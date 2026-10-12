Diego Simeone afirma que o Manchester United continua sendo uma grande ameaça, apesar do início difícil na Premier League

Simeone descartou a ideia de que o Manchester United seja uma equipe em declínio e afirmou que o clube da Premier League continua sendo uma ameaça significativa antes do confronto entre os dois pela Champions League. Apesar do início de temporada lento, que deixou o United no meio da tabela, o técnico do Atlético de Madrid está convicto de que a qualidade do elenco e a abordagem tática fazem da equipe um adversário difícil nas competições europeias.

O Manchester United chega ao confronto após um frustrante empate por 1 a 1 com o Tottenham, que jogou com dez jogadores em Old Trafford. O resultado ampliou para quatro partidas a sequência da equipe sem vitórias no campeonato. Com apenas seis pontos nos seis primeiros jogos da competição nacional, a pressão sobre o técnico Michael Carrick começou a aumentar, mas Simeone acredita que os resultados não refletem por completo as atuações recentes do United.

“Vamos enfrentar um adversário que pressiona intensamente no campo de quem enfrenta, marca de perto rapidamente e tem jogadores velozes”, disse Simeone em entrevista coletiva, segundo a ESPN. “Apesar dos resultados recentes, incluindo muitos empates, eles continuam criando o mesmo tipo de perigo que criavam no ano passado. É uma equipe forte.”