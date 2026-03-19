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Diego Simeone insiste que o Barcelona é “melhor” que o Atlético de Madrid após garantir vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões
Simeone prepara o terreno para um confronto épico
O Atlético superou com segurança uma difícil partida de volta no norte de Londres e chegou às quartas de final da Liga dos Campeões. Embora a vitória por 7 a 5 no placar agregado sobre o Tottenham sugira uma classificação tranquila, o time espanhol teve que suportar momentos de pressão antes que sua qualidade individual acabasse por fazer a diferença. O time sofreu uma derrota na partida de volta depois que um pênalti marcado por Xavi Simons no último minuto garantiu a vitória por 3 a 2 para os anfitriões.
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O técnico do Atlético reconhece a ameaça do Barcelona
Após o Atlético garantir sua vaga entre os oito melhores da principal competição europeia, Simeone rapidamente voltou sua atenção para os rivais nacionais. Enquanto muitos treinadores poderiam optar por jogos psicológicos, o técnico do Atlético foi direto ao abordar a hierarquia entre as equipes antes do confronto.
“O Barcelona é melhor do que nós, mas isso nos motivará a competir, espero, da melhor maneira possível”, afirmou Simeone, conforme citado pelo AS. “Estamos tentando competir com o Barcelona,
que é o time contra o qual fomos sorteados. Não tenho dúvidas de que eles são o melhor time ofensivo da Europa. A possibilidade de um confronto nas quartas de final contra eles é um desafio de alto nível e exigirá esse nível de nós.”
Consistência no maior palco
A vitória sobre o Tottenham marca a oitava vez em 13 anos que Simeone leva o Atlético às quartas de final da Liga dos Campeões. Apesar das críticas ocasionais sobre o estilo da equipe ou as expectativas, o técnico acredita que seu histórico fala por si só.
“Às vezes, as palavras são desnecessárias. Os fatos e os números falam por si. Temos que continuar dando o nosso melhor, nossa melhor qualidade, para nos reinventarmos constantemente, e hoje a equipe fez um esforço tremendo”, comentou ele.
- AFP
Um grande desafio à vista para as quartas de final da Liga dos Campeões
O calendário que antecede as quartas de final da Liga dos Campeões, no início do próximo mês, será extremamente exigente para o time de Simeone. Antes de viajar para o Spotify Camp Nou para a partida de ida, a equipe enfrentará primeiro dois jogos cruciais da La Liga contra o Real Madrid, em 22 de março, e contra o Barça, em 4 de abril. O Atlético de Madrid ocupa atualmente a terceira posição na tabela do campeonato, com 57 pontos em 28 partidas, nove pontos atrás do Real Madrid e 13 pontos atrás do líder, o Barcelona.
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