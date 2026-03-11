Goal.com
Simeone - KinskyGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Traduzido por

Diego Simeone diz que “nunca viu” nada parecido com a surpreendente substituição de Antonin Kinsky após o início de pesadelo do Tottenham

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, admitiu que ficou chocado ao ver o técnico interino do Tottenham, Igor Tudor, substituir o goleiro Antonin Kinsky aos 17 minutos do confronto pela Liga dos Campeões. O goleiro tcheco de 22 anos passou por uma noite de pesadelo no Metropolitano, cometendo erros graves que deixaram o Spurs perdendo por 3 a 0 em menos de um quarto de hora. Simeone, conhecido por sua intensidade à beira do campo, confessou que a decisão de substituir um goleiro tão cedo foi a primeira vez que ele testemunhou isso no banco de reservas.

  • O espetáculo de horror de Kinsky em Madri

    Encarregado de defender as balizas num dos ambientes mais intimidadores da Europa, a noite do guarda-redes checo rapidamente se desmoronou no Metropolitano. Parecendo paralisado pela pressão intensa da linha de frente do Atlético, Kinsky parecia isolado enquanto a equipa da casa capitalizava os seus erros. Os erros revelaram-se demasiado graves para o banco do Tottenham ignorar. Em uma jogada raramente vista neste nível do jogo, o jovem desanimado foi substituído aos 17 minutos. Guglielmo Vicario foi introduzido para conter a maré, mas o estrago já estava feito e o Spurs acabou sofrendo uma derrota por 5 a 2.

  • Tottenham UCL splitGetty/GOAL

    Simeone surpreendido com jogada tática implacável

    O técnico do Atlético foi questionado sobre a decisão de substituir um goleiro tão cedo em uma partida eliminatória de alto risco. Simeone disse à Movistar: “Não, nunca vi isso em nível profissional. Não é problema meu, é problema deles, do técnico e do goleiro, e estamos focados em nós mesmos, não nas decisões de outras pessoas.”

    A natureza da substituição foi alvo de críticas severas por parte dos especialistas, especialmente porque Tudor pareceu ignorar Kinsky enquanto este saía do campo em direção ao túnel. O ex-goleiro da Inglaterra Joe Hart foi particularmente veemente, acusando o técnico do Spurs de total falta de empatia num momento que poderia definir a carreira de um jovem jogador. “Ele passa por Tudor e nem sequer o reconhece. Se isso é gestão de pessoas, estou pasmo. Ele fica ali parado e finge que nada aconteceu”, disse Hart, indignado, na TNT Sports. “Estou simplesmente de coração partido pelo rapaz, absolutamente de coração partido. Esta equipa do Tottenham está completamente desorientada neste momento.”

  • Técnico do Atlético feliz após “forçar” erro do Tottenham

    O sucesso naquela noite não se resumiu apenas ao placar para Simeone, mas também à aplicação de sua equipe em forçar os erros iniciais de Kinsky e da defesa do Spurs. “Gostei da equipe, tivemos um impacto que foi ajudado pelos erros que os forçamos a cometer, o que nos deu confiança, nos encorajou a continuar pressionando no campo adversário e a abrir uma vantagem significativa”, refletiu Simeone. No entanto, apesar da vantagem de três gols, ele alertou que a partida das oitavas de final está longe de terminar: “A segunda partida certamente será difícil... Definitivamente, como todas as partidas na Europa”.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Fase crucial da temporada para o Atlético

    A vantagem de três gols sobre o Spurs funciona como um amortecedor estratégico vital para os homens de Simeone antes de uma sequência decisiva para a temporada. Após a viagem a Londres para a partida de volta, em 18 de março, o Atlético enfrenta testes consecutivos no campeonato nacional contra o Real Madrid e o Barcelona. Essa vantagem agregada sobre o Spurs oferece um fôlego muito necessário, com o Atlético agora capaz de se concentrar totalmente em seu próximo jogo da La Liga contra o Getafe neste fim de semana.

