Como se o decepcionante empate em 1 a 1 na estreia na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo já não tivesse causado aborrecimento suficiente em Portugal, há também muitos motivos de polêmica fora de campo. Mais uma vez, Cristiano Ronaldo está no centro das atenções, sendo alvo de opiniões divergentes.
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"Diga ao seu GOAT para se aposentar!" Namorada de astro da seleção portuguesa critica Cristiano Ronaldo
O astro não conseguiu convencer muito no empate contra os africanos, mas não foi só a partir daquela partida que começaram a surgir cada vez mais vozes afirmando que o jogador de 41 anos, na verdade, já não tem mais o que fazer na seleção. Aparentemente, a namorada do companheiro de equipe João Neves também pensa assim.
“Diga ao seu GOAT para se aposentar. Ele é egoísta”, respondeu Madalena Aragão ao comentário de um usuário em uma foto no Instagram com seu namorado Neves, que exigia: “Seu namorado é um completo idiota. Diga a ele para passar a bola para o meu GOAT.”Instagram
Comentários de ódio contra a namorada de João Neves
Ronaldo já está há dez partidas sem marcar um gol nas fases finais da Eurocopa e da Copa do Mundo; contra a República Democrática do Congo, ele teve apenas 25 toques na bola em 90 minutos. “Sabemos o que Cristiano fez pela nossa equipe e pelo mundo do futebol. Ele está aqui para nos ajudar. Ele não é diferente dos outros”, havia dito Neves sobre CR7 antes da partida.
Aparentemente, isso não foi elogio suficiente para alguns torcedores do atacante do Al-Nassr, que, em seguida, inundaram o perfil da namorada dele, Aragao, com comentários de ódio. “Fale com seu cachorro e diga a ele para respeitar o Cristiano”, postou um usuário; outro fez uma alusão à altura de Neves, de 1,71 m: “Diga ao seu amigo anão que ele tem que respeitar o Ronaldo!”