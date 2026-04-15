Diego Simeone emocionado após a eliminação do FC Barcelona: "Conseguimos de novo!"

Após a partida, o técnico argentino declarou estar orgulhoso de sua equipe. “Eliminar o Barça nas quartas de final da Liga dos Campeões não é tarefa fácil. Ainda me emociona ver a equipe lutar. Muitas vezes tivemos que reconstruir com novos jogadores, mas agora estamos novamente entre os quatro melhores da Europa”, disse Simeone, que também destacou o craque Antoine Griezmann.

“Ele é um gênio. Só daqui a algum tempo é que vamos perceber que tínhamos em casa um jogador de nível mundial que fez a diferença”, disse Simeone sobre o jogador que em breve partirá para o Orlando City.