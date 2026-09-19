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Diego Simeone mira a sensação da Bundesliga Ibrahim Maza, de € 70 milhões, enquanto o Atlético de Madrid prepara uma investida ambiciosa no mercado de transferências
O Atlético de Madrid retoma sua busca por um meio-campista
O Atlético definiu com firmeza um alvo já conhecido, enquanto Diego Simeone busca reforçar suas opções para o meio-campo. O gigante espanhol reacendeu o interesse no meia armador argelino de 20 anos do Bayer Leverkusen, Maza, e não perdeu tempo para deixar claras suas intenções.
De acordo com o Bulinews, a cúpula esportiva do Atlético já entrou em contato com o Leverkusen para manifestar seu interesse. No entanto, tirar o talentoso meia-atacante da equipe da Bundesliga não será simples, já que o Leverkusen não tem intenção de deixar sua estrela em ascensão sair.
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Um alto preço pedido de € 70 milhões
Maza se consolidou como um ativo muito cobiçado, o que significa que o Atlético enfrenta um obstáculo financeiro difícil. Depois de se juntar ao Leverkusen vindo do Hertha Berlin no verão de 2025 por € 12 milhões, segundo relatos, seu valor de mercado disparou. Com o contrato atual válido até junho de 2030, uma possível transferência agora exigiria uma taxa na casa de € 70 milhões.
O interesse do Atlético não é novidade. Segundo o jornalista Hafid Derradji, da beIN Sports, o clube espanhol chegou a apresentar uma proposta de € 35 milhões quando Maza ainda estava no Hertha. A oferta foi rapidamente rejeitada, mas isso claramente não impediu a equipe de Simeone de seguir acompanhando de perto sua evolução.
Gigantes da Premier League estão à espreita
É fácil entender por que a elite da Europa está de olho. Maza vem em forma brilhante pelo Leverkusen nesta temporada, consolidando seu status como titular absoluto. O internacional argelino já contribuiu com um gol e duas assistências em apenas quatro partidas como titular, tendo desfalcado o time apenas na estreia do clube na Liga Europa por doença.
O Atletico não é o único gigante monitorando a situação. Os gigantes da Premier League Arsenal e Manchester City demonstraram interesse concreto no jovem durante o verão. O Leverkusen se manteve firme naquela janela, deixando totalmente claro que vender o jogador de 20 anos estava completamente fora de cogitação.
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Leverkusen prepara uma renovação lucrativa
Para afastar o Atlético e a ameaça crescente da Premier League, o Leverkusen está tomando medidas proativas. Reportagens do Bild sugerem que o clube alemão já trabalha intensamente em uma renovação de contrato que prenderia Maza ao clube muito além da data de término atual, em 2030.
As conversas iniciais com os representantes do jogador começaram na semana passada, embora um acordo oficial ainda não tenha sido alcançado. O principal objetivo do Leverkusen é manter seu maestro do meio-campo, oferecendo incentivos financeiros significativos para convencê-lo a ficar.
O acordo proposto incluirá um aumento substancial de salário. Isso representaria um grande impulso financeiro, elevando de forma significativa os € 3 milhões por temporada que ele recebe atualmente na Alemanha.
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