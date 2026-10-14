Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Diego Simeone elogia evolução de Julian Alvarez após Atlético de Madrid derrotar o Manchester United na Champions League

J. Alvarez
Atlético de Madrid
D. Simeone
Manchester United
Liga dos Campeões

Diego Simeone fez uma avaliação muito positiva da adaptação de Julian Alvarez ao Atlético de Madrid após a vitória do time sobre o Manchester United na Champions League. O atacante argentino teve uma recepção dividida da torcida no Metropolitano desde sua chegada no verão, mas o treinador insiste que ele está se entrosando rapidamente.

  • Simeone mantém apoio a Alvarez, alvo de críticas

    Simeone saiu em defesa de Alvarez depois que o ex-jogador do Manchester City recebeu uma reação dividida da torcida do Atlético de Madrid na noite de terça-feira. Apesar de o Atlético vencer o Manchester United por 2 a 0, Alvarez foi recebido com aplausos e vaias ao ser substituído aos 71 minutos. Parte da torcida ainda estava insatisfeita com suas tentativas de forçar uma saída do clube durante a janela de transferências de verão.

    Ao comentar o clima na entrevista coletiva após a partida, Simeone reafirmou sua convicção de que o atacante está evoluindo na direção certa. “A reação da torcida está sempre ligada ao que os jogadores entregam. Julian está entregando; já fez isso contra o Alaves, hoje esteve perto de marcar e está mais próximo de ser o jogador que a torcida do Atlético quer ver”, disse simeone, segundo o Marca.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Simeone dá pistas sobre uma dupla de ataque letal

    Ao falar sobre possíveis esquemas táticos para o futuro, Simeone destacou a possibilidade de escalar Alvarez e Jonathan David juntos no ataque. David entrou em campo após uma hora de jogo, e Simeone substituiu Alvarez dez minutos depois. Em vez de tratar os dois atacantes como opções para uma única vaga entre os titulares, ele ressaltou que ambos podem atuar juntos e complementar as características um do outro no ataque.

    “Eles também podem jogar juntos. É bom ter muita concorrência; ela sempre foi importante quando conquistamos títulos e outras coisas importantes”, afirmou.

  • Cardoso brilha atuando no meio-campo

    Enquanto Alvarez ocupava as manchetes, Simeone também fez muitos elogios a Johnny Cardoso. O meio-campista se destacou e dominou o meio de campo durante os 90 minutos. Cardoso teve o azar de não marcar: um gol seu no primeiro tempo foi anulado após revisão do VAR por toque de mão do companheiro Marcos Llorente na origem da jogada.

    Cardoso teve um início difícil em Madri por causa das lesões, mas parece finalmente ter encontrado seu ritmo entre os titulares. “Ele está em ótima forma. Contra a Real Sociedad, entrou e começou imediatamente a jogar em alto nível, como o jogador que o clube foi buscar. Morten também entrou bem, o que nos dá opções em uma equipe que precisa contar com todos”, observou Simeone.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Simeone busca evoluir ainda mais

    Apesar da vitória por uma margem confortável, Simeone sugeriu que sua equipe poderia ter sido ainda mais implacável nas finalizações. O treinador destacou que, embora o Ma Utd tenha tido uma grande oportunidade no primeiro tempo, o Atlético de Madrid dominou a maior parte da partida. A vitória mantém a equipe no caminho certo em sua campanha europeia, enquanto busca ganhar embalo antes de uma sequência intensa de jogos pela La Liga.

    O treinador concluiu expressando satisfação com a mentalidade coletiva da equipe. “Tivemos chances de ampliar ainda mais a vantagem no placar. Eles tiveram uma chance perigosa no primeiro tempo, mas fizemos um jogo melhor, tivemos mais chances. A equipe sempre buscou mais”, acrescentou Simeone.

Próximas partidas
ESP

ESP

La Liga

17 de out. de 2026

ATM

ATM

LEE

LEE

Premier League

18 de out. de 2026

MUN

MUN