Diego Simeone diz que “nunca viu” nada parecido com a surpreendente substituição de Antonin Kinsky após o início de pesadelo do Tottenham
O espetáculo de horror de Kinsky em Madri
Encarregado de defender as balizas num dos ambientes mais intimidadores da Europa, a noite do guarda-redes checo rapidamente se desmoronou no Metropolitano. Parecendo paralisado pela pressão intensa da linha de frente do Atlético, Kinsky parecia isolado enquanto a equipa da casa capitalizava os seus erros. Os erros revelaram-se demasiado graves para o banco do Tottenham ignorar. Em uma jogada raramente vista neste nível do jogo, o jovem desanimado foi substituído aos 17 minutos. Guglielmo Vicario foi introduzido para conter a maré, mas o estrago já estava feito e o Spurs acabou sofrendo uma derrota por 5 a 2.
Simeone surpreendido com jogada tática implacável
O técnico do Atlético foi questionado sobre a decisão de substituir um goleiro tão cedo em uma partida eliminatória de alto risco. Simeone disse à Movistar: “Não, nunca vi isso em nível profissional. Não é problema meu, é problema deles, do técnico e do goleiro, e estamos focados em nós mesmos, não nas decisões de outras pessoas.”
A natureza da substituição foi alvo de críticas severas por parte dos especialistas, especialmente porque Tudor pareceu ignorar Kinsky enquanto este saía do campo em direção ao túnel. O ex-goleiro da Inglaterra Joe Hart foi particularmente veemente, acusando o técnico do Spurs de total falta de empatia num momento que poderia definir a carreira de um jovem jogador. “Ele passa por Tudor e nem sequer o reconhece. Se isso é gestão de pessoas, estou pasmo. Ele fica ali parado e finge que nada aconteceu”, disse Hart, indignado, na TNT Sports. “Estou simplesmente de coração partido pelo rapaz, absolutamente de coração partido. Esta equipa do Tottenham está completamente desorientada neste momento.”
Técnico do Atlético feliz após “forçar” erro do Tottenham
O sucesso naquela noite não se resumiu apenas ao placar para Simeone, mas também à aplicação de sua equipe em forçar os erros iniciais de Kinsky e da defesa do Spurs. “Gostei da equipe, tivemos um impacto que foi ajudado pelos erros que os forçamos a cometer, o que nos deu confiança, nos encorajou a continuar pressionando no campo adversário e a abrir uma vantagem significativa”, refletiu Simeone. No entanto, apesar da vantagem de três gols, ele alertou que a partida das oitavas de final está longe de terminar: “A segunda partida certamente será difícil... Definitivamente, como todas as partidas na Europa”.
Fase crucial da temporada para o Atlético
A vantagem de três gols sobre o Spurs funciona como um amortecedor estratégico vital para os homens de Simeone antes de uma sequência decisiva para a temporada. Após a viagem a Londres para a partida de volta, em 18 de março, o Atlético enfrenta testes consecutivos no campeonato nacional contra o Real Madrid e o Barcelona. Essa vantagem agregada sobre o Spurs oferece um fôlego muito necessário, com o Atlético agora capaz de se concentrar totalmente em seu próximo jogo da La Liga contra o Getafe neste fim de semana.
