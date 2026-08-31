O sentimento de raiva dentro do Atlético decorre do apoio inabalável que Simeone deu a Alvarez durante seus momentos difíceis. Apesar de o atacante ter passado por um jejum de gols de quatro meses na temporada passada, Simeone seguiu como seu defensor mais enfático. O treinador via o ex-jogador do Manchester City como a pedra angular de seu projeto de longo prazo em Madri, o que torna a recente agitação em torno de uma transferência particularmente difícil de engolir para a comissão técnica.

Kitromilides detalhou por que Simeone se sente tão prejudicado, destacando a proteção que o jogador recebeu durante suas dificuldades. Ele acrescentou: "Esse é o cara dele, esse é alguém que ele defendeu publicamente, de forma consistente, na temporada passada, quando Alvarez ficou quase quatro meses sem marcar. Ele nunca foi questionado por Simeone, nunca houve uma palavra negativa de Simeone, sempre recebeu respaldo e apoio 100 por cento. Este é o jogador mais importante deles, o jogador-franquia deles. Todo o projeto é construído em torno de Julian Alvarez."