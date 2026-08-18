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Diego Simeone esclarece o futuro de Julian Alvarez enquanto Barcelona e Arsenal rondam o astro do Atlético de Madrid
A posição de Simeone em relação a Alvarez
O ex-atacante do Manchester City tem estado no centro de intensas especulações de transferência envolvendo Barcelona e Arsenal. O futuro de Alvarez foi complicado pelo interesse relatado do Barcelona, embora uma disputa legal entre os dois clubes tenha aumentado ainda mais a tensão na relação. Simeone foi rápido em respaldar a liderança do clube, sugerindo que a cúpula já deixou sua posição perfeitamente clara para todas as partes interessadas. A diretoria do Atlético parece resistente a permitir que seu principal ativo se junte a um rival doméstico na Catalunha, especialmente diante do atual clima de atrito entre os dois gigantes espanhóis.
"Acho que, se o dono do clube falou de forma tão direta sobre o que disse, então é isso, está mais do que claro. Isso é como quando você vai ao tribunal... não há mais nada a acrescentar", disse Simeone aos repórteres. Ao ser questionado sobre um possível "perdão" para o atacante, ele respondeu: "Sou muito respeitoso em relação a todas as situações que encontramos... Griezmann, Diego Costa e agora Julian. Sou muito respeitoso com a opinião de todos."
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O técnico descarta Alvarez da estreia em La Liga
Simeone confirmou que Alvarez não estará disponível para a estreia do Atletico na temporada de La Liga contra o Malaga, na noite de quarta-feira, o que gerou questionamentos sobre sua prontidão mental e física para representar o Atletico. Apesar do barulho em torno de seu futuro, Simeone insistiu que a decisão de deixá-lo fora da lista de relacionados para a partida se baseia exclusivamente em sua condição atlética atual após um retorno tardio de compromissos internacionais.
O técnico do Atleti explicou sua posição sobre a integração do atacante ao elenco principal. "Ainda penso da mesma forma. Cuido da parte esportiva. Temos conversado como sempre fazemos", afirmou Simeone. "Do ponto de vista esportivo, precisamos de mais sessões de treinamento com ele para que possa melhorar. Ele é um dos melhores jogadores de ataque... se não for o melhor."
Reforços defensivos e profundidade de elenco
Além das manchetes sobre o ataque, Simeone também reservou um tempo para elogiar a chegada de Cristian Romero, que deve trazer um novo nível de agressividade e liderança à linha defensiva do Atleti. O treinador acredita que a estabilidade defensiva proporcionada por Romero será a base sobre a qual será construído o restante do sucesso da equipe nesta temporada.
Ao descrever o impacto que espera de seu compatriota, Simeone destacou as características específicas que fizeram de Romero um alvo prioritário. "Liderança, força, hierarquia, comprometimento, qualidade e pertencimento certamente com o tempo. Eu o vejo como um jogador que representa os valores e vem para nos ajudar", observou Simeone.
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Administrando a loucura da janela de transferências
Com a janela de transferências ainda aberta, Simeone segue cauteloso quanto à possibilidade de novas movimentações em seu elenco. O técnico do Atlético reconheceu que o mercado continua imprevisível e que o clube precisa estar preparado para qualquer eventualidade antes do prazo final. Embora esteja satisfeito com as ferramentas à sua disposição, ele destacou que a condição física de seus jogadores é sua principal preocupação.
"É uma pergunta um tanto complicada. Temos de ajustar o que vemos como melhor para tirar o melhor da equipe que vamos continuar tendo, e isso ainda não sabemos, ainda resta mercado para acabar, nada me surpreende... estamos preparados para qualquer coisa", admitiu.
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