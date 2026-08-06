Uma das perguntas que Guimaraes enfrenta é: onde ele se encaixa no time de Mikel Arteta? O Arsenal já conta com nomes como Declan Rice, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Mikel Merino e Ethan Nwaneri à disposição.

Quando essa pergunta foi feita recentemente a Jeremie Aliadiere, o ex-integrante do elenco dos “Invincibles” disse à GOAL: “É uma questão complicada, porque você acabou de terminar a temporada com Zubimendi, e ele nem conseguiu entrar no time. Myles Lewis-Skelly acabou de entrar e, do nada, tomou aquela vaga no meio-campo central. Dito isso, acho que Myles provavelmente não vai começar a temporada nessa posição.

“Só acho que, se Guimaraes fosse chegar, obviamente tudo isso depende de quem vai estar disponível para jogar de imediato, porque todos aqueles caras que foram à Copa do Mundo provavelmente vão voltar mais tarde mesmo e talvez não estejam prontos para começar a temporada. Mas acho que Guimaraes é um jogador de alto nível, de elite.

“Onde ele se encaixaria nesse sistema? É difícil dizer, porque quando você tem Declan Rice ali, tem Martin Odegaard, que jogou bem, tem Eze, que também pode fazer um grande trabalho.

“Então, você o colocaria como camisa 6, o mais defensivo dos três? Eu não sei, porque Guimaraes também gosta de avançar, marcar gols e estar lá na frente. Então eu não sei. Realmente não sei como eles fariam para encaixá-lo. Mas, veja bem, acho que é sempre ótimo ter grandes jogadores e boas opções, e depois o Mikel pode fazer isso funcionar da maneira que achar melhor.”