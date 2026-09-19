Diego Simeone mira a sensação da Bundesliga Ibrahim Maza, de € 70 milhões, enquanto o Atlético de Madrid prepara uma investida ambiciosa no mercado de transferências

O Atlético definiu com firmeza um alvo já conhecido, enquanto Diego Simeone busca reforçar suas opções para o meio-campo. O gigante espanhol reacendeu o interesse no meia armador argelino de 20 anos do Bayer Leverkusen, Maza, e não perdeu tempo para deixar claras suas intenções.

De acordo com o Bulinews, a cúpula esportiva do Atlético já entrou em contato com o Leverkusen para manifestar seu interesse. No entanto, tirar o talentoso meia-atacante da equipe da Bundesliga não será simples, já que o Leverkusen não tem intenção de deixar sua estrela em ascensão sair.