Diego Simeone responde às acusações de “superstição” ao explicar, como técnico do Atlético de Madrid, a mudança de hotel antes do confronto contra o Arsenal

Apesar do momento descontraído em relação à sua sede em Londres, o foco de Simeone continua firmemente voltado para garantir uma vaga na sua terceira final da Liga dos Campeões. O Arsenal abriu o placar com um pênalti de Viktor Gyokeres no final do primeiro tempo do confronto da semana passada em Madri, mas os Rojiblancos receberam um pênalti aos 11 minutos do segundo tempo, que Julián Álvarez converteu para garantir o empate.

Com tudo em jogo, o experiente técnico enfatizou que o resultado da semifinal dependerá do desempenho em campo, e não de qualquer gestão fora de campo ou jogos psicológicos.

Simeone observou as tentativas da mídia de encontrar histórias sensacionalistas, afirmando: “O que percebo é que eles estão sempre à procura de alguma manchete que saia do comum para uma semifinal. E simplesmente quem jogar melhor e reforçar suas armas será quem estará mais perto da vitória.”