Diego Simeone quer que o "atacante perfeito" Mason Greenwood se junte a ele no Atlético de Madrid, enquanto o Marselha pretende arrecadar até € 100 milhões com a venda

Greenwood tornou-se uma prioridade para o Atlético de Madrid, com Simeone considerando o versátil atacante como o “atacante perfeito” para seu esquema tático, segundo o site Fichajes. O técnico do Atlético é admirador do jogador de 24 anos há muito tempo, desde sua produtiva passagem por empréstimo na La Liga pelo Getafe, onde ele provou ser capaz de lidar com os rigores do futebol espanhol.

O atacante inglês manteve seu alto nível desde que se transferiu para a Ligue 1, e sua capacidade de atuar em qualquer uma das três posições do ataque o torna uma opção atraente para os Colchoneros. Sua explosão de velocidade e finalização precisa são vistas como os ingredientes ideais para renovar um time do Atlético que está sempre buscando mais agressividade no terço final do campo.