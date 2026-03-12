Dietmar Hamann critica a proposta de Arsene Wenger sobre o impedimento, considerando-a “um completo disparate”, e “teme pelo povo do Canadá” durante o período experimental

Hamann está convencido de que a mudança criará situações impossíveis para aqueles que tentam manter uma linha defensiva, alegando que as novas regras são “um completo absurdo”. Em entrevista à BOYLE Sports, ele disse: “Sinto muito pelas pessoas no Canadá, acho que isso é um completo absurdo. Temos que dar uma chance aos defensores. Anos atrás, se você estivesse no mesmo nível, estava impedido. Eles mudaram isso para que o mesmo nível não seja impedimento para o centroavante. Agora, você pode estar potencialmente um metro ou um metro e meio à frente e em movimento, mesmo que sua perna esteja atrás.”

“Você pode estar correndo e estar a um metro, ou depois de meio segundo, você pode estar cinco metros à frente do defensor. Acho que é um absurdo, porque o que vai acontecer é que veremos mais pênaltis de qualquer maneira por causa da regra da mão. Acho que a regra da mão também é uma bagunça. Com cada detalhe que tentam corrigir, tornam tudo mais complexo e confuso. Até os árbitros, às vezes, não sabem quando marcar uma falta por mão ou um pênalti por mão.”