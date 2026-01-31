A grande diferença entre o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo para os de Romário, Alexandre Pato e outros

A contratação de Lucas Paquetá pelo Flamengo, neste início de 2026, não é – nem de longe – o maior retorno de um jogador a um clube brasileiro. Nem mesmo o mais impactante.
Paquetá havia deixado os rubro-negros em 2018 e, na Europa, teve passagem tímida por um Milan tímido, uma estadia rápida no Lyon e se fez história pelo West Ham, no final das contas jogar pelo West Ham não costuma ser o grande sonho de brasileiros que sonham em ser craques da bola.
Eleito craque de uma Copa do Mundo conquistada pelo Brasil com Pelé e Garrincha, em 1958, Didi retornou ao Botafogo, em 1960, após ter chegado com pinta de astro no Real Madrid.
O meio-campista, um dos maiores da história, tinha os seus 30/31 anos na época. Quando Roberto Dinamite retornou ao Vasco, após passagem relâmpago pelo Barcelona, ele ainda estava no meio de seus vinte-e-poucos-anos. A idade do auge de um esportista.
Zico acabara de entrar em sua terceira década de vida quando, em 1985, retornou ao Flamengo após passagem pela Udinese, na Itália. Zico. O exemplo mais lembrado em nossa geração é o de Romário chegando ao Flamengo, em 1995, pouco após ter sido o grande craque do Brasil no Tetra de 1994.
