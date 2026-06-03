Diego Kochen, jovem jogador da seleção americana, estaria prestes a deixar o Barcelona por empréstimo, sendo o time dinamarquês Lyngby Boldklub o favorito para contratar o goleiro de 20 anos

Kochen é muito bem cotado no Barcelona e passou grande parte da última temporada alternando entre o time principal e a equipe de reservas do clube. Embora não tenha entrado em campo pela equipe principal, ele atuou como terceiro goleiro do time, atrás de Joan Garcia e Wojciech Szczesny, o que significa que integrou as convocações para 40 partidas do gigante espanhol.

Enquanto isso, ele disputou 20 partidas pelo Barça Atlético na quarta divisão do futebol espanhol na última temporada. Ele fez uma aparição na equipe principal, embora tenha sido em um amistoso contra o Club América em 2023.

De acordo com a ESPN, porém, o clube está aberto a emprestar Kochen neste verão para que ele ganhe o tempo de jogo necessário para continuar seu desenvolvimento.