Diego Simeone diz que “nunca viu” nada parecido com a surpreendente substituição de Antonin Kinsky após o início de pesadelo do Tottenham

O técnico do Atlético foi questionado sobre a decisão de substituir um goleiro tão cedo em uma partida eliminatória de alto risco. Simeone disse à Movistar: “Não, nunca vi isso em nível profissional. Não é problema meu, é problema deles, do técnico e do goleiro, e estamos focados em nós mesmos, não nas decisões de outras pessoas.”

A natureza da substituição foi alvo de críticas severas por parte dos especialistas, especialmente porque Tudor pareceu ignorar Kinsky enquanto este saía do campo em direção ao túnel. O ex-goleiro da Inglaterra Joe Hart foi particularmente veemente, acusando o técnico do Spurs de total falta de empatia num momento que poderia definir a carreira de um jovem jogador. “Ele passa por Tudor e nem sequer o reconhece. Se isso é gestão de pessoas, estou pasmo. Ele fica ali parado e finge que nada aconteceu”, disse Hart, indignado, na TNT Sports. “Estou simplesmente de coração partido pelo rapaz, absolutamente de coração partido. Esta equipa do Tottenham está completamente desorientada neste momento.”