo inteiro quer que Cristiano Ronaldo ganhe a Copa do Mundo, enquanto o craque de Portugal busca um final de conto de fadas para o ícone mundial
Defender o legado sem pressão
Dalot demonstrou confiança em seu compatriota Ronaldo para garantir um final de conto de fadas no maior palco internacional. O lateral do United foi convocado para a lista inicial de 27 jogadores de Roberto Martínez, que inclui temporariamente um quarto goleiro: Ricardo Velho, do Genclerbirligi. No entanto, esse grupo preliminar será reduzido para o limite final de 26 jogadores antes do prazo oficial de envio da lista à FIFA, em 2 de junho.
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Prevê-se a criação de um sindicato global do futebol
Em uma entrevista reveladora à CazéTV, o zagueiro explicou a narrativa romântica em torno do lendário atacante. “Acho que não se trata apenas de uma união portuguesa, mas também de uma união global, uma união do futebol”, disse Dalot.
“Por tudo o que Cristiano fez, não só por Portugal, mas também pelo próprio futebol, seria lindo para ele encerrar a carreira com uma Copa do Mundo no currículo. Se me perguntarem: ele precisa de uma Copa do Mundo para ser considerado um dos melhores de todos os tempos? Não, mas acho que isso traria mais beleza à carreira dele e, sem dúvida, seria um troféu maravilhoso para ele conquistar.
"Espero que isso aconteça, porque além de querer que ele ganhe, como seu fã e como fã de futebol, eu também sei que para o meu país seria um troféu importante. Fazer parte disso seria espetacular."
A última dança dos ícones
O torneio marca uma mudança definitiva de geração, com Ronaldo e Lionel Messi se aproximando de suas últimas participações em competições internacionais. Ao contrário de seu eterno rival, que já levou a Argentina à glória no Catar há quatro anos, o ícone português de 41 anos mantém uma ambição ardente de conquistar o tão sonhado troféu. Ronaldo entra na competição com um currículo internacional sem igual, detentor dos impressionantes recordes históricos tanto de partidas quanto de gols pela seleção, tendo marcado 143 vezes em 226 jogos pelo seu país.
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Os preparativos para Miami ganham forma
Portugal dará início à sua pré-temporada em 1º de junho, disputando amistosos contra o Chile e a Nigéria antes de partir para a sua base em Miami. A seleção comandada por Martinez enfrentará um difícil teste tático na estreia, contra a República Democrática do Congo, em 17 de junho. Seguir-se-ão rapidamente os confrontos da fase de grupos contra o Uzbequistão e a Colômbia, desafiando a Seleção, repleta de estrelas, a superar com sucesso a fase inicial, com o objetivo de chegar longe na fase eliminatória.