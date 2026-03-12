Goal.com
Dietmar Hamann critica a proposta de Arsene Wenger sobre o impedimento, considerando-a “um completo disparate”, e “teme pelo povo do Canadá” durante o período experimental

Dietmar Hamann manifestou sua forte oposição à regra de impedimento “clear daylight” proposta por Arsene Wenger, que será testada na América do Norte. O ex-meio-campista do Liverpool acredita que a mudança é “um absurdo total” e penalizará injustamente os defensores, além de perturbar o equilíbrio tático do jogo.

  • Hamann critica mudança "absurda" nas regras

    O mundo do futebol está atualmente debatendo uma mudança radical nas regras do jogo. O chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, Wenger, propôs uma regra de impedimento “clara”, segundo a qual um jogador só é flagrado se todo o seu corpo estiver à frente do último defensor.

    A regra será testada na Premier League canadense nesta temporada, uma medida que provocou uma resposta contundente de Hamann. O ex-jogador da seleção alemã acredita que a alteração é fundamentalmente falha, argumentando que ela remove a proteção necessária para os defensores e corre o risco de transformar o futebol em um esporte de alta pontuação que se assemelha mais ao basquete do que ao belo jogo.

    Ex-estrela do Liverpool teme pelos defensores

    Hamann está convencido de que a mudança criará situações impossíveis para aqueles que tentam manter uma linha defensiva, alegando que as novas regras são “um completo absurdo”. Em entrevista à BOYLE Sports, ele disse: “Sinto muito pelas pessoas no Canadá, acho que isso é um completo absurdo. Temos que dar uma chance aos defensores. Anos atrás, se você estivesse no mesmo nível, estava impedido. Eles mudaram isso para que o mesmo nível não seja impedimento para o centroavante. Agora, você pode estar potencialmente um metro ou um metro e meio à frente e em movimento, mesmo que sua perna esteja atrás.”

    “Você pode estar correndo e estar a um metro, ou depois de meio segundo, você pode estar cinco metros à frente do defensor. Acho que é um absurdo, porque o que vai acontecer é que veremos mais pênaltis de qualquer maneira por causa da regra da mão. Acho que a regra da mão também é uma bagunça. Com cada detalhe que tentam corrigir, tornam tudo mais complexo e confuso. Até os árbitros, às vezes, não sabem quando marcar uma falta por mão ou um pênalti por mão.”

  • Vantagens para times de elite

    Além das dificuldades técnicas para os árbitros, Hamann está preocupado com a integridade competitiva do esporte. Ele acredita que a nova regra aumentará a diferença entre as melhores equipes do mundo e as menos favorecidas, já que as equipes superiores terão ainda mais facilidade para explorar o espaço atrás da defesa.

    “Isso também favorece a equipe superior, porque ela jogará mais no campo adversário”, observou Hamann. “Haverá mais situações em que a equipe superior terá 30 entradas nos últimos 20 metros, enquanto a equipe menos favorecida terá 10 ou cinco. Obviamente, isso favorece as grandes equipes. Queremos ver isso? Não, eu não quero ver isso.”

    A morte do azarão?

    O ex-vencedor da Liga dos Campeões conclui que a proposta não resolve realmente as frustrações em torno do VAR; apenas muda o ponto de controvérsia. Ele insiste que a beleza de um empate taticamente perfeito por 0 a 0 corre o risco de ser perdida para sempre em favor do entretenimento artificial.

    Quero um campo de jogo nivelado que dê ao azarão a chance de derrotar os favoritos. Isso favorecerá mais os times maiores, as nações maiores, e acho que é um completo absurdo”, acrescentou. “Obviamente, você terá a mesma controvérsia com isso agora, porque não é diferente. A diferença é que vemos muito mais gols, o que não concordo. Você tem que dar uma chance aos defensores.”

    Os testes na América do Norte continuarão a ser monitorados pela FIFA, que avalia o futuro da regra do impedimento. Enquanto isso, o debate continua acalorado sobre se o jogo precisa de mais gols em detrimento de sua essência defensiva.

