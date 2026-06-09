"Difícil de se comunicar!" Thomas Müller critica o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, antes da Copa do Mundo

Neuer (40) mostra “que, quando se sente bem fisicamente, na minha opinião, é simplesmente o melhor goleiro em campo”. Mas isso envolve nuances e “uma sensação. E é por isso que não precisamos nos preocupar, pois já vimos: Baumann não é apenas excelente em suas habilidades como goleiro, mas também mentalmente — se o Manu não puder jogar, ele estará lá.”

Neuer teve que ficar de fora até o último momento devido a uma lesão na panturrilha sofrida há semanas e perdeu os dois últimos amistosos da Copa do Mundo contra a Finlândia (4 a 0) e os EUA (2 a 1). Especialmente contra os EUA, o substituto Baumann reforçou mais uma vez de forma impressionante, com grandes defesas, seu antigo papel como goleiro titular na Copa do Mundo.

Depois do jogo, ele se mostrou “muito satisfeito” com seu desempenho e falou pela primeira vez em detalhes sobre o fato de Nagelsmann ter tirado Neuer da aposentadoria na seleção alemã poucas semanas antes do início do torneio e o ter colocado à frente de Baumann.

“No começo foi difícil, não foi muito legal do meu ponto de vista”, disse Baumann à RTL. No entanto, desistir da seleção nacional não foi uma opção para ele: “Ficou claro desde o início que estou aqui pela equipe. Não vir não era uma opção, afinal, para mim também é uma Copa do Mundo. Quero ajudar a equipe, dar minha contribuição. Agora é hora de focar totalmente em mim e na equipe.”