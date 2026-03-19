Diego Simeone insiste que o Barcelona é “melhor” que o Atlético de Madrid após garantir vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões

Após o Atlético garantir sua vaga entre os oito melhores da principal competição europeia, Simeone rapidamente voltou sua atenção para os rivais nacionais. Enquanto muitos treinadores poderiam optar por jogos psicológicos, o técnico do Atlético foi direto ao abordar a hierarquia entre as equipes antes do confronto.

“O Barcelona é melhor do que nós, mas isso nos motivará a competir, espero, da melhor maneira possível”, afirmou Simeone, conforme citado pelo AS. “Estamos tentando competir com o Barcelona, que é o time contra o qual fomos sorteados. Não tenho dúvidas de que eles são o melhor time ofensivo da Europa. A possibilidade de um confronto nas quartas de final contra eles é um desafio de alto nível e exigirá esse nível de nós.”