Alvarez foi uma ausência gritante na lista do Atlético na vitória confortável por 2 a 0 sobre o Málaga. O atacante argentino não apareceu no Metropolitano, mas seguiu como o principal assunto de conversa entre os torcedores nas arquibancadas.

A torcida do Atlético claramente não esqueceu os comentários polêmicos do atacante durante a recente Copa do Mundo, quando ele pediu abertamente uma transferência para deixar o clube. Como consequência, uma pequena, mas barulhenta, parte do público da casa entoou cânticos hostis e disparou vaias estridentes contra o atacante ausente durante toda a partida da liga.