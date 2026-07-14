Mais estatísticas assustadoras do primeiro tempo na derrota da França por 0 a 2 contra uma Espanha em grande forma: a Equipe Tricolore registrou apenas dois chutes, nenhum deles a gol e nenhum vindo de dentro da grande área. Em contrapartida, os Bleus já haviam sido flagrados três vezes em impedimento ao final do primeiro tempo.

Também no segundo tempo, os franceses — que entraram como ligeiros favoritos na primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026 — permaneceram inofensivos durante grande parte da partida. O índice xGoals resumiu muito bem o quadro geral, mesmo após 90 minutos, ficando em uns fracos 0,3 ao final da partida.



