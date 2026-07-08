Getty/GOAL
Traduzido por
“Dinheiro de sobra” - a venda de Elliot Anderson por 116 milhões de libras coloca o Nottingham Forest diante de um dilema, enquanto a lenda dos Reds, Des Walker, fala sobre “sangue novo” e a importância do apoio fanático da torcida
O Forest vendeu Anderson ao Manchester City por uma quantia recorde
O Forest obteve um lucro considerável com Anderson, jogador formado na base do Newcastle, após tê-lo contratado por 35 milhões de libras (47 milhões de dólares) no verão de 2024. Nas duas temporadas que passou em Trentside, o jogador de 23 anos, conhecido por sua dedicação, liderou as estatísticas de recuperação de bola da Premier League e se tornou peça fundamental nos planos da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026.
Ele deixou Nottingham com muitos votos de sucesso, e o Forest agora está em posição de reinvestir uma quantia histórica para um jogador britânico e reforçar o elenco. Isso, no entanto, não será tarefa fácil, já que os rivais por toda a Europa estão plenamente cientes de quanto dinheiro os Reds têm agora à disposição.
Os preços pedidos serão elevados de acordo com isso, e o novo técnico Oliver Glasner terá a tarefa — ao lado da diretoria — de encontrar bons negócios em um mercado saturado e altamente competitivo. Os principais alvos — como o meio-campista do Liverpool Curtis Jones e a estrela do Tottenham Lucas Bergvall — já teriam sido identificados.
- Getty
O Forest tem dinheiro para investir nos principais alvos de transferência
Walker, ícone do Forest, falando em parceria com a ToonieBet, disse ao GOAL quando questionado sobre investir, já que todos sabem que você está nadando em dinheiro: “O importante é gastar com sabedoria, porque todo mundo acha que você tem dinheiro para jogar fora. Até agora, nos últimos cinco anos, contratamos muitos jogadores. Mas, entre eles, contratamos alguns bons. Alguns muito bons mesmo. Então, não dá para criticar quem veio para o clube.
“Os poucos que não dão certo, que seja. É a mesma coisa com o Liverpool, o Manchester United, o Manchester City: todos cometeram erros e contrataram jogadores que não se encaixam no time. O grande Brian Clough também contratou alguns desses. Portanto, todo técnico precisa assumir o risco e arriscar.
“Vamos precisar de um reforço. Acho que seria bom conseguir uma grande contratação logo no início da temporada. A torcida adora isso, coloca todo mundo em um clima positivo. Eles perderam um dos seus melhores jogadores. Então, seria bom trazer sangue novo para tentar começar com o pé direito quando a temporada começar.
“Acho que terminamos bem. Portanto, inevitavelmente, se conseguirmos um bom começo — e a Premiership gira em torno de um bom começo —, porque assim que você tem um começo ruim, fica olhando por cima do ombro, a confiança vai por água abaixo e os torcedores se afastam.”
O papel crucial que os torcedores do Forest têm a desempenhar no City Ground
Walker acrescentou sobre a importância de manter um grupo de torcedores leais e apaixonados ao lado do time, já que eles têm um papel crucial a desempenhar na busca por objetivos coletivos: “O Forest é um daqueles clubes em que, nos últimos 25 a 30 anos, quando os torcedores estão ao lado do time, o time sempre se sai bem. No momento em que surge alguma negatividade, qualquer negatividade na torcida, o time parece perder o ritmo.
“É engraçado, na verdade, porque tínhamos a torcida mais insatisfeita do mundo quando jogávamos. Se você não está ganhando por 2 a 3, eles começam a vaiar! Nas equipes do Brian Cough, ele só apostava em jogadores que tivessem muita coragem moral. Às vezes, eu pensava: ‘Acho que ele não se importa se eu sou bom, contanto que eu tenha coragem suficiente para fazer o que ele quer que eu faça’. Então, foi assim que ele montou seu time. Ele não se importava.
“Você meio que ignorava a torcida um pouco quando ela não estava do seu lado. Sempre me lembro de um jogo, acho que foi contra o QPR, estávamos ganhando por 4 a 0. Nos últimos 10 minutos, ficamos apenas segurando a bola. Nossa torcida estava vaiando porque não fomos buscar o quinto gol. Você pensa: ‘espera aí’. Mas, sinceramente, os jogadores que atuavam na Europa tinham estabelecido os padrões. Então, suponho que estávamos tentando seguir os padrões deles e, depois, estabelecemos os nossos próprios.
“Percebi, nos últimos 30 anos, que a torcida desempenhou o papel mais importante. Quando subimos pela primeira vez e nos mantivemos na primeira divisão, podíamos dizer que estávamos entre os dois piores times do campeonato, em termos de habilidade. Mas tínhamos os melhores torcedores, e foram eles que, sozinhos, nos mantiveram na primeira divisão.
“Eles cantavam mesmo quando, às vezes, tínhamos apenas 25% de posse de bola em casa. E cantavam como se estivéssemos ganhando por 3 a 0. Conseguíamos um empate de vez em quando. Uma vez, arrancamos um empate do Man City. E pensei comigo mesmo: ‘esses torcedores são incríveis’.
“Então, espero que, se conseguirmos contratar um bom jogador logo no início e isso der uma energia positiva aos torcedores, eles comecem a torcer de forma positiva pela equipe, em vez de pensar: ‘ah, perdemos um jogador e blá-blá-blá’. E é como um efeito bola de neve. Começamos com dois, três, quatro bons resultados e partimos daí. Se começarmos bem, vamos seguir em frente.”
- Getty/GOAL
Era Glasner: o Forest estreará na temporada 2026-27 contra o Leeds
O Forest, que chegou às semifinais da Liga Europa após retornar às competições continentais pela primeira vez em 30 anos, terminou em 16º lugar na última temporada. Vitor Pereira conduziu o time para se manter na primeira divisão, mas passou o comando ao ex-técnico do Crystal Palace, Glasner.
A primeira partida oficial do austríaco no comando será a estreia na temporada 2026-27, em casa, contra o Leeds, no dia 22 de agosto. O plano é fazer bom uso do dinheiro da venda de Anderson e receber novos reforços antes que o lotado City Ground volte a vibrar.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.