Walker acrescentou sobre a importância de manter um grupo de torcedores leais e apaixonados ao lado do time, já que eles têm um papel crucial a desempenhar na busca por objetivos coletivos: “O Forest é um daqueles clubes em que, nos últimos 25 a 30 anos, quando os torcedores estão ao lado do time, o time sempre se sai bem. No momento em que surge alguma negatividade, qualquer negatividade na torcida, o time parece perder o ritmo.

“É engraçado, na verdade, porque tínhamos a torcida mais insatisfeita do mundo quando jogávamos. Se você não está ganhando por 2 a 3, eles começam a vaiar! Nas equipes do Brian Cough, ele só apostava em jogadores que tivessem muita coragem moral. Às vezes, eu pensava: ‘Acho que ele não se importa se eu sou bom, contanto que eu tenha coragem suficiente para fazer o que ele quer que eu faça’. Então, foi assim que ele montou seu time. Ele não se importava.

“Você meio que ignorava a torcida um pouco quando ela não estava do seu lado. Sempre me lembro de um jogo, acho que foi contra o QPR, estávamos ganhando por 4 a 0. Nos últimos 10 minutos, ficamos apenas segurando a bola. Nossa torcida estava vaiando porque não fomos buscar o quinto gol. Você pensa: ‘espera aí’. Mas, sinceramente, os jogadores que atuavam na Europa tinham estabelecido os padrões. Então, suponho que estávamos tentando seguir os padrões deles e, depois, estabelecemos os nossos próprios.

“Percebi, nos últimos 30 anos, que a torcida desempenhou o papel mais importante. Quando subimos pela primeira vez e nos mantivemos na primeira divisão, podíamos dizer que estávamos entre os dois piores times do campeonato, em termos de habilidade. Mas tínhamos os melhores torcedores, e foram eles que, sozinhos, nos mantiveram na primeira divisão.

“Eles cantavam mesmo quando, às vezes, tínhamos apenas 25% de posse de bola em casa. E cantavam como se estivéssemos ganhando por 3 a 0. Conseguíamos um empate de vez em quando. Uma vez, arrancamos um empate do Man City. E pensei comigo mesmo: ‘esses torcedores são incríveis’.

“Então, espero que, se conseguirmos contratar um bom jogador logo no início e isso der uma energia positiva aos torcedores, eles comecem a torcer de forma positiva pela equipe, em vez de pensar: ‘ah, perdemos um jogador e blá-blá-blá’. E é como um efeito bola de neve. Começamos com dois, três, quatro bons resultados e partimos daí. Se começarmos bem, vamos seguir em frente.”