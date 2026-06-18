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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

Dietmar Hamann afirma, de forma bizarra, que “ainda não há um veredicto” sobre a capacidade de Harry Kane de se destacar em grandes torneios, após os dois gols do capitão da Inglaterra na vitória sobre a Croácia na Copa do Mundo

H. Kane
D. Hamann
Inglaterra
Copa do Mundo
Croácia
Inglaterra x Croácia

O ex-meio-campista do Liverpool e da seleção alemã, Dietmar Hamann, gerou polêmica ao afirmar que ainda “não se sabe ao certo” se Harry Kane é capaz de ter um bom desempenho em partidas decisivas de grandes torneios. Apesar de o capitão da Inglaterra ter marcado dois gols na vitória contundente por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia da Copa do Mundo, Hamann continua cético quanto às suas qualidades diante de adversários de elite.

  • Hamann duvida do impacto de Kane contra adversários de ponta

    Hamann fez uma avaliação contundente do histórico internacional do atacante após a estreia do Grupo L na América do Norte. O comentarista alemão argumentou que o jogador de 32 anos ainda precisa provar que é capaz de se destacar quando realmente importa, nas fases eliminatórias, contra as equipes de elite do futebol mundial.

    Em entrevista à RTE Sport, o ex-meio-campista não mediu palavras ao falar das supostas limitações de Kane, dizendo: “Acho que ele marcou oito gols na fase de grupos – dois contra a Tunísia, três contra o Panamá e um pênalti contra a Colômbia. Ele é o capitão e está lá para marcar gols nas partidas das oitavas de final. Ainda não dá para ter certeza. Quero vê-lo fazer isso contra a França e o Brasil. Se ele é capaz disso, ainda não sabemos.”




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  • Bayer 04 Leverkusen v VfB Stuttgart - DFL Supercup 2024Getty Images Sport

    A falta de ritmo é motivo de preocupação para os Três Leões

    Além das estatísticas, Hamann expressou preocupações quanto à adequação tática de Kane nas fases finais da competição, onde as partidas costumam ser decididas em contra-ataques. O alemão sugeriu que a falta de velocidade explosiva de Kane poderia ser um obstáculo quando a equipe de Thomas Tuchel enfrentar os favoritos do torneio nas fases eliminatórias, independentemente de sua capacidade de finalização precisa.

    Hamann aprofundou sua avaliação dizendo: “Ele marca muitos gols, mas em Munique todo centroavante marca gols. Não importa se ele marca 25 ou 35; eles vão ganhar o campeonato. Acho que há alguns centroavantes no torneio que eu preferiria ter em vez dele. No futebol de torneios, dá para marcar no contra-ataque, mas ele não vai conseguir fazer isso. Em algum momento do torneio, você precisa de velocidade, e ele simplesmente não tem isso. Sua finalização é provavelmente a melhor do mundo, mas será que ele consegue chegar nessas posições contra a Alemanha, o Brasil e a França? Não tenho tanta certeza.”

  • Redefinindo os recordes em Dallas

    O desempenho em campo do capitão da Inglaterra contou uma história completamente diferente, já que a equipe de Thomas Tuchel se mostrou muito forte para a Croácia no segundo tempo. O experiente atacante converteu um pênalti no primeiro tempo, na segunda tentativa, antes de restabelecer a vantagem com uma cabeçada fulminante, abrindo caminho para que Jude Bellingham e Marcus Rashford garantissem os três pontos.

    Os dois gols decisivos marcaram o nono e o décimo gols do atacante em Copas do Mundo, o que o colocou em igualdade com o recorde nacional estabelecido pelo ex-atacante do Barcelona e do Tottenham Hotspur, Gary Lineker. Além disso, os dois gols o colocaram imediatamente em igualdade com seus rivais Kylian Mbappé e Erling Haaland na disputa pela Chuteira de Ouro do torneio de 2026, após suas respectivas partidas de estreia, ficando logo atrás de Lionel Messi, que marcou três gols contra a Argélia.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    O discurso de Tuchel no intervalo impulsiona a recuperação no segundo tempo

    A vitória também deu uma amostra do impacto tático imediato da nova comissão técnica, depois que a Inglaterra perdeu a vantagem duas vezes antes do intervalo, com gols de Martin Baturina e Petar Musa. Thomas Tuchel conseguiu motivar completamente o time durante o intervalo, inspirando uma atuação muito mais dominante nos segundos 45 minutos.

    Kane revelou como as orientações táticas do técnico alemão mudaram a mentalidade dos jogadores antes de voltarem ao campo para garantir a vitória. “Ele simplesmente nos disse para nos soltarmos. Para nos acalmarmos. Tipo, do que estamos com medo? Vamos lá”, acrescentou o capitão. “Ele basicamente disse: ‘O que de pior pode acontecer? Vamos mostrar ao mundo do que somos capazes’.”

  • Atacante comenta a acirrada disputa pela Chuteira de Ouro

    Kane foi enfático quanto à importância de começar com o pé direito na América do Norte, após passar por uma longa preparação para o torneio. O atacante acredita que a presença de outros artilheiros de nível mundial no torneio só serve para elevar seu próprio desempenho no cenário global.

    Em entrevista aos repórteres após a partida em Dallas, Kane enfatizou seu desejo de encontrar um ritmo logo no início. “Como atacante, eu só queria marcar um gol o mais cedo possível”, disse Kane. “Acho que essa competição me ajuda a elevar meu nível. É para isso que serve a Copa do Mundo – para que os melhores jogadores atuem no mais alto nível.”

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