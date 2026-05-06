Diego Simeone elogia a “incrível força” do Arsenal, enquanto o técnico do Atlético de Madrid se recusa a dar “desculpas” pela eliminação da Liga dos Campeões

Os Gunners garantiram sua vaga na final com uma vitória por 1 a 0 conquistada com muito esforço nesta noite, selando o placar agregado de 2 a 1, o que levou Simeone a refletir sobre onde sua equipe ficou aquém. O gol de Bukayo Saka no final do primeiro tempo foi suficiente para decidir uma tensa partida de volta no Emirates, e o técnico argentino não hesitou em reconhecer que a melhor equipe avançou ao longo dos 180 minutos de jogo.

“Se fomos eliminados, é porque nosso adversário mereceu avançar. Eles foram precisos no primeiro tempo e conquistaram sua vaga. Mas o que sinto é tranquilidade, paz; a equipe deu tudo de si”, afirmou Simeone.

“Viemos para competir contra uma equipe incrivelmente poderosa e, com nossas próprias forças, lutamos o máximo que pudemos. Sou grato aos nossos torcedores, aos nossos jogadores, e tenho orgulho de estar onde estou. Eu disse durante a pré-temporada no estádio que iríamos competir, e competimos. Infelizmente, não ganhamos nada, isso é verdade, mas chegamos a lugares que não são fáceis de alcançar.”