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Cagliari Calcio v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Diego Lopez, ex-diretor esportivo do Genoa, assume o cargo de diretor de futebol do Burnley na Championship

Burnley
Genoa
Mercado da bola

Nova função para o dirigente

Diego Lopez, depois de deixar o Genoa em meados de outubro (com Modesto e Melissano assumindo seu lugar na área técnica), é o novo Chief Football Officer do Burnley.


Reproduzimos abaixo o comunicado do clube inglês, que disputa a Championship: "O Burnley Football Club tem o prazer de anunciar a nomeação de Diego López como Chief Football Officer, marcando o primeiro capítulo de uma nova era para o clube. López supervisionará as operações da área técnica, o mercado de transferências e a estrutura esportiva do clube. O espanhol de 37 anos vem do Genoa, clube da Serie A, onde ocupava o cargo de Chief of Football. Ele traz uma liderança sólida e ampla experiência na identificação e no desenvolvimento de talentos em ambientes de alto rendimento".

  • Diego López se apresenta assim: "Mal posso esperar para começar a explorar o grande potencial deste clube. Tenho clareza da nossa missão e acredito no que o Burnley poderá se tornar nos próximos anos, desde que todos trabalhem na mesma direção e com o máximo de determinação. Desde as primeiras conversas com Alan, ficou evidente uma ambição real, acompanhada de um plano concreto para alcançá-la. Este clube representa tudo para a cidade e para sua gente. Quero que nossos torcedores se identifiquem com a forma como jogamos, com os jogadores que contratamos e com a maneira como representamos o clube. O trabalho começa agora".

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