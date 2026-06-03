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Diego Kochen, jovem jogador da seleção americana, estaria prestes a deixar o Barcelona por empréstimo, sendo o time dinamarquês Lyngby Boldklub o favorito para contratar o goleiro de 20 anos
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O que aconteceu
Kochen é muito bem cotado no Barcelona e passou grande parte da última temporada alternando entre o time principal e a equipe de reservas do clube. Embora não tenha entrado em campo pela equipe principal, ele atuou como terceiro goleiro do time, atrás de Joan Garcia e Wojciech Szczesny, o que significa que integrou as convocações para 40 partidas do gigante espanhol.
Enquanto isso, ele disputou 20 partidas pelo Barça Atlético na quarta divisão do futebol espanhol na última temporada. Ele fez uma aparição na equipe principal, embora tenha sido em um amistoso contra o Club América em 2023.
De acordo com a ESPN, porém, o clube está aberto a emprestar Kochen neste verão para que ele ganhe o tempo de jogo necessário para continuar seu desenvolvimento.
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As esperanças de Kochen na Seleção Masculina dos EUA
Kochen tem sido titular nas seleções juvenis dos EUA e já atuou nas categorias sub-16, sub-17, sub-19, sub-20 e sub-23. O goleiro tem direito a jogar pelas seleções da Venezuela e do Peru, mas tem se dedicado exclusivamente à seleção masculina dos EUA.
Ele está perto de conseguir. Kochen foi convocado para o centro de treinamento da seleção dos EUA duas vezes em 2024 e está passando este verão com a equipe principal como goleiro de treino ao lado da estrela em ascensão do Philadelphia Union, Andrew Rick, permitindo que os dois jovens tenham uma visão de perto da experiência da Copa do Mundo.
Um possível destino
Embora o futuro de Kochen ainda não esteja totalmente definido, o Lyngby Boldklub é apontado como o principal candidato a contratá-lo por empréstimo neste verão.
O clube foi promovido à Superliga dinamarquesa após a última temporada. Segundo relatos, eles estariam dispostos a receber Kochen por empréstimo por toda a temporada, enquanto o próprio Kochen também estaria aberto à oportunidade. O contrato de Kochen com o Barcelona vai até 2028.
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E agora?
Kochen permanecerá com a seleção dos EUA durante toda a campanha da equipe na Copa do Mundo, embora não faça parte da lista oficial de convocados e, por isso, não possa jogar. Após a vitória sobre o Senegal no último fim de semana, os EUA enfrentarão a Alemanha neste fim de semana, antes de enfrentarem o Paraguai, a Austrália e a Turquia na fase de grupos da Copa do Mundo.