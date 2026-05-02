Diego Simeone renova TOTALMENTE o time titular do Atlético de Madrid para o confronto contra o Arsenal na Liga dos Campeões e ainda assim consegue a vitória contra o Valência

Em uma jogada que destacou sua confiança total na profundidade do elenco, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, tomou a decisão ousada de trocar todos os 11 jogadores da escalação inicial da partida anterior. Com a segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Arsenal se aproximando, o técnico argentino priorizou jogadores descansados para a viagem a Londres, escalando basicamente um time totalmente novo para a visita a Valência.

Apesar da falta de coesão normalmente associada a uma rotação tão drástica, os visitantes mostraram-se notavelmente compostos. Eles controlaram grande parte do jogo e provaram que a filosofia do “Cholo” está profundamente enraizada em todo o elenco, independentemente de quem veste a camisa. A decisão de poupar suas estrelas pareceu justificada, já que os jogadores reservas mais do que se saíram bem e lidaram com a atmosfera hostil do Mestalla.