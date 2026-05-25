Diego Simeone afirma que Julián Álvarez “já tomou sua decisão” sobre a transferência no meio do ano, enquanto o técnico do Atlético de Madrid dá uma resposta incisiva aos rumores que ligam o atacante ao Barcelona, ao Arsenal e ao PSG

Após a decepcionante derrota por 5 a 1 para o Villarreal na última rodada, o técnico do Atlético de Madrid, Simeone, foi questionado sobre se seu craque continuaria no Metropolitano na próxima temporada. Em vez de negar categoricamente os rumores de saída, o treinador argentino deu uma resposta incisiva que deixou os torcedores de Madri preocupados quanto à permanência do campeão da Copa do Mundo.

Em entrevista à Movistar, Simeone deixou claro que a responsabilidade pelo futuro do jogador recai exclusivamente sobre o próprio atacante. “Não é uma questão para mim, é uma questão para o Julián”, disse ele. “Ele tem idade suficiente para saber o que vai fazer, e imagino que já tenha tomado sua decisão.”