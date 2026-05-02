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Diego Simeone renova TOTALMENTE o time titular do Atlético de Madrid para o confronto contra o Arsenal na Liga dos Campeões e ainda assim consegue a vitória contra o Valência
Simeone arrisca tudo antes da viagem para enfrentar o Arsenal
Em uma jogada que destacou sua confiança total na profundidade do elenco, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, tomou a decisão ousada de trocar todos os 11 jogadores da escalação inicial da partida anterior. Com a segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Arsenal se aproximando, o técnico argentino priorizou jogadores descansados para a viagem a Londres, escalando basicamente um time totalmente novo para a visita a Valência.
Apesar da falta de coesão normalmente associada a uma rotação tão drástica, os visitantes mostraram-se notavelmente compostos. Eles controlaram grande parte do jogo e provaram que a filosofia do “Cholo” está profundamente enraizada em todo o elenco, independentemente de quem veste a camisa. A decisão de poupar suas estrelas pareceu justificada, já que os jogadores reservas mais do que se saíram bem e lidaram com a atmosfera hostil do Mestalla.
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Os jovens talentos da Academia, Luque e Cubo, deixam sua marca
A aposta realmente valeu a pena no segundo tempo, quando os jogadores formados na base aproveitaram sua chance no grande palco. Iker Luque, de apenas 20 anos, abriu o placar aos 74 minutos com uma finalização precisa no primeiro poste, marcando apenas 10 minutos após entrar em campo. Foi uma estreia de sonho para o jovem, que demonstrou um nível de maturidade que contradizia sua idade.
Ele não foi o único adolescente a atormentar o Valencia, já que Cubo, de 18 anos, praticamente encerrou a partida oito minutos depois. O jovem talento demonstrou grande tranquilidade ao receber um passe inteligente de Antoine Griezmann — uma das poucas estrelas consagradas a entrar em campo no segundo tempo — e chutar rasteiro, passando por Stole Dimitrievski. Após uma breve revisão do VAR, o gol foi confirmado, provocando comemorações frenéticas entre os reservas do Atlético.
Predominância nos dados, apesar da grande rotatividade
As estatísticas refletiram uma atuação de grande qualidade da equipe renovada de Simeone. O Atlético terminou a partida com 1,78 de gols esperados (xG) em 20 chutes, comprovando que seu poder ofensivo continuava forte mesmo sem o seu habitual ataque titular. Defensivamente, a equipe mostrou-se igualmente sólida, limitando o Valencia a zero chutes a gol — a primeira vez que o Los Che não conseguiu testar o goleiro em uma partida da La Liga desde fevereiro.
Ao garantir a vitória, o Atlético ampliou sua sequência de gols no campeonato para 10 partidas consecutivas. Embora não fosse segredo que Simeone optaria por poupar alguns titulares antes de um confronto crucial da Liga dos Campeões, certamente nem mesmo ele esperava que os jogadores formados na base tivessem um desempenho tão forte em um campo adversário tão difícil.
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A tensão vai aumentando para o confronto decisivo na Europa
O resultado serve como trampolim perfeito para a próxima viagem ao Emirates Stadium. Ao poupar todo o seu time titular, Simeone garantiu que suas principais armas estejam com as energias recarregadas para enfrentar o Arsenal de Mikel Arteta na terça-feira. A primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões da semana passada terminou empatada, com as duas equipes empatando em 1 a 1.