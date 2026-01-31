A grande diferença entre o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo para os de Romário, Alexandre Pato e outros

A contratação de Lucas Paquetá pelo Flamengo, neste início de 2026, não é – nem de longe – o maior retorno de um jogador a um clube brasileiro. Nem mesmo o mais impactante. Mas é o maior e mais impactante movimento de um clube brasileiro no mercado de transferências. E por isso causa espanto, orgulho e temor (a depender do lado que você esteja nesta história).

Ao gastar 42 milhões de euros em um jogador, o Flamengo praticamente dobra o recorde anterior de compra mais cara, em valores absolutos. E mostra, mais do que nunca antes, para todos os seus adversários brasileiros, o tamanho da distância econômica que foi capaz de construir.

Também mostrou seu poder para o futebol europeu. Pois se ainda não é capaz de disputar jogadores com Real Madrid, Barcelona, Manchesters, Liverpools, Bayerns e afins, mostra que consegue bater de frente com times da segunda prateleira de toda a Europa.

O valor pago pelo Flamengo para repatriar Paquetá, por exemplo, nunca foi gasto por clubes europeus como Porto, Sporting, Lyon, Borussia Dortmund e iguala a maior contratação feita na história da Roma (Patrik Schick). Hoje, um jogador pode decidir se quer ficar numa vitrine europeia, à espera de ofertas dos gigantões, ou se atua num Flamengo que todo ano entra como favoritíssimo a todos os campeonatos que estiver disputando.

Paquetá volta ao Flamengo aos 28 anos e sem grandes logros na Europa, salvo um título de Conference League pelo West Ham – histórico, mas na prática um título de terceiro escalão. Esta é uma forma crua e rasa de se olhar a carreira do meia. Afinal de contas, é jogador de seleção brasileira.

E não é só um daqueles que esquentam banco pelo Brasil. Paquetá tem, por exemplo, mais gols pela seleção do que nomes como Vinícius Júnior ou Rodrygo ou Raphinha. Foram 12. Só não deu o salto que se esperava porque o Manchester City, de Pep Guardiola, desistiu de contratá-lo quando Lucas virou alvo de investigação ao ser acusado de manipulação de apostas esportivas – da qual foi posteriormente declarado inocente.

Paquetá não é o maior retorno de um jogador ao futebol brasileiro, mas com seu retorno o Flamengo mostrou ao mundo que o seu poderio financeiro não é coisa para ser ignorada. Muito pelo contrário. Foi uma demonstração gigante de poder. E, no final das contas, é isso que qualquer um que torce por um clube deseja ver seu clube fazendo.