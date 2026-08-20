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Diego Simeone reage aos assobios da torcida do Atlético de Madrid para Julian Alvarez após polêmica na transferência
Ausência de Alvarez provoca reação da torcida
Alvarez foi uma ausência gritante na lista do Atlético na vitória confortável por 2 a 0 sobre o Málaga. O atacante argentino não apareceu no Metropolitano, mas seguiu como o principal assunto de conversa entre os torcedores nas arquibancadas.
A torcida do Atlético claramente não esqueceu os comentários polêmicos do atacante durante a recente Copa do Mundo, quando ele pediu abertamente uma transferência para deixar o clube. Como consequência, uma pequena, mas barulhenta, parte do público da casa entoou cânticos hostis e disparou vaias estridentes contra o atacante ausente durante toda a partida da liga.
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Simeone responde aos torcedores
Durante sua entrevista coletiva pós-jogo, Simeone foi inevitavelmente questionado sobre a recepção negativa dirigida ao seu astro que quer sair. O técnico do Atlético deu uma resposta firme, aparentemente demonstrando apoio à torcida frustrada.
"Tenho grande respeito pela nossa gente", afirmou Simeone. "Estamos abertos, como sempre dizemos, a possibilidades específicas. Vocês sabem disso depois de 15 anos, eu sempre digo que, até a janela fechar, estou aberto a qualquer coisa que possa acontecer. Isso não significa que eu esteja falando de algum indivíduo específico, está claro?"
Montando o melhor elenco possível
Apesar da incerteza evidente em torno do futuro imediato de Alvarez, Simeone segue bastante otimista em relação ao apoio financeiro que recebe da cúpula do clube. O experiente treinador ressaltou que seu principal desejo é finalizar um grupo de jogadores incrivelmente forte antes do fim do prazo.
"Certo, eu sempre disse isso, e não apenas agora", acrescentou o treinador. "Nós sempre buscamos garantir as melhores ferramentas possíveis, assim como sempre tivemos. E, bem, vamos torcer para que possamos montar o melhor elenco possível entre agora e o fim do prazo."
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O que vem a seguir para o Atlético?
O Atlético agora precisa conduzir com sucesso o restante da janela de transferências, enquanto resolve com urgência a tensão subjacente entre Alvarez e os torcedores fiéis. Os próximos dias serão absolutamente cruciais enquanto o clube determina se o atacante argentino continua fazendo parte de seus planos para a nova temporada. Enquanto isso, o time de Simeone se preparará para receber o Villarreal no Campeonato Espanhol no domingo.
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