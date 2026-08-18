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'Difícil voltar' - Pep Guardiola considera aposentadoria chocante, já que o ex-técnico do Manchester City, exausto, sugere que pode NUNCA mais voltar ao futebol
Pep exausto dá a entender aposentadoria
O treinador de 55 anos, que revolucionou o futebol inglês durante uma década no Etihad Stadium, revelou que não tem certeza se possui a motivação para voltar a comandar uma equipe.
Falando no novo documentário da Amazon A Beautiful Obsession, Guardiola se abriu sobre o desgaste mental de seu período em Manchester. "Eu nem sei o que vou fazer", admitiu. "Será difícil voltar, esse é o meu sentimento hoje. Preciso reorganizar muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal.
"Preciso me reencontrar um pouco em coisas diferentes. Preciso sentar e desligar um pouco. Esse é um dos principais objetivos."
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A natureza viciante de vencer
A saída de Guardiola do Etihad vem após um período de sucesso sem precedentes, mas as extraordinárias exigências físicas e mentais de dominar a Premier League claramente cobraram seu preço. Encontrar uma rota de fuga é a prioridade no momento, mas abandonar de uma vez a descarga incessante de adrenalina do comando no mais alto nível é mais fácil falar do que fazer. O espanhol tem sido franco sobre a intensidade necessária para se manter no topo, observando que a droga viciante da vitória é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição.
"É a alegria e o prazer de ver meu time jogar bem", acrescentou. "Esse é o lema e o objetivo quando eu acordo todos os dias. É algo tão viciante que técnicos mais velhos se aposentam e querem voltar, e depois voltar de novo. Eles não conseguem viver sem isso."
O conselho de Begiristain sobre a vida fora do futebol
Txiki Begiristain, aliado de longa data de Guardiola e ex-diretor de futebol do Manchester City, incentivou o amigo a abraçar uma vida longe do esporte. Begiristain, que deixou o cargo no verão de 2025, acredita que Guardiola precisa se desconectar completamente para recuperar sua perspectiva. O ex-dirigente alertou que permanecer no meio do futebol só prenderia Guardiola no mesmo ciclo de estresse sob alta pressão.
"Eu quis explicar isso ao Pep: que você pode perder por 3 a 0, mas a vida continua e há momentos incríveis para viver com seus amigos.
"Mas, se ele encontrar apenas pessoas do futebol e isso for tudo o que conhece, vai continuar na mesma montanha-russa em que tem vivido. Ele precisa de tempo para sair disso e ficar realmente fora."
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A abordagem da Itália e a revelação de Maldini
Antes de sua decisão de fazer uma pausa ser tornada pública, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) fez uma tentativa significativa de levá-lo ao cenário internacional. O lendário defensor Paolo Maldini, atuando como diretor técnico naquela época, revelou que Guardiola ficou muito tentado a assumir o cargo na Itália e até começou a rascunhar formações táticas durante uma reunião em Barcelona. No entanto, Guardiola se manteve firme em sua necessidade de um hiato.
Ele acabou recusando a prestigiosa oferta da Itália, priorizando seu bem-estar mental e um descanso muito necessário em vez de uma glória internacional imediata. Se esse período sabático marca um fim permanente de uma das carreiras de técnico mais ilustres da história ou apenas uma pausa temporária, o mundo do futebol agora precisa se adaptar a um cenário sem o ex-Barça e Bayern de Munique comandando as ações à beira do campo.
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