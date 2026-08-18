A saída de Guardiola do Etihad vem após um período de sucesso sem precedentes, mas as extraordinárias exigências físicas e mentais de dominar a Premier League claramente cobraram seu preço. Encontrar uma rota de fuga é a prioridade no momento, mas abandonar de uma vez a descarga incessante de adrenalina do comando no mais alto nível é mais fácil falar do que fazer. O espanhol tem sido franco sobre a intensidade necessária para se manter no topo, observando que a droga viciante da vitória é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição.

"É a alegria e o prazer de ver meu time jogar bem", acrescentou. "Esse é o lema e o objetivo quando eu acordo todos os dias. É algo tão viciante que técnicos mais velhos se aposentam e querem voltar, e depois voltar de novo. Eles não conseguem viver sem isso."