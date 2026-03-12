Getty
Dietmar Hamann critica a proposta de Arsene Wenger sobre o impedimento, considerando-a “um completo disparate”, e “teme pelo povo do Canadá” durante o período experimental
Hamann critica mudança "absurda" nas regras
O mundo do futebol está atualmente debatendo uma mudança radical nas regras do jogo. O chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, Wenger, propôs uma regra de impedimento “clara”, segundo a qual um jogador só é flagrado se todo o seu corpo estiver à frente do último defensor.
A regra será testada na Premier League canadense nesta temporada, uma medida que provocou uma resposta contundente de Hamann. O ex-jogador da seleção alemã acredita que a alteração é fundamentalmente falha, argumentando que ela remove a proteção necessária para os defensores e corre o risco de transformar o futebol em um esporte de alta pontuação que se assemelha mais ao basquete do que ao belo jogo.
Ex-estrela do Liverpool teme pelos defensores
Hamann está convencido de que a mudança criará situações impossíveis para aqueles que tentam manter uma linha defensiva, alegando que as novas regras são “um completo absurdo”. Em entrevista à BOYLE Sports, ele disse: “Sinto muito pelas pessoas no Canadá, acho que isso é um completo absurdo. Temos que dar uma chance aos defensores. Anos atrás, se você estivesse no mesmo nível, estava impedido. Eles mudaram isso para que o mesmo nível não seja impedimento para o centroavante. Agora, você pode estar potencialmente um metro ou um metro e meio à frente e em movimento, mesmo que sua perna esteja atrás.”
“Você pode estar correndo e estar a um metro, ou depois de meio segundo, você pode estar cinco metros à frente do defensor. Acho que é um absurdo, porque o que vai acontecer é que veremos mais pênaltis de qualquer maneira por causa da regra da mão. Acho que a regra da mão também é uma bagunça. Com cada detalhe que tentam corrigir, tornam tudo mais complexo e confuso. Até os árbitros, às vezes, não sabem quando marcar uma falta por mão ou um pênalti por mão.”
Vantagens para times de elite
Além das dificuldades técnicas para os árbitros, Hamann está preocupado com a integridade competitiva do esporte. Ele acredita que a nova regra aumentará a diferença entre as melhores equipes do mundo e as menos favorecidas, já que as equipes superiores terão ainda mais facilidade para explorar o espaço atrás da defesa.
“Isso também favorece a equipe superior, porque ela jogará mais no campo adversário”, observou Hamann. “Haverá mais situações em que a equipe superior terá 30 entradas nos últimos 20 metros, enquanto a equipe menos favorecida terá 10 ou cinco. Obviamente, isso favorece as grandes equipes. Queremos ver isso? Não, eu não quero ver isso.”
A morte do azarão?
O ex-vencedor da Liga dos Campeões conclui que a proposta não resolve realmente as frustrações em torno do VAR; apenas muda o ponto de controvérsia. Ele insiste que a beleza de um empate taticamente perfeito por 0 a 0 corre o risco de ser perdida para sempre em favor do entretenimento artificial.
“Quero um campo de jogo nivelado que dê ao azarão a chance de derrotar os favoritos. Isso favorecerá mais os times maiores, as nações maiores, e acho que é um completo absurdo”, acrescentou. “Obviamente, você terá a mesma controvérsia com isso agora, porque não é diferente. A diferença é que vemos muito mais gols, o que não concordo. Você tem que dar uma chance aos defensores.”
Os testes na América do Norte continuarão a ser monitorados pela FIFA, que avalia o futuro da regra do impedimento. Enquanto isso, o debate continua acalorado sobre se o jogo precisa de mais gols em detrimento de sua essência defensiva.
