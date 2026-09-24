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Diego Kochen, joia em ascensão do Barcelona, é convocado para a seleção dos Estados Unidos de Mauricio Pochettino após início impressionante de vida na Dinamarca
Joia do Barcelona, Kochen brilha na Dinamarca
Quando Kochen escolheu se juntar ao Lyngby, recém-promovido à elite dinamarquesa, por empréstimo do Barcelona, muitos se surpreenderam. O goleiro americano parecia estar se afastando dos holofotes ao optar por um modesto clube escandinavo.
No entanto, Kochen buscava apenas regularidade em campo e um projeto que priorizasse um futebol baseado na posse de bola. O acordo entre Barcelona e Lyngby foi fechado como um empréstimo com opção de compra de € 1,5 milhão.
Dois meses após o início da temporada, a transferência tem se mostrado um enorme sucesso. Kochen jogou todos os minutos até aqui e teve atuações individuais de destaque.
Impressão em campo traz reconhecimento internacional
O Lyngby vive atualmente dificuldades na elite dinamarquesa, ocupando o 10º lugar com sete pontos em 27 possíveis e estando na zona de playoff contra o rebaixamento. Apesar dos problemas da equipe, Kochen tem se destacado debaixo das traves.
O goleiro americano fez 24 defesas em 40 chutes no alvo, mantendo um índice de defesas acima de 50 por cento. Sua brilhante atuação contra o Odense lhe rendeu o prêmio de melhor em campo.
O envolvimento constante de Kochen e sua capacidade de defender finalizações não passaram despercebidos no cenário internacional. Suas grandes atuações lhe renderam uma convocação para a seleção principal dos Estados Unidos pelo técnico Pochettino.
Bojan acompanha de perto o grupo de emprestados
O ex-atacante do Barcelona Bojan Krkic é responsável por monitorar todos os jogadores do clube que estão emprestados. Segundo o SPORT, seus relatórios sobre Kochen têm sido extremamente positivos, à medida que o jovem goleiro segue ganhando destaque.
Kochen faz parte de um grupo mais amplo de jogadores do Barça emprestados que estão sendo acompanhados pela Europa nesta temporada. Yaakobishvili ainda não entrou em campo pelo Almeria, enquanto Marc Casado passou recentemente por uma cirurgia na clavícula e deve ficar três meses fora.
Em outro caso, o zagueiro Ronald Araujo tem sido um sucesso intocável sob o comando de Andoni Iraola no Liverpool. Enquanto isso, o goleiro Marc-Andre ter Stegen viveu uma mistura de luz e sombra durante sua passagem pelo Ajax.
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Situação vantajosa para todas as partes envolvidas
Os dirigentes do Barcelona estão plenamente cientes de que o Lyngby provavelmente acionará a opção de compra de € 1,5 milhão por Kochen. O principal objetivo do empréstimo era impulsionar seu desenvolvimento, e uma transferência em definitivo agrada a todas as partes envolvidas.
Mesmo que o Lyngby o compre, o Barcelona manterá 40 por cento dos direitos futuros do goleiro. Isso dá ao gigante espanhol um benefício financeiro em qualquer venda futura ou a opção de contratá-lo novamente.
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