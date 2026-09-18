AFP
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Diego Godín revela como Diego Costa e lendas do Atlético de Madrid faziam Giuliano Simeone chorar no vestiário
Pegadinhas de infância moldaram o caráter
Trolagens pesadas no vestiário por parte dos jogadores mais experientes eram uma parte regular da infância de Giuliano sempre que ele visitava o time de seu pai. O ex-capitão do Uruguai Godin lembrou como o elenco frequentemente mirava o garoto com pegadinhas malucas. Essa provocação incessante ajudou a construir o espírito de luta feroz que ele mostra hoje como ponta frequente do Atlético de Madrid e internacional sênior da Argentina.
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Lágrimas no vestiário são relembradas
O ex-zagueiro relembrou aqueles momentos caóticos no vestiário durante entrevista ao programa de rádio espanhol 'Radioestadio Noche'. Ao falar sobre a evolução do atacante de 23 anos, ele disse: "Nós fazíamos Giuliano Simeone chorar no vestiário, e agora ele é um homem."
Ao recordar o tratamento duro sofrido pelo terceiro filho do técnico Simeone, apelidado de 'El Cholo', ele acrescentou: "Giuliano entrava no vestiário e Diego Costa o jogava na jacuzzi, o afundava no banho de gelo. Caos total...."
Godin acrescentou: "Ele saía em lágrimas. 'Pai, pai, eles me batem.' E 'El Cholo' dizia para ele: 'Mas você adora isso.' E ele voltava na mesma hora; era um kamikaze."
Resiliência impulsiona chegada ao time principal
Essa atitude dura o ajudou a subir na hierarquia depois de deixar a base do River Plate em 2019, marcar 24 gols pela equipe reserva e superar uma fratura na perna durante seu empréstimo ao Deportivo Alaves. Seu trabalho duro lhe rendeu uma vaga entre os titulares, um novo contrato até 2030 com uma multa rescisória de € 500 milhões e uma viagem para a Copa do Mundo de 2026. Essa mesma garra já ajudou Godin a conquistar oito títulos com o clube, incluindo um título de La Liga e dois troféus da Liga Europa.
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Derby de Madri testa a determinação
O Atlético ocupa a quarta colocação de La Liga, com 13 pontos nos primeiros seis jogos da temporada. Giuliano e seus companheiros agora enfrentam um enorme desafio quando receberem o rival da cidade, o Real Madrid, no domingo. Este clássico será o último jogo da equipe antes de a temporada nacional ser interrompida pela pausa para a data Fifa.
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