Quando Kochen escolheu se juntar ao Lyngby, recém-promovido à elite dinamarquesa, por empréstimo do Barcelona, muitos se surpreenderam. O goleiro americano parecia estar se afastando dos holofotes ao optar por um modesto clube escandinavo.

No entanto, Kochen buscava apenas regularidade em campo e um projeto que priorizasse um futebol baseado na posse de bola. O acordo entre Barcelona e Lyngby foi fechado como um empréstimo com opção de compra de € 1,5 milhão.

Dois meses após o início da temporada, a transferência tem se mostrado um enorme sucesso. Kochen jogou todos os minutos até aqui e teve atuações individuais de destaque.