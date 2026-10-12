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Diego Simeone afirma que o Manchester United continua sendo uma grande ameaça, apesar do início difícil na Premier League
Simeone alerta contra a acomodação apesar da má fase do United
Simeone descartou a ideia de que o Manchester United seja uma equipe em declínio e afirmou que o clube da Premier League continua sendo uma ameaça significativa antes do confronto entre os dois pela Champions League. Apesar do início de temporada lento, que deixou o United no meio da tabela, o técnico do Atlético de Madrid está convicto de que a qualidade do elenco e a abordagem tática fazem da equipe um adversário difícil nas competições europeias.
O Manchester United chega ao confronto após um frustrante empate por 1 a 1 com o Tottenham, que jogou com dez jogadores em Old Trafford. O resultado ampliou para quatro partidas a sequência da equipe sem vitórias no campeonato. Com apenas seis pontos nos seis primeiros jogos da competição nacional, a pressão sobre o técnico Michael Carrick começou a aumentar, mas Simeone acredita que os resultados não refletem por completo as atuações recentes do United.
“Vamos enfrentar um adversário que pressiona intensamente no campo de quem enfrenta, marca de perto rapidamente e tem jogadores velozes”, disse Simeone em entrevista coletiva, segundo a ESPN. “Apesar dos resultados recentes, incluindo muitos empates, eles continuam criando o mesmo tipo de perigo que criavam no ano passado. É uma equipe forte.”
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Histórico europeu de Carrick dá respaldo à ameaça
A fase atual do United contrasta fortemente com o sucesso da temporada passada, quando terminou em terceiro lugar na Premier League. Carrick recebeu elogios pelos ajustes táticos que fez após substituir Ruben Amorim no meio da temporada 2025-26, levando o clube de volta à principal competição europeia. Embora o desempenho nas competições nacionais tenha caído, o início na Europa foi mais positivo, incluindo uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Sabah.
Em sintonia com o que disse seu treinador sobre a qualidade do elenco do United, o defensor do Atlético de Madrid David Hancko destacou o bom desempenho da equipe na temporada passada: “No ano passado, na Premier League, que é a melhor liga do mundo, o United fez uma ótima temporada. Há muitos pontos positivos, mesmo que não tenha começado bem. Tem grandes jogadores e é, sem dúvida, um gigante. Teremos de jogar a 100% para vencer.”
Alvarez está sob pressão para corresponder às expectativas no Atlético de Madrid
Embora a má fase do Manchester United seja o principal assunto, o Atlético de Madrid tem seus próprios problemas internos a resolver, especialmente em relação ao astro Julian Alvarez. O atacante argentino teve um início difícil na temporada 2026/27, após um começo marcado por lesões e em meio a rumores persistentes de que deseja deixar o clube na janela de transferências de verão. Alvarez disputou cinco partidas em todas as competições nesta temporada sem marcar gols e deu apenas uma assistência, na derrota por 2 a 1 para o Liverpool na primeira rodada da Champions League.
“Atacantes com as características de Julian sempre precisam de gols, não só ele”, disse Simeone na segunda-feira. “Além da finalização, ele joga para o time e se entrosa bem com os companheiros. Tem muito mais recursos do que apenas marcar gols. Fez um ótimo segundo tempo contra o Alavés outro dia e espero que continue evoluindo até atingir o nível em que todos queremos vê-lo.”
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Atlético chega embalado pela boa fase no cenário nacional para duelo europeu
Enquanto o Manchester United enfrenta dificuldades no campeonato nacional, o Atlético de Madrid chega ao confronto em ótima fase na LaLiga, com quatro vitórias consecutivas sobre Real Sociedad, Osasuna, Real Madrid e Alavés. A sequência deixa a equipe de Simeone na segunda posição da primeira divisão espanhola, com 19 pontos, cinco atrás do Barcelona, que tem 100% de aproveitamento após as oito primeiras rodadas.
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