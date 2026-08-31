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‘Dinheiro demais’ - Como Elliot Anderson justifica a taxa de transferência de £ 116 milhões? Meio-campista do Manchester City e da Inglaterra lança desafio com tema de Rodri
Etiqueta de preço de nove dígitos pesa no pescoço de Anderson
Anderson se tornou o jogador britânico mais caro da história ao trocar uma passagem produtiva pelo Nottingham Forest por um recomeço no Etihad Stadium. Esse recorde desde então foi superado por outro astro da Inglaterra, Morgan Rogers, após sua transferência do Aston Villa para o Chelsea.
Embora um peso tenha saído dos ombros de Anderson, o jogador nascido no Nordeste da Inglaterra agora se vê carregando muitos outros. Qualquer mudança para Manchester fará com que suas atuações fiquem sob os holofotes mais intensos.
Quando uma taxa de transferência de nove dígitos entra na equação, cada exibição passa a ser dissecada nos mínimos detalhes. Anderson não fugiu desse desafio, e o jogador de 23 anos, que teve uma ascensão meteórica ao protagonismo na Premier League e na Copa do Mundo, está confiante de que pode provar seu valor.
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Como o valor de Anderson para o Manchester City será medido?
No entanto, ele é um meio-campista de pegar e passar a bola, e não um camisa 10 criativo. Aqueles com instintos mais ofensivos podem ser facilmente julgados por gols e assistências. Defensores e goleiros, por sua vez, consideram os jogos sem sofrer gol como seu principal parâmetro de avaliação.
Como Anderson muitas vezes faz seu trabalho de forma discreta, passando despercebido em alguns momentos, como ele oferece um retorno mensurável ao considerável investimento do City? Preencher o vazio deixado pela saída de Rodri ajudaria muito a eliminar quaisquer dúvidas, já que há as chuteiras de um vencedor da Bola de Ouro e da Copa do Mundo para ocupar no Etihad.
Anderson assume o lugar do vencedor da Bola de Ouro, Rodri
Questionado sobre como Anderson oferece custo-benefício, o ex-meio-campista do City Hamann, falando por cortesia da ToonieBet, disse à GOAL: “É oferta e procura, não é? Então, se alguém está ali, obviamente ele tem um valor, jogou bem pela Inglaterra na Copa do Mundo, jogou bem pelo Forest.
“E aí provavelmente há dois, três, quatro clubes interessados em seus serviços, e quem paga mais o leva. É justificável? Bem, acho que já passamos há muito desse ponto em que conseguimos nos relacionar com as cifras e os valores pagos.
“Mas o que temos de valorizar é que Rodri se tornou o Melhor Jogador do Mundo, pode conseguir isso de novo nesta temporada. Ele é vencedor da Liga dos Campeões, agora é campeão da Copa do Mundo também. E sabemos o quão importante essa posição é, porque não se trata apenas de manter a posse de bola, mas também de organizar. Porque meio metro para a esquerda ou para a direita, você não consegue passar informações aos jogadores ao seu redor, o que faz uma enorme diferença.
“E ele tem de mostrar isso, fez isso pelo Forest, fez isso até certo ponto pela Inglaterra, embora tivesse Declan Rice ao seu lado. Agora tem de mostrar que consegue fazer isso pelo Manchester City. E é dinheiro demais? Sim, para mim, é. Ao mesmo tempo, se ele chegar perto do nível em que Rodri esteve nos últimos anos, então provavelmente terá sido um dinheiro bem gasto.”
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Manchester City 2026-27: duas vitórias, e o próximo adversário é o Coventry
Anderson assinou um contrato de cinco anos, válido até 2031, ao chegar a Manchester, com esses termos incluindo a opção de uma extensão por mais 12 meses. O Manchester City acionará essa cláusula com prazer, ou discutirá uma renovação, se a estrela da Inglaterra brilhar em uma equipe vencedora de títulos.
O Manchester City, com Enzo Maresca sucedendo Pep Guardiola no comando, teve um início impecável em sua campanha de 2026-27. As vitórias sobre Bournemouth e Crystal Palace o colocam na liderança da tabela, com um duelo em casa contra o recém-promovido Coventry, comandado pelo ex-astro dos Blues Frank Lampard, como próximo compromisso.
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