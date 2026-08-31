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Diego Simeone está "absolutamente FURIOSO" e "não consegue nem olhar para" Julian Alvarez enquanto estrela do Atlético de Madrid força transferência para o Barcelona
Simeone chega ao limite
O clima no Metropolitano ficou tóxico, com um relato afirmando que Simeone está "absolutamente furioso" com Alvarez. O atacante argentino vem sendo fortemente ligado a uma transferência bombástica para o Barcelona, um movimento que deixou seu treinador se sentindo abandonado após uma temporada de defesa pública incondicional.
O comentarista de La Liga Phil Kitromilides jogou luz sobre a deterioração da situação, revelando a dimensão da raiva do treinador. Falando à CBS Sports, Kitromilides explicou: "O que estou ouvindo é que o vestiário está muito, muito decepcionado com ele. E o que me foi dito por alguém que conhece a situação é que Diego Simeone não consegue nem olhar para ele. Tipo assim, Diego Simeone está furioso, absolutamente furioso com Julian Alvarez. E com razão."
- AFP
Uma traição de confiança
O sentimento de raiva dentro do Atlético decorre do apoio inabalável que Simeone deu a Alvarez durante seus momentos difíceis. Apesar de o atacante ter passado por um jejum de gols de quatro meses na temporada passada, Simeone seguiu como seu defensor mais enfático. O treinador via o ex-jogador do Manchester City como a pedra angular de seu projeto de longo prazo em Madri, o que torna a recente agitação em torno de uma transferência particularmente difícil de engolir para a comissão técnica.
Kitromilides detalhou por que Simeone se sente tão prejudicado, destacando a proteção que o jogador recebeu durante suas dificuldades. Ele acrescentou: "Esse é o cara dele, esse é alguém que ele defendeu publicamente, de forma consistente, na temporada passada, quando Alvarez ficou quase quatro meses sem marcar. Ele nunca foi questionado por Simeone, nunca houve uma palavra negativa de Simeone, sempre recebeu respaldo e apoio 100 por cento. Este é o jogador mais importante deles, o jogador-franquia deles. Todo o projeto é construído em torno de Julian Alvarez."
Interesse do Barcelona e alternativas
Embora Alvarez tenha perdido sessões de treino na semana passada, alimentando ainda mais especulações sobre sua saída, ele voltou a trabalhar com seus companheiros de equipe no domingo. No entanto, apesar do aparente desejo do jogador de se transferir para o Camp Nou, o Atletico Madrid mantém uma postura firme.
O Barcelona segue como grande admirador do internacional argentino, mas a diretoria do clube supostamente reconhece a enorme dificuldade de concluir um acordo nesta janela. Consequentemente, o gigante catalão voltou sua atenção para outro alvo a fim de reforçar suas opções de ataque. Segundo informações, o Barça agora está perto de fechar um acordo por Gabriel Jesus, do Arsenal, como uma alternativa mais viável ao insatisfeito atacante do Atleti.
- Getty Images Sport
Futuro incerto em Madri
Apesar do atrito interno, espera-se que Alvarez seja incluído no elenco para o próximo compromisso do Atlético. O clube está desesperado para reintegrar o atacante, mesmo com a sombra do Barcelona pairando de forma marcante.
Os dirigentes do clube estão fazendo o possível para transmitir uma sensação de normalidade, apesar da tensão subjacente. Em relação à ausência recente do jogador e ao possível retorno, a posição do clube segue esperançosa de que ele se concentre em suas obrigações profissionais. Mateu Alemany comentou recentemente a situação, afirmando: "O plano é muito claro. Esperamos que ele volte rapidamente ao time e esteja disponível para a próxima partida de LaLiga."
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