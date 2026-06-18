Hamann fez uma avaliação contundente do histórico internacional do atacante após a estreia do Grupo L na América do Norte. O comentarista alemão argumentou que o jogador de 32 anos ainda precisa provar que é capaz de se destacar quando realmente importa, nas fases eliminatórias, contra as equipes de elite do futebol mundial.

Em entrevista à RTE Sport, o ex-meio-campista não mediu palavras ao falar das supostas limitações de Kane, dizendo: “Acho que ele marcou oito gols na fase de grupos – dois contra a Tunísia, três contra o Panamá e um pênalti contra a Colômbia. Ele é o capitão e está lá para marcar gols nas partidas das oitavas de final. Ainda não dá para ter certeza. Quero vê-lo fazer isso contra a França e o Brasil. Se ele é capaz disso, ainda não sabemos.”











