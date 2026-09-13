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Diego Simeone sofre duro golpe, já que atacante estrela desfalca viagem para enfrentar a Real Sociedad com lesão muscular!
Um grande golpe em San Sebastián
O Atlético de Madrid viajou para San Sebastián para seu mais recente compromisso de La Liga sem o atacante estrela Julián Alvarez, depois de o argentino sofrer um problema físico de última hora. Segundo informações do Marca, o atacante sofreu o problema durante o treinamento e foi forçado a deixar a lista de relacionados. Diego Simeone agora perde seu principal talismã ofensivo justamente quando o Atlético de Madrid tenta interromper uma preocupante sequência de má fase.
"Julián não viajará para San Sebastián devido a uma distensão muscular, que o forçou a deixar o treinamento de ontem", confirmou o clube em comunicado nas redes sociais. "Após os exames pertinentes, o departamento médico descartou sua participação na partida de hoje."
- APL
Perdendo impulso após o retorno ao Liverpool
O revés chega em um momento frustrante para Alvarez, que havia acabado de voltar à equipe titular na última quarta-feira, contra o Liverpool, em Anfield, atuando durante os 90 minutos. Depois de começar a se firmar como presença indiscutível no setor ofensivo de Simeone, este mais recente problema muscular interrompe seu progresso. A equipe médica agiu rapidamente após o incidente no campo de treino para evitar qualquer dano de longo prazo, descartando oficialmente sua presença no confronto em Anoeta.
Depois de ter participação intensa contra o Liverpool, a ausência repentina de Alvarez deixa uma enorme lacuna no terço final para uma equipe desesperada para reencontrar sua eficiência nas finalizações.
Simeone ficou sem opções no ataque
Alvarez se junta a Pablo Barrios e Alexander Sørloth no departamento médico, desfalcando severamente a profundidade do elenco de Simeone para uma notoriamente difícil partida fora de casa. Com o argentino e o norueguês indisponíveis, Jonathan David segue como a única opção reconhecida de centroavante entre os jogadores relacionados para a viagem. Simeone convocou um elenco extenso, incluindo Musso, Vergas, Mendoza, Johnny, Koke, Han In, Baena, Lookman, Oblak, Marcos Llorente, Arnau Ortiz, Hancko, Marc Pubill, Giuliano Simeone, Cuti Romero, Grimaldo, Hjulmand, Le Normand, Esquivel, Domínguez, Martínez e Castillo, mas as opções no ataque são inegavelmente escassas.
- AFP
Em busca de uma resposta muito necessária
O Atlético de Madrid chega para a partida em busca de uma resposta imediata após derrotas consecutivas para o Athletic Club, em San Mamés, e para o Liverpool, na Europa. Precisando dos três pontos para seguir firme na briga do início da temporada, Simeone precisa encontrar soluções táticas para lidar sem sua arma mais letal. Encerrar a sequência de duas derrotas em San Sebastián exigirá um esforço coletivo monumental dos jogadores disponíveis no elenco.
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