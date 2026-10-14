ZUMA Press Wire
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“Difícil de aceitar!”: Youri Tielemans admite que sofrer um gol antes do fim do primeiro minuto foi “difícil de engolir” na derrota do Manchester United para o Atlético de Madrid na Champions League
Deslize no início frustra missão europeia
O meio-campista belga admitiu como foi difícil assimilar o gol sofrido por sua equipe ainda no primeiro minuto da partida na Espanha pela Champions League. Diogo Dalot não acompanhou Alex Baena, que serviu Pablo Barrios para bater Senne Lammens aos 47 segundos de jogo. O gol foi o segundo mais rápido da história do Atlético de Madrid na competição e desfez imediatamente o plano de jogo dos visitantes.
- AgenciaLOF
“Foi difícil aceitar”
Embora o técnico Michael Carrick tenha feito cinco mudanças na escalação titular, incluindo a estreia de Carlos Baleba entre os titulares, o ataque do Manchester United desperdiçou boas oportunidades com Bryan Mbeumo e Marcus Rashford no primeiro tempo. Ao comentar o abalo psicológico causado pelo gol marcado logo no início pelos donos da casa, Tielemans disse à UEFA: "É difícil aceitar, porque você tenta manter uma atitude positiva no jogo, tenta começar bem e sofre um gol imediatamente. Foi difícil de assimilar."
Expulsão acaba com as esperanças de reação no segundo tempo
Uma reação vigorosa após o intervalo quase resultou no empate quando Tielemans encontrou Bruno Fernandes com um passe pelo alto. Depois, o capitão acertou o travessão de Jan Oblak em uma finalização aos 70 minutos. No entanto, o ímpeto desapareceu quatro minutos depois, quando Leny Yoro recebeu cartão vermelho direto por derrubar Jonathan David, e Ademola Lookman selou a vitória cinco minutos mais tarde.
Ao detalhar a conversa da equipe no intervalo e a dificuldade para transformar a pressão em gols, Tielemans acrescentou: “Acho que, depois disso, tivemos algumas chances. Tentamos voltar ao jogo, mas não conseguimos aproveitar nenhuma delas. No intervalo, conversamos entre nós. Precisávamos ser mais agressivos e tentar tomar mais a iniciativa. Acho que tivemos alguns bons momentos, mas não foi suficiente.”
- Ball Raw Images
Pressão crescente antes de Elland Road
Ao se tornar o primeiro clube inglês a perder na Champions League nesta temporada, o Manchester United também ampliou para cinco jogos sua sequência sem vitórias em todas as competições. A segunda derrota nos últimos 12 confrontos contra adversários espanhóis aumentou ainda mais a pressão sobre Carrick após o frustrante empate com o Tottenham Hotspur no fim de semana passado.
O Manchester United agora precisa se recuperar rapidamente antes de um acirrado clássico fora de casa contra o Leeds United, com sua menor pontuação após os seis primeiros jogos do campeonato desde 1986.
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