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Diego Simeone responde às acusações de “superstição” ao explicar, como técnico do Atlético de Madrid, a mudança de hotel antes do confronto contra o Arsenal
Simeone descarta rumores sobre superstição
Enquanto o Real Madrid se prepara para um confronto decisivo no Emirates Stadium, muito se tem falado sobre a logística da equipe. Após uma goleada de 4 a 0 sofrida em Londres em outubro, a decisão de mudar de hotel para a partida desta terça-feira gerou rumores de que o argentino estaria tentando mudar sua sorte por meio de superstições. No entanto, El Cholo não perdeu tempo para desmentir essas alegações durante a coletiva de imprensa pré-jogo.
Quando questionado sobre a mudança e se se tratava de uma alteração tática em sua rotina, Simeone deu uma resposta caracteristicamente direta. “Estamos melhores agora do que em outubro e, além disso, o hotel é mais barato”, disse ele. A resposta provocou risadas, destacando um técnico que permanece imperturbável diante de especulações externas enquanto se concentra na tarefa em questão.
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Concentrando-se na tarefa em questão
Apesar do momento descontraído em relação à sua sede em Londres, o foco de Simeone continua firmemente voltado para garantir uma vaga na sua terceira final da Liga dos Campeões. O Arsenal abriu o placar com um pênalti de Viktor Gyokeres no final do primeiro tempo do confronto da semana passada em Madri, mas os Rojiblancos receberam um pênalti aos 11 minutos do segundo tempo, que Julián Álvarez converteu para garantir o empate.
Com tudo em jogo, o experiente técnico enfatizou que o resultado da semifinal dependerá do desempenho em campo, e não de qualquer gestão fora de campo ou jogos psicológicos.
Simeone observou as tentativas da mídia de encontrar histórias sensacionalistas, afirmando: “O que percebo é que eles estão sempre à procura de alguma manchete que saia do comum para uma semifinal. E simplesmente quem jogar melhor e reforçar suas armas será quem estará mais perto da vitória.”
Abordagem tática e atualizações sobre os jogadores
Além da escolha do local de hospedagem, Simeone continua totalmente focado na tarefa que tem pela frente em campo. O Atlético busca chegar à sua terceira final da Liga dos Campeões sob o comando dele, e o técnico destacou a importância do controle emocional em um ambiente de tanta pressão. Ele observou que, embora a tática seja fundamental, são os jogadores que, no fim das contas, decidem o resultado assim que o apito soa, afirmando que a experiência lhe dá a “tranquilidade para encarar uma partida como a de amanhã”.
Os Rojiblancos também estão preocupados com a condição física de vários atacantes importantes. Quando questionado sobre Alexander Sorloth, Julián Álvarez e Giuliano Simeone, o técnico deu uma atualização cautelosa. “Ontem eles se movimentaram um pouco, estão melhores. Esperamos que possam treinar bem e amanhã de manhã decidiremos como vamos começar”, disse ele.
Ele destacou especialmente a importância de Sorloth, observando: “Um papel extremamente importante, precisamos muito dele. Foi uma pena que ele não pudesse jogar em casa por causa de uma lesão no tendão. Precisamos dele, seja por 10 ou 90 minutos.”
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A reta final para a final
Há uma confiança tranquila que emana do elenco do Atlético, com Simeone insistindo que sua equipe está em melhor forma, tanto mental quanto fisicamente, do que no início da temporada.
Ele acredita que a experiência de seus jogadores será o fator decisivo. “Temos muita fé, então com certeza não vai depender de nós”, acrescentou.
“Vamos tentar jogar da maneira que for necessária, com a intensidade e a compreensão que a partida exige. Temos muita fé no que fazemos, estamos convencidos e seguros do que queremos alcançar nesta partida, e o resultado não dependerá apenas de nós”, explicou Simeone.
Ele também destacou Julian Álvarez como alguém que terá um papel importante, citando seu amplo conhecimento do futebol inglês como um possível fator decisivo no que promete ser uma noite de grande drama no norte de Londres.
"É disso que se tratam esses tipos de partidas importantes. Ele conhece bem o campeonato inglês e, com sorte, poderá fazer uma ótima partida", acrescentou.