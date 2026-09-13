O Atlético enfrenta um duro teste de caráter quando visitar a Real Sociedad na Reale Arena, desesperado para evitar que uma oscilação no início da temporada se transforme em uma crise de vez. As opções de Simeone para escalar a equipe ficam ainda mais limitadas por causa da lesão muscular de Pablo Barrios e da ausência contínua de Alexander Sorloth no ataque. Uma vitória fora de casa em San Sebastián é fundamental para o Atlético restaurar sua solidez defensiva antes que a distância para a liderança aumente ainda mais.