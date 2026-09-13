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Diego Simeone rebate críticos sobre o filho Giuliano enquanto o Atlético de Madrid tenta pôr fim à má fase diante da Real Sociedad
Giuliano enfrenta intenso escrutínio
Giuliano atuou em todas as partidas do Atlético nesta temporada, somando três jogos como titular em La Liga, além de uma participação na estreia da Champions League contra o Liverpool. A única vez em que o jovem ponta saiu do banco foi na vitória por 2 a 0 sobre o Malaga pela liga, na rodada de abertura, em 19 de agosto. Apesar de seus minutos frequentes gerarem forte escrutínio e acusações de favorecimento por parte dos torcedores, o técnico se recusou categoricamente a entrar no debate.
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Simeone silencia o barulho externo
Simeone optou por não alimentar o debate sobre a presença regular do filho na equipe e deu pouca importância às perguntas sobre as críticas online. O técnico argentino insistiu que as atuações em campo devem ser o único critério pelo qual qualquer jogador deve ser julgado. Deixando de lado o escrutínio externo antes do confronto de domingo em San Sebastian, ele disse: "Não tenho nada a dizer. As ações e o trabalho de Giuliano falam por si."
Fragilidade defensiva dispara o alerta
As atuações individuais de Giuliano aconteceram em meio a problemas coletivos bem mais amplos no elenco de Simeone durante as primeiras semanas da temporada. A equipe de Madri chega ao fim de semana embalada por derrotas consecutivas, depois de ter sido atropelada por 3 a 0 pelo Athletic antes de perder para o Liverpool. A fragilidade da linha defensiva se tornou uma preocupação imediata, com o time sofrendo oito gols em seus primeiros cinco jogos oficiais.
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Testes decidem viagem a Anoeta
O Atlético enfrenta um duro teste de caráter quando visitar a Real Sociedad na Reale Arena, desesperado para evitar que uma oscilação no início da temporada se transforme em uma crise de vez. As opções de Simeone para escalar a equipe ficam ainda mais limitadas por causa da lesão muscular de Pablo Barrios e da ausência contínua de Alexander Sorloth no ataque. Uma vitória fora de casa em San Sebastián é fundamental para o Atlético restaurar sua solidez defensiva antes que a distância para a liderança aumente ainda mais.
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