Uma reação vigorosa após o intervalo quase resultou no empate quando Tielemans encontrou Bruno Fernandes com um passe pelo alto. Depois, o capitão acertou o travessão de Jan Oblak em uma finalização aos 70 minutos. No entanto, o ímpeto desapareceu quatro minutos depois, quando Leny Yoro recebeu cartão vermelho direto por derrubar Jonathan David, e Ademola Lookman selou a vitória cinco minutos mais tarde.

Ao detalhar a conversa da equipe no intervalo e a dificuldade para transformar a pressão em gols, Tielemans acrescentou: “Acho que, depois disso, tivemos algumas chances. Tentamos voltar ao jogo, mas não conseguimos aproveitar nenhuma delas. No intervalo, conversamos entre nós. Precisávamos ser mais agressivos e tentar tomar mais a iniciativa. Acho que tivemos alguns bons momentos, mas não foi suficiente.”