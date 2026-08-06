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Bruno Guimaraes Arsenal crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

‘Dinheiro fala’ e voos fáceis para o Brasil! Ex-estrela do Newcastle, Chris Waddle explica os motivos da transferência de £ 75 milhões de Bruno Guimaraes para o Arsenal

B. Guimaraes
Arsenal
Newcastle
Premier League

Bruno Guimaraes parece destinado a deixar o Newcastle rumo ao Arsenal, com Chris Waddle explicando à GOAL por que uma transferência para o Emirates Stadium tem um apelo óbvio para o internacional brasileiro. Uma transferência de £ 75 milhões (US$ 101 mi) está sendo cogitada, com o meio-campista sul-americano pronto para encher os bolsos no norte de Londres enquanto disputa títulos mais importantes.

  • Guimaraes fará parte do êxodo em massa no Newcastle

    Guimaraes se transferiu para o St James’ Park durante a janela de inverno de 2022. Ao longo de quatro anos e meio, ele disputou 195 partidas e, em alguns momentos, usou a braçadeira de capitão.

    Ele saboreou a glória da Copa da Liga em 2025 e brilhou na Champions League como uma presença talismânica do Newcastle. No entanto, ventos fortes de mudança sopram por Tyneside em 2026.

    Anthony Gordon e Sandro Tonali já saíram em negociações milionárias, enquanto Eddie Howe deixou o cargo de técnico. Mais vendas vêm sendo especuladas, à medida que alicerces antes sólidos começam a ruir, e Guimaraes aparentemente está pressionando para fazer parte do êxodo em massa.

    • Publicidade
  • Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty

    Por que a transferência para o Arsenal faz sentido para Guimaraes

    Questionado sobre por que o jogador de 28 anos se deixou seduzir pelo atual campeão da Inglaterra, o ex-astro do Newcastle Waddle, falando em associação com BetBrain, disse à GOAL: “Título da liga, Champions League, Londres. E, não vamos esquecer, ele vai receber um contrato enorme. Dinheiro fala, nós sabemos disso.

    “Sim, os jogadores querem disputar a Champions League, querem jogar no mais alto nível e querem ganhar troféus. Eu entendo isso também. Então, ele olhou para isso e pensou: este é o próximo passo.

    “Ele tem 28, 29 anos, eles provavelmente vão tirar dois anos dele, de dois a três anos. E, para ele, obviamente é uma chance de ganhar a Champions League, uma chance de ganhar a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga. E, como eu disse, financeiramente, ele vai ficar muito melhor. E, quando ele estiver jogando pelo Brasil, acho que é mais fácil ir de Londres para o Brasil do que de Newcastle.

    “Então, há todos esses aspectos, mas ele provavelmente olhou para o Newcastle e pensou: ‘Nos livramos de Gordon, nos livramos de Tonali, para onde esse time está indo?’ E ele provavelmente achou que a situação já estava desenhada e, ao ver um clube como o Arsenal ir atrás dele, deve ter pensado: ‘Tenho que aproveitar essa chance’.”

  • Onde Guimaraes se encaixará no time do Arsenal?

    Uma das perguntas que Guimaraes enfrenta é: onde ele se encaixa no time de Mikel Arteta? O Arsenal já conta com nomes como Declan Rice, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Mikel Merino e Ethan Nwaneri à disposição.

    Quando essa pergunta foi feita recentemente a Jeremie Aliadiere, o ex-integrante do elenco dos “Invincibles” disse à GOAL: “É uma questão complicada, porque você acabou de terminar a temporada com Zubimendi, e ele nem conseguiu entrar no time. Myles Lewis-Skelly acabou de entrar e, do nada, tomou aquela vaga no meio-campo central. Dito isso, acho que Myles provavelmente não vai começar a temporada nessa posição.

    “Só acho que, se Guimaraes fosse chegar, obviamente tudo isso depende de quem vai estar disponível para jogar de imediato, porque todos aqueles caras que foram à Copa do Mundo provavelmente vão voltar mais tarde mesmo e talvez não estejam prontos para começar a temporada. Mas acho que Guimaraes é um jogador de alto nível, de elite.

    “Onde ele se encaixaria nesse sistema? É difícil dizer, porque quando você tem Declan Rice ali, tem Martin Odegaard, que jogou bem, tem Eze, que também pode fazer um grande trabalho.

    “Então, você o colocaria como camisa 6, o mais defensivo dos três? Eu não sei, porque Guimaraes também gosta de avançar, marcar gols e estar lá na frente. Então eu não sei. Realmente não sei como eles fariam para encaixá-lo. Mas, veja bem, acho que é sempre ótimo ter grandes jogadores e boas opções, e depois o Mikel pode fazer isso funcionar da maneira que achar melhor.”

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  • Mikel Arteta Premier League trophy Arsenal 2025-26Getty

    Campeão da Premier League aumenta a profundidade do elenco

    O Arsenal estará de volta à briga pela glória da Liga dos Campeões em 2026-27, depois de sofrer a dor de uma final na busca por uma histórica coroa europeia na temporada passada, e Arteta sabe da necessidade de ter profundidade no elenco que permita disputar títulos em várias frentes.

    O Newcastle compreensivelmente reluta em vender quando se trata de Guimaraes, dado o seu valor para a causa coletiva do clube, mas um período difícil no Nordeste da Inglaterra pode ficar mais duro antes de se tornar mais fácil.

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