Diego Simeone confirma o interesse do Arsenal na contratação de Julián Álvarez antes da semifinal da Liga dos Campeões contra o líder da Premier League

Enquanto os rumores sobre transferências dominavam as manchetes, Simeone tomou medidas para reorientar seu elenco para a conquista do troféu da Liga dos Campeões. Tendo chegado às finais em 2014 e 2016, o técnico argentino está ansioso para finalmente garantir o título que por pouco lhe escapou. No entanto, ele alertou que as decepções do passado não garantem o sucesso futuro ao clube.

“Ninguém nos deve nada; temos que trabalhar duro e torcer para que a sorte esteja do nosso lado”, acrescentou. “Não há pressão, há responsabilidade. A emoção de estar perto de um grande objetivo, algo que o clube nunca conquistou. Temos que nos preparar para jogar; no fim das contas, os jogadores decidem com base em sua experiência, personalidade e ética de trabalho. Queremos jogar da maneira que imaginamos e levar o jogo a um ponto em que possamos prejudicá-los.

“É extraordinário disputar mais uma semifinal. Após nove anos, a quarta vez em 14. É maravilhoso. Incrível. Essa fé, esse entusiasmo, essa energia contagiante da torcida é maravilhosa. Enfrentamos um adversário difícil, que é bom nas jogadas ensaiadas, e vamos para lá com todas as nossas esperanças.”