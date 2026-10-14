Simeone saiu em defesa de Alvarez depois que o ex-jogador do Manchester City recebeu uma reação dividida da torcida do Atlético de Madrid na noite de terça-feira. Apesar de o Atlético vencer o Manchester United por 2 a 0, Alvarez foi recebido com aplausos e vaias ao ser substituído aos 71 minutos. Parte da torcida ainda estava insatisfeita com suas tentativas de forçar uma saída do clube durante a janela de transferências de verão.

Ao comentar o clima na entrevista coletiva após a partida, Simeone reafirmou sua convicção de que o atacante está evoluindo na direção certa. “A reação da torcida está sempre ligada ao que os jogadores entregam. Julian está entregando; já fez isso contra o Alaves, hoje esteve perto de marcar e está mais próximo de ser o jogador que a torcida do Atlético quer ver”, disse simeone, segundo o Marca.