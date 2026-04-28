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Diego Simeone confirma o interesse do Arsenal na contratação de Julián Álvarez antes da semifinal da Liga dos Campeões contra o líder da Premier League
Simeone confirma que Álvarez é um jogador muito cobiçado
Em declarações antes da partida de ida no Metropolitano, Simeone foi questionado diretamente sobre as notícias de que o Arsenal estaria considerando uma investida por Alvarez no meio do ano. O atacante, que chegou ao Atlético vindo do Manchester City em 2024, tornou-se um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu após marcar 48 gols em 104 partidas pelo time espanhol. Simeone admitiu abertamente que o calibre do jogador o torna um alvo para os maiores clubes do mundo.
“Acho que é normal. Ele é um jogador extraordinário”, disse Simeone aos repórteres. “Há interesse do Arsenal, do Paris Saint-Germain, do Barcelona e de outros times. Mas não é nada que nos preocupe.”
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Gestão de um patrimônio de 87 milhões de libras
O Arsenal estaria considerando Álvarez como o artilheiro decisivo de que precisa para se tornar uma força dominante nos palcos nacional e europeu. No entanto, o Atlético já havia indicado anteriormente que não tem intenção de vendê-lo, com o jogador avaliado em aproximadamente 87 milhões de libras pelo clube espanhol.
Além disso, Alvarez também teria preferência por permanecer na Espanha, seja no Atlético ou em uma transferência para outro clube da La Liga, em vez de retornar à Inglaterra — com o Barcelona sendo, segundo relatos, o time espanhol mais interessado em seus serviços.
O foco está na conquista do título europeu
Enquanto os rumores sobre transferências dominavam as manchetes, Simeone tomou medidas para reorientar seu elenco para a conquista do troféu da Liga dos Campeões. Tendo chegado às finais em 2014 e 2016, o técnico argentino está ansioso para finalmente garantir o título que por pouco lhe escapou. No entanto, ele alertou que as decepções do passado não garantem o sucesso futuro ao clube.
“Ninguém nos deve nada; temos que trabalhar duro e torcer para que a sorte esteja do nosso lado”, acrescentou. “Não há pressão, há responsabilidade. A emoção de estar perto de um grande objetivo, algo que o clube nunca conquistou. Temos que nos preparar para jogar; no fim das contas, os jogadores decidem com base em sua experiência, personalidade e ética de trabalho. Queremos jogar da maneira que imaginamos e levar o jogo a um ponto em que possamos prejudicá-los.
“É extraordinário disputar mais uma semifinal. Após nove anos, a quarta vez em 14. É maravilhoso. Incrível. Essa fé, esse entusiasmo, essa energia contagiante da torcida é maravilhosa. Enfrentamos um adversário difícil, que é bom nas jogadas ensaiadas, e vamos para lá com todas as nossas esperanças.”
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Últimos preparativos no Metropolitano
Espera-se que Álvarez participe do confronto, apesar de ter ficado de fora dos dois últimos jogos do Atlético no campeonato nacional devido a uma pequena lesão. Sua presença será fundamental para o plano ofensivo de Simeone contra a defesa do Arsenal, que tem se mostrado consistentemente sólida na Inglaterra nesta temporada.