O ex-atacante do Manchester City tem estado no centro de intensas especulações de transferência envolvendo Barcelona e Arsenal. O futuro de Alvarez foi complicado pelo interesse relatado do Barcelona, embora uma disputa legal entre os dois clubes tenha aumentado ainda mais a tensão na relação. Simeone foi rápido em respaldar a liderança do clube, sugerindo que a cúpula já deixou sua posição perfeitamente clara para todas as partes interessadas. A diretoria do Atlético parece resistente a permitir que seu principal ativo se junte a um rival doméstico na Catalunha, especialmente diante do atual clima de atrito entre os dois gigantes espanhóis.

"Acho que, se o dono do clube falou de forma tão direta sobre o que disse, então é isso, está mais do que claro. Isso é como quando você vai ao tribunal... não há mais nada a acrescentar", disse Simeone aos repórteres. Ao ser questionado sobre um possível "perdão" para o atacante, ele respondeu: "Sou muito respeitoso em relação a todas as situações que encontramos... Griezmann, Diego Costa e agora Julian. Sou muito respeitoso com a opinião de todos."