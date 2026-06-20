"Diga ao seu GOAT para se aposentar!" Namorada de astro da seleção portuguesa critica Cristiano Ronaldo

O astro não conseguiu convencer muito no empate contra os africanos, mas não foi só a partir daquela partida que começaram a surgir cada vez mais vozes afirmando que o jogador de 41 anos, na verdade, já não tem mais o que fazer na seleção. Aparentemente, a namorada do companheiro de equipe João Neves também pensa assim.

“Diga ao seu GOAT para se aposentar. Ele é egoísta”, respondeu Madalena Aragão ao comentário de um usuário em uma foto no Instagram com seu namorado Neves, que exigia: “Seu namorado é um completo idiota. Diga a ele para passar a bola para o meu GOAT.”

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