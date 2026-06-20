Dinamo de Zagreb, Boban sobre Bennacer: “Queremos manter Ismael Bennacer, mas estamos esperando que ele resolva a questão do seu contrato com o Milan”

“Queremos manter o Ismael Bennacer, mas estamos esperando que ele resolva a questão do seu contrato com o Milan. Caso ele consiga resolver a questão com os rossoneri, seríamos o time ideal para ele dar continuidade à carreira”. Zvonimir Boban, ex-CEO do Milan e agora presidente do Dinamo de Zagreb, é claro quanto às intenções do clube croata em relação ao meio-campista argelino.