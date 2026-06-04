AFP
Traduzido por
Diego Simeone quer que o "atacante perfeito" Mason Greenwood se junte a ele no Atlético de Madrid, enquanto o Marselha pretende arrecadar até € 100 milhões com a venda
Simeone de olho em Greenwood para uma transferência para o Metropolitano
Greenwood tornou-se uma prioridade para o Atlético de Madrid, com Simeone considerando o versátil atacante como o “atacante perfeito” para seu esquema tático, segundo o site Fichajes. O técnico do Atlético é admirador do jogador de 24 anos há muito tempo, desde sua produtiva passagem por empréstimo na La Liga pelo Getafe, onde ele provou ser capaz de lidar com os rigores do futebol espanhol.
O atacante inglês manteve seu alto nível desde que se transferiu para a Ligue 1, e sua capacidade de atuar em qualquer uma das três posições do ataque o torna uma opção atraente para os Colchoneros. Sua explosão de velocidade e finalização precisa são vistas como os ingredientes ideais para renovar um time do Atlético que está sempre buscando mais agressividade no terço final do campo.
- AFP
O Marselha exige uma quantia astronômica pelo seu craque
Embora o interesse do Metropolitano esteja aumentando, o Marselha não tem pressa em vender seu jogador mais produtivo. De acordo com a reportagem, o clube francês espera receber uma quantia que pode chegar a 100 milhões de euros, refletindo o valor de Greenwood após uma temporada em que ele marcou 26 gols e deu 11 assistências em 45 partidas oficiais.
No entanto, o novo diretor esportivo do Marselha, Gregory Lorenzi, já deu a entender que a postura do clube é de reflexão interna. Ao falar sobre o futuro do atacante, Lorenzi admitiu que “se surgir uma oportunidade, inevitavelmente, ela terá de ser considerada”, já que o clube busca equilibrar suas contas para a próxima temporada.
A saída de Julian Álvarez poderia financiar a transação
Qualquer possível transferência de Greenwood provavelmente depende do futuro de Julián Álvarez. Rumores têm associado constantemente o argentino a uma transferência para o Barcelona, embora o Atlético de Madrid tenha recentemente criticado duramente os “meses de mentiras” sobre a possível saída de seu craque para o gigante catalão.
Apesar da frustração pública do clube, caso chegue uma oferta gigantesca por Alvarez, isso daria ao clube da capital o poder financeiro necessário para arcar com a alta avaliação do Marselha. Sem uma venda importante, os € 100 milhões exigidos por Greenwood continuam sendo um grande obstáculo para a diretoria do Atlético durante esta janela de transferências.
- AFP
A concorrência aumenta enquanto o Manchester United observa
O Atlético não é o único a acompanhar a situação, já que a Roma, gigante italiana, também tem sido associada a uma possível contratação do atacante. Há indícios de que os Giallorossi estariam prontos para testar a determinação do Marselha com uma oferta inicial, na tentativa de reforçar o elenco de Gian Piero Gasperini para a Liga dos Campeões.
Um clube que acompanha a situação com grande interesse é o Manchester United. O time da Premier League negociou uma cláusula de 40% sobre a revenda quando vendeu o jogador formado na base para o Marselha em 2024. Se uma disputa de lances entre o Atlético e a Roma elevar o preço para a marca de € 100 milhões, os Red Devils terão um enorme ganho financeiro que aumentaria significativamente seu próprio orçamento para o verão.