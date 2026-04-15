É festa em Madri: o Atlético de Madri se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões às custas do FC Barcelona de Frenkie de Jong. Diego Simeone ficou visivelmente emocionado com o desempenho de sua equipe ao final dessa partida espetacular.
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Diego Simeone emocionado após a eliminação do FC Barcelona: "Conseguimos de novo!"
O Atlético se classificou para as semifinais com um placar agregado de 3 a 2, apesar de ter perdido um jogo em casa na fase eliminatória pela primeira vez desde 1997. O Barça venceu por 1 a 2 no Riyadh Air Metropolitano graças a gols de Lamine Yamal e Ferran Torres, mas o gol de Ademola Lookman garantiu a vitória para a equipe de Simeone. É a terceira vez que os Rojiblancos eliminam o gigante catalão nesta fase, depois de 2014 e 2016.
Após a partida, o técnico argentino declarou estar orgulhoso de sua equipe. “Eliminar o Barça nas quartas de final da Liga dos Campeões não é tarefa fácil. Ainda me emociona ver a equipe lutar. Muitas vezes tivemos que reconstruir com novos jogadores, mas agora estamos novamente entre os quatro melhores da Europa”, disse Simeone, que também destacou o craque Antoine Griezmann.
“Ele é um gênio. Só daqui a algum tempo é que vamos perceber que tínhamos em casa um jogador de nível mundial que fez a diferença”, disse Simeone sobre o jogador que em breve partirá para o Orlando City.
Para o Atlético, é a primeira vez desde 2017 que chega às semifinais da competição. Os torcedores agora sonham em voz alta com uma vaga na final, enquanto Simeone fala de um maravilhoso “novo capítulo” para seu clube. Na próxima fase, aguarda-os um confronto com o vencedor do duelo entre Arsenal e Sporting de Lisboa, no qual os ingleses precisam defender uma vantagem de 1 a 0.
Simeone enfrenta um calendário nacional apertado e, com o desgaste físico de seu elenco após a partida contra os catalães, o argentino provavelmente terá que fazer algumas escolhas difíceis. Na quarta-feira, 29 de abril, o Atlético enfrentará o Arsenal ou o Sporting.