Questionado sobre como Anderson oferece custo-benefício, o ex-meio-campista do City Hamann, falando por cortesia da ToonieBet, disse à GOAL: “É oferta e procura, não é? Então, se alguém está ali, obviamente ele tem um valor, jogou bem pela Inglaterra na Copa do Mundo, jogou bem pelo Forest.

“E aí provavelmente há dois, três, quatro clubes interessados em seus serviços, e quem paga mais o leva. É justificável? Bem, acho que já passamos há muito desse ponto em que conseguimos nos relacionar com as cifras e os valores pagos.

“Mas o que temos de valorizar é que Rodri se tornou o Melhor Jogador do Mundo, pode conseguir isso de novo nesta temporada. Ele é vencedor da Liga dos Campeões, agora é campeão da Copa do Mundo também. E sabemos o quão importante essa posição é, porque não se trata apenas de manter a posse de bola, mas também de organizar. Porque meio metro para a esquerda ou para a direita, você não consegue passar informações aos jogadores ao seu redor, o que faz uma enorme diferença.

“E ele tem de mostrar isso, fez isso pelo Forest, fez isso até certo ponto pela Inglaterra, embora tivesse Declan Rice ao seu lado. Agora tem de mostrar que consegue fazer isso pelo Manchester City. E é dinheiro demais? Sim, para mim, é. Ao mesmo tempo, se ele chegar perto do nível em que Rodri esteve nos últimos anos, então provavelmente terá sido um dinheiro bem gasto.”