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Donny Afroni

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Diego Simeone elogia a “incrível força” do Arsenal, enquanto o técnico do Atlético de Madrid se recusa a dar “desculpas” pela eliminação da Liga dos Campeões

D. Simeone
Arsenal
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Premier League
La Liga

Diego Simeone elogiou a “incrível força” do Arsenal após ver seu time, o Atlético de Madrid, ser eliminado da Liga dos Campeões nas semifinais. Apesar de uma polêmica jogada de pênalti envolvendo Antoine Griezmann, o técnico argentino se recusou a culpar os árbitros pela derrota por uma diferença mínima de sua equipe na segunda partida, no Emirates.

  • Simeone aceita a derrota com dignidade

    Os Gunners garantiram sua vaga na final com uma vitória por 1 a 0 conquistada com muito esforço nesta noite, selando o placar agregado de 2 a 1, o que levou Simeone a refletir sobre onde sua equipe ficou aquém. O gol de Bukayo Saka no final do primeiro tempo foi suficiente para decidir uma tensa partida de volta no Emirates, e o técnico argentino não hesitou em reconhecer que a melhor equipe avançou ao longo dos 180 minutos de jogo.

    “Se fomos eliminados, é porque nosso adversário mereceu avançar. Eles foram precisos no primeiro tempo e conquistaram sua vaga. Mas o que sinto é tranquilidade, paz; a equipe deu tudo de si”, afirmou Simeone.

    “Viemos para competir contra uma equipe incrivelmente poderosa e, com nossas próprias forças, lutamos o máximo que pudemos. Sou grato aos nossos torcedores, aos nossos jogadores, e tenho orgulho de estar onde estou. Eu disse durante a pré-temporada no estádio que iríamos competir, e competimos. Infelizmente, não ganhamos nada, isso é verdade, mas chegamos a lugares que não são fáceis de alcançar.”

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    Reação ao polêmico lance da penalidade

    A partida não ficou isenta de momentos tensos, principalmente uma entrada em Griezmann que levou a torcida do Atlético a clamar por um pênalti. No entanto, Simeone foi enfático em não usar a situação como desculpa. “Não vou me deter em algo tão simples e óbvio quanto a jogada envolvendo Griezmann. Está muito claro, e entendemos que foi uma falta de Pubill em um dos jogadores deles. Achamos que ele agiu corretamente naquela situação. Não vou me deter nisso porque isso seria dar desculpas, e não quero dar desculpas para nada”, explicou ele quando questionado sobre a arbitragem.

    Mesmo quando pressionado sobre os detalhes da partida, Simeone manteve sua postura, reforçando seu respeito pelo desempenho do adversário. “Não há mais nada a dizer. Estamos fora. Parabenizamos o Arsenal; eles jogaram bem”, disse ele. “Eles têm um time e um técnico [Mikel Arteta] de quem gosto. Seguem uma linha consistente, com recursos financeiros significativos que lhes permitem competir assim. Parabéns. Vamos continuar com nosso trabalho, sem nos prendermos a detalhes de algo que é tão óbvio.”

  • Elogios a Arteta e ao projeto do Arsenal

    Simeone também reservou um momento para elogiar a organização tática e a evolução do Arsenal sob o comando de Arteta, embora tenha mencionado as táticas de perda de tempo dos Gunners nos minutos finais. Ele considerou isso uma parte natural do jogo. “Faz parte do futebol; todos sabemos que, quando esses minutos chegam, queremos que o tempo passe rápido. O trabalho de Arteta é incrível, e eles contam com recursos financeiros significativos para o trabalho que podem realizar. Estou feliz por eles; eles merecem, têm trabalhado muito bem”, admitiu.

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    Olhar para o futuro

    Olhando para o futuro, Simeone refletiu sobre a trajetória do Atlético, mas foi sincero quanto à dor imediata da derrota. Ele disse: “Isso me mostra uma realidade, que é a realidade do Atlético como clube. Ele cresceu enormemente em todos os aspectos, tornou-se um clube reconhecido em toda a Europa e no mundo de uma forma que não era antes. Mas as pessoas querem vencer; chegar à final não é suficiente para elas.”

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