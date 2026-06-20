O Dinamo de Zagreb não exercerá o direito de resgate, fixado em cerca de 10 milhões, por Ismael Bennacer. Uma decisão que, no entanto, não altera os planos do clube croata, que pretendem tentar contar com o meio-campista argelino no elenco da próxima temporada. Durante as reuniões dos sócios, o presidente Zvonimir Boban se pronunciou sobre a questão relativa ao meio-campista, que pertence ao Milan.
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Dinamo de Zagreb, Boban sobre Bennacer: “Queremos manter Ismael Bennacer, mas estamos esperando que ele resolva a questão do seu contrato com o Milan”
AS PRETENSÕES DO DINAMO DE ZAGABRIA
“Queremos manter o Ismael Bennacer, mas estamos esperando que ele resolva a questão do seu contrato com o Milan. Caso ele consiga resolver a questão com os rossoneri, seríamos o time ideal para ele dar continuidade à carreira”. Zvonimir Boban, ex-CEO do Milan e agora presidente do Dinamo de Zagreb, é claro quanto às intenções do clube croata em relação ao meio-campista argelino.
A SITUAÇÃO COM O MILAN
Bennacer está vinculado ao Milan por um contrato que vence em 2027, com um salário líquido de 4 milhões de euros. O ex-jogador do Empoli não faz parte dos planos de Amorim e, nas próximas semanas, terão início as negociações com o clube rossonero para tentar chegar a um acordo sobre a rescisão do contrato.