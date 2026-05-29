Diogo Dalot afirma que o mundo inteiro quer que Cristiano Ronaldo ganhe a Copa do Mundo, enquanto o craque de Portugal busca um final de conto de fadas para o ícone mundial

Em uma entrevista reveladora à CazéTV, o zagueiro explicou a narrativa romântica em torno do lendário atacante. “Acho que não se trata apenas de uma união portuguesa, mas também de uma união global, uma união do futebol”, disse Dalot.

“Por tudo o que Cristiano fez, não só por Portugal, mas também pelo próprio futebol, seria lindo para ele encerrar a carreira com uma Copa do Mundo no currículo. Se me perguntarem: ele precisa de uma Copa do Mundo para ser considerado um dos melhores de todos os tempos? Não, mas acho que isso traria mais beleza à carreira dele e, sem dúvida, seria um troféu maravilhoso para ele conquistar.

"Espero que isso aconteça, porque além de querer que ele ganhe, como seu fã e como fã de futebol, eu também sei que para o meu país seria um troféu importante. Fazer parte disso seria espetacular."