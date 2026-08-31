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‘Dinheiro demais’ - Como Elliot Anderson justifica taxa de transferência de £ 116 milhões? Meio-campista do Manchester City e da Inglaterra propõe desafio com tema de Rodri
Preço de nove dígitos pesa no pescoço de Anderson
Anderson se tornou o jogador britânico mais caro da história ao trocar uma passagem produtiva pelo Nottingham Forest por um novo começo no Etihad Stadium. Esse recorde desde então foi superado por outro astro da seleção inglesa, Morgan Rogers, após sua transferência do Aston Villa para o Chelsea.
Embora um peso tenha sido tirado dos ombros de Anderson, o jogador do Nordeste da Inglaterra se vê carregando muitos outros. Qualquer mudança para Manchester fará com que suas atuações fiquem sob os holofotes mais intensos.
Quando uma taxa de transferência de nove dígitos entra na equação, cada atuação passa a ser dissecada nos mínimos detalhes. Anderson não fugiu desse desafio, e o jogador de 23 anos, que viveu uma ascensão meteórica até ganhar destaque na Premier League e na Copa do Mundo, está confiante de que pode provar seu valor.
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Como será medido o valor de Anderson para o Manchester City?
No entanto, ele é, um meio-campista de pegar e tocar a bola, e não um camisa 10 criativo. Aqueles com instintos mais ofensivos podem ser facilmente julgados por gols e assistências. Defensores e goleiros, por sua vez, consideram os jogos sem sofrer gols como sua maior medida de avaliação.
Como Anderson muitas vezes segue trabalhando discretamente, passando despercebido em alguns momentos, como ele oferece um retorno mensurável ao considerável investimento do City? Preencher o vazio deixado pela saída de Rodri ajudaria muito a eliminar quaisquer dúvidas, já que há chuteiras de vencedor da Bola de Ouro e da Copa do Mundo para serem ocupadas no Etihad.
Anderson ocupa o lugar de Rodri, vencedor da Bola de Ouro
Questionado sobre como Anderson oferece custo-benefício, o ex-meio-campista do City Hamann, falando por cortesia do BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “É oferta e demanda, não é? Então, se ele está ali, obviamente tem um valor, jogou bem pela Inglaterra na Copa do Mundo, jogou bem pelo Forest.
“E aí provavelmente há dois, três, quatro clubes interessados em seus serviços e, então, quem paga mais, fica com ele. É justificável? Bem, acho que já passamos há muito desse ponto em que conseguimos nos relacionar com as cifras e os valores pagos.
“Mas o que temos de valorizar é que Rodri se tornou o Melhor Jogador do Mundo, pode fazer isso de novo nesta temporada. Ele é campeão da Champions League, agora é campeão do mundo. E sabemos como essa posição é importante porque não se trata apenas de manter a posse de bola, mas também de organizar. Porque meio metro para a esquerda ou para a direita, você não consegue dar informações aos jogadores ao seu redor, o que faz uma enorme diferença.
“E ele tem de mostrar que fez isso pelo Forest, fez isso até certo ponto pela Inglaterra, embora tivesse Declan Rice ao seu lado. Agora, tem de mostrar que consegue fazer isso pelo Manchester City. E é dinheiro demais? Sim, para mim, é. Ao mesmo tempo, se ele chegar perto do nível em que Rodri esteve nos últimos anos, então provavelmente será um dinheiro bem gasto.”
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Manchester City 2026-27: duas vitórias e o Coventry pela frente
Anderson assinou um contrato de cinco anos até 2031 ao chegar a Manchester, com esses termos incluindo a opção de uma extensão adicional de 12 meses. O City terá prazer em acionar essa cláusula, ou discutir uma renovação, se a estrela da Inglaterra brilhar em uma equipe vencedora de títulos.
O Manchester City, com Enzo Maresca sucedendo Pep Guardiola no comando, desfruta de um início impecável em sua campanha de 2026-27. As vitórias sobre Bournemouth e Crystal Palace o colocam no topo da tabela, com um compromisso em casa contra o recém-promovido Coventry, comandado pelo ex-astro do Chelsea Frank Lampard, sendo o próximo da agenda.
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