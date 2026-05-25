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Diego Simeone afirma que Julián Álvarez “já tomou sua decisão” sobre a transferência no meio do ano, enquanto o técnico do Atlético de Madrid dá uma resposta incisiva aos rumores que ligam o atacante ao Barcelona, ao Arsenal e ao PSG
Simeone deixa a decisão nas mãos de Álvarez
Após a decepcionante derrota por 5 a 1 para o Villarreal na última rodada, o técnico do Atlético de Madrid, Simeone, foi questionado sobre se seu craque continuaria no Metropolitano na próxima temporada. Em vez de negar categoricamente os rumores de saída, o treinador argentino deu uma resposta incisiva que deixou os torcedores de Madri preocupados quanto à permanência do campeão da Copa do Mundo.
Em entrevista à Movistar, Simeone deixou claro que a responsabilidade pelo futuro do jogador recai exclusivamente sobre o próprio atacante. “Não é uma questão para mim, é uma questão para o Julián”, disse ele. “Ele tem idade suficiente para saber o que vai fazer, e imagino que já tenha tomado sua decisão.”
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Gigantes europeus de olho em “La Arana”
As intensas especulações surgem no momento em que vários dos grandes clubes europeus se preparam para testar a determinação do Atlético de Madrid. Apesar de Álvarez ter afirmado anteriormente que se sente bem em Madri, sua relutância em se pronunciar categoricamente sobre seu futuro a longo prazo despertou o interesse de clubes estrangeiros. Sabe-se que ele está sendo considerado pelo Arsenal, já que Mikel Arteta busca reforçar suas opções de ataque para a defesa do título.
Além da Premier League, Barcelona e PSG permanecem atentos. No entanto, qualquer acordo exigiria um enorme compromisso financeiro, com relatos sugerindo que seria necessária uma quantia superior a € 100 milhões para, ao menos, levar o Atlético à mesa de negociações.
A posição do Atlético em relação ao seu craque
Do ponto de vista do clube, a diretoria continua firme em sua posição de que Álvarez não está à venda. O ex-jogador do Manchester City tem contrato válido até 2030, que inclui uma cláusula de rescisão astronômica de 500 milhões de euros. Embora esse valor tenha como objetivo servir de dissuasão, a realidade de que os principais clubes da Europa possuem grande poder financeiro faz com que o status de intocável do jogador esteja sendo questionado.
Os Rojiblancos veem Alvarez como a pedra angular de seu projeto futuro, especialmente com mudanças previstas em outras posições do elenco. Com a saída iminente da lenda Antoine Griezmann, o clube está ansioso para construir a equipe em torno do jogador de 26 anos, embora os últimos comentários de Simeone sugiram que o projeto dependa inteiramente da vontade pessoal do jogador de permanecer.
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A “bola de neve de mentiras” e a realidade das transferências
Por sua vez, Álvarez já está cansado do constante turbilhão midiático em torno de seu futuro. No mês passado, ele criticou as notícias que sugeriam que ele estaria procurando casas em Barcelona, classificando o fluxo constante de rumores sobre transferências como uma “bola de neve de mentiras”. Ele insistiu que seu foco continua sendo suas obrigações em Madri, mas a falta de uma posição definitiva por parte de seu técnico gerou uma nova onda de incertezas.
À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, o debate sobre se Alvarez será o rosto da nova era do Atlético de Madrid ou a próxima grande contratação da Premier League continua a dominar as manchetes. Por enquanto, os Rojiblancos ficam à espera de um sinal claro de seu craque para acabar de vez com os rumores.