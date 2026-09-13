O Atlético de Madrid viajou para San Sebastián para seu mais recente compromisso de La Liga sem o atacante estrela Julián Alvarez, depois de o argentino sofrer um problema físico de última hora. Segundo informações do Marca, o atacante sofreu o problema durante o treinamento e foi forçado a deixar a lista de relacionados. Diego Simeone agora perde seu principal talismã ofensivo justamente quando o Atlético de Madrid tenta interromper uma preocupante sequência de má fase.

"Julián não viajará para San Sebastián devido a uma distensão muscular, que o forçou a deixar o treinamento de ontem", confirmou o clube em comunicado nas redes sociais. "Após os exames pertinentes, o departamento médico descartou sua participação na partida de hoje."



