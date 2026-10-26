Diego Lopez, depois de deixar o Genoa em meados de outubro (com Modesto e Melissano assumindo seu lugar na área técnica), é o novo Chief Football Officer do Burnley.





Reproduzimos abaixo o comunicado do clube inglês, que disputa a Championship: "O Burnley Football Club tem o prazer de anunciar a nomeação de Diego López como Chief Football Officer, marcando o primeiro capítulo de uma nova era para o clube. López supervisionará as operações da área técnica, o mercado de transferências e a estrutura esportiva do clube. O espanhol de 37 anos vem do Genoa, clube da Serie A, onde ocupava o cargo de Chief of Football. Ele traz uma liderança sólida e ampla experiência na identificação e no desenvolvimento de talentos em ambientes de alto rendimento".