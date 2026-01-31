Goal.com
Tauan Ambrosio

A grande diferença entre o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo para os de Romário, Alexandre Pato e outros

A mais nova maior contratação do futebol brasileiro é, também, um grande recado ao mercado daqui e da Europa

A contratação de Lucas Paquetá pelo Flamengo, neste início de 2026, não é – nem de longe – o maior retorno de um jogador a um clube brasileiro. Nem mesmo o mais impactante.

Paquetá havia deixado os rubro-negros em 2018 e, na Europa, teve passagem tímida por um Milan tímido, uma estadia rápida no Lyon e se fez história pelo West Ham, no final das contas jogar pelo West Ham não costuma ser o grande sonho de brasileiros que sonham em ser craques da bola.

Eleito craque de uma Copa do Mundo conquistada pelo Brasil com Pelé e Garrincha, em 1958, Didi retornou ao Botafogo, em 1960, após ter chegado com pinta de astro no Real Madrid.

O meio-campista, um dos maiores da história, tinha os seus 30/31 anos na época. Quando Roberto Dinamite retornou ao Vasco, após passagem relâmpago pelo Barcelona, ele ainda estava no meio de seus vinte-e-poucos-anos. A idade do auge de um esportista.

Zico acabara de entrar em sua terceira década de vida quando, em 1985, retornou ao Flamengo após passagem pela Udinese, na Itália. Zico. O exemplo mais lembrado em nossa geração é o de Romário chegando ao Flamengo, em 1995, pouco após ter sido o grande craque do Brasil no Tetra de 1994. 

  • Brazilian soccer player Romario(C) is greeted by hAFP

    Romário e Pato na memória mais recente

    O Baixinho deixou o Barcelona para retornar ao Brasil. Todos os jogadores citados acima foram e são muito maiores do que Lucas Paquetá (ao menos até aqui, vai saber). O exemplo de Alexandre Pato sendo contratado pelo Corinthians, em 2013, também entrou no debate, apesar de ter se revelado um fracasso retumbante posteriormente.

    Pato, vale lembrar, era tido como grande promessa do Brasil para o ataque e jogava ainda em um Milan considerado forte na Europa. Mas seu exemplo fica apenas aí – como se fosse uma espécie de aviso a Paquetá e aos rubro-negros, de que no futebol às vezes a certeza de sucesso também pode dar as caras como uma história de fracasso. 

  • Lucas Paquetá, José Boto Flamengo 2026Gilvan de Souza/Flamengo

    O recado que o Flamengo dá com Paquetá

    Ao gastar 42 milhões de euros em um jogador, o Flamengo praticamente dobra o recorde anterior de compra mais cara, em valores absolutos. E mostra, mais do que nunca antes, para todos os seus adversários brasileiros, o tamanho da distância econômica que foi capaz de construir.

    Também mostrou seu poder para o futebol europeu. Pois se ainda não é capaz de disputar jogadores com Real Madrid, Barcelona, Manchesters, Liverpools, Bayerns e afins, mostra que consegue bater de frente com times da segunda prateleira de toda a Europa.

    O valor pago pelo Flamengo para repatriar Paquetá, por exemplo, nunca foi gasto por clubes europeus como Porto, Sporting, Lyon, Borussia Dortmund e iguala a maior contratação feita na história da Roma (Patrik Schick). Hoje, um jogador pode decidir se quer ficar numa vitrine europeia, à espera de ofertas dos gigantões, ou se atua num Flamengo que todo ano entra como favoritíssimo a todos os campeonatos que estiver disputando.

    Paquetá volta ao Flamengo aos 28 anos e sem grandes logros na Europa, salvo um título de Conference League pelo West Ham – histórico, mas na prática um título de terceiro escalão. Esta é uma forma crua e rasa de se olhar a carreira do meia. Afinal de contas, é jogador de seleção brasileira.

    E não é só um daqueles que esquentam banco pelo Brasil. Paquetá tem, por exemplo, mais gols pela seleção do que nomes como Vinícius Júnior ou Rodrygo ou Raphinha. Foram 12. Só não deu o salto que se esperava porque o Manchester City, de Pep Guardiola, desistiu de contratá-lo quando Lucas virou alvo de investigação ao ser acusado de manipulação de apostas esportivas – da qual foi posteriormente declarado inocente.

    Paquetá não é o maior retorno de um jogador ao futebol brasileiro, mas com seu retorno o Flamengo mostrou ao mundo que o seu poderio financeiro não é coisa para ser ignorada. Muito pelo contrário. Foi uma demonstração gigante de poder. E, no final das contas, é isso que qualquer um que torce por um clube deseja ver seu clube fazendo.

