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Diego Simeone elogia evolução de Julian Alvarez após Atlético de Madrid derrotar o Manchester United na Champions League
Simeone mantém apoio a Alvarez, alvo de críticas
Simeone saiu em defesa de Alvarez depois que o ex-jogador do Manchester City recebeu uma reação dividida da torcida do Atlético de Madrid na noite de terça-feira. Apesar de o Atlético vencer o Manchester United por 2 a 0, Alvarez foi recebido com aplausos e vaias ao ser substituído aos 71 minutos. Parte da torcida ainda estava insatisfeita com suas tentativas de forçar uma saída do clube durante a janela de transferências de verão.
Ao comentar o clima na entrevista coletiva após a partida, Simeone reafirmou sua convicção de que o atacante está evoluindo na direção certa. “A reação da torcida está sempre ligada ao que os jogadores entregam. Julian está entregando; já fez isso contra o Alaves, hoje esteve perto de marcar e está mais próximo de ser o jogador que a torcida do Atlético quer ver”, disse simeone, segundo o Marca.
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Simeone dá pistas sobre uma dupla de ataque letal
Ao falar sobre possíveis esquemas táticos para o futuro, Simeone destacou a possibilidade de escalar Alvarez e Jonathan David juntos no ataque. David entrou em campo após uma hora de jogo, e Simeone substituiu Alvarez dez minutos depois. Em vez de tratar os dois atacantes como opções para uma única vaga entre os titulares, ele ressaltou que ambos podem atuar juntos e complementar as características um do outro no ataque.
“Eles também podem jogar juntos. É bom ter muita concorrência; ela sempre foi importante quando conquistamos títulos e outras coisas importantes”, afirmou.
Cardoso brilha atuando no meio-campo
Enquanto Alvarez ocupava as manchetes, Simeone também fez muitos elogios a Johnny Cardoso. O meio-campista se destacou e dominou o meio de campo durante os 90 minutos. Cardoso teve o azar de não marcar: um gol seu no primeiro tempo foi anulado após revisão do VAR por toque de mão do companheiro Marcos Llorente na origem da jogada.
Cardoso teve um início difícil em Madri por causa das lesões, mas parece finalmente ter encontrado seu ritmo entre os titulares. “Ele está em ótima forma. Contra a Real Sociedad, entrou e começou imediatamente a jogar em alto nível, como o jogador que o clube foi buscar. Morten também entrou bem, o que nos dá opções em uma equipe que precisa contar com todos”, observou Simeone.
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Simeone busca evoluir ainda mais
Apesar da vitória por uma margem confortável, Simeone sugeriu que sua equipe poderia ter sido ainda mais implacável nas finalizações. O treinador destacou que, embora o Ma Utd tenha tido uma grande oportunidade no primeiro tempo, o Atlético de Madrid dominou a maior parte da partida. A vitória mantém a equipe no caminho certo em sua campanha europeia, enquanto busca ganhar embalo antes de uma sequência intensa de jogos pela La Liga.
O treinador concluiu expressando satisfação com a mentalidade coletiva da equipe. “Tivemos chances de ampliar ainda mais a vantagem no placar. Eles tiveram uma chance perigosa no primeiro tempo, mas fizemos um jogo melhor, tivemos mais chances. A equipe sempre buscou mais”, acrescentou Simeone.
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