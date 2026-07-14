Especialmente no primeiro tempo, nada deu certo para o tão elogiado ataque francês, liderado pelas superestrelas Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé. Um número alarmante que comprova isso: segundo a Opta, o valor de xGoals da França — que mede os gols esperados de uma equipe — ficou em apenas 0,04 após os primeiros 45 minutos. Dificilmente poderia ser menos ameaçador.
Traduzido por
Difícil encontrar algo menos perigoso do que isso, e o histórico assustador de Kylian Mbappé contra Lamine Yamal! O sonho da França de conquistar o título da Copa do Mundo termina com números aterrorizantes
Mais estatísticas assustadoras do primeiro tempo na derrota da França por 0 a 2 contra uma Espanha em grande forma: a Equipe Tricolore registrou apenas dois chutes, nenhum deles a gol e nenhum vindo de dentro da grande área. Em contrapartida, os Bleus já haviam sido flagrados três vezes em impedimento ao final do primeiro tempo.
Também no segundo tempo, os franceses — que entraram como ligeiros favoritos na primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026 — permaneceram inofensivos durante grande parte da partida. O índice xGoals resumiu muito bem o quadro geral, mesmo após 90 minutos, ficando em uns fracos 0,3 ao final da partida.
- Getty Images
França perde para a Espanha: Lamine Yamal é o pesadelo de Kylian Mbappé
Após uma entrada desajeitada do lateral-esquerdo francês Lucas Digne contra o astro espanhol Lamine Yamal dentro da área, os ibéricos receberam um pênalti aos cerca de 20 minutos. Mikel Oyarzabal converteu com segurança, garantindo a merecida vantagem, que Pedro Porro ampliou pouco antes de completar uma hora de jogo, após uma bela jogada de troca de passes com Dani Olmo.
Não houve uma reação duradoura dos franceses depois disso, já que a Espanha, atual campeã europeia, defendeu com muita solidez. Mesmo Mbappé, que havia se destacado tanto na Copa do Mundo, não conseguiu fazer mais nada, permanecendo, por enquanto, com oito gols no torneio. Uma estatística pessoalmente amarga para o craque do Real Madrid: no décimo primeiro confronto, entre clube e seleção, contra o espanhol Lamine Yamal, o craque ofensivo do FC Barcelona levou a melhor pela nona vez. Apenas em duas ocasiões Mbappé saiu vitorioso do duelo.
Copa do Mundo de 2026: Espanha na final contra a Inglaterra ou a Argentina
Apesar da derrota nas semifinais, a Copa do Mundo ainda não acabou totalmente para a França. No sábado, os Bleus ainda disputarão a disputa pelo terceiro lugar, que será realizada em Miami.
Quem será o adversário da França na chamada “pequena final” será decidido na noite de quarta-feira, assim como o adversário da Espanha na grande final, no domingo, em Nova York/Nova Jersey. A Inglaterra, liderada por Harry Kane, e a Argentina, liderada por Lionel Messi, disputam na segunda semifinal a segunda vaga na final.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.