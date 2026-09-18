Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-VILLARREALAFP
Adhe Makayasa
Traduzido por

Diego Godín revela como Diego Costa e lendas do Atlético de Madrid faziam Giuliano Simeone chorar no vestiário

D. Godin
D. Costa
G. Simeone
Atlético de Madrid
La Liga

O ex-zagueiro do Atlético de Madrid Diego Godín falou sobre as pegadinhas implacáveis no vestiário que um jovem Giuliano Simeone sofreu de Diego Costa e dos jogadores mais experientes. O ícone uruguaio relembrou como o filho do treinador frequentemente saía às lágrimas durante suas visitas na infância, em contraste com essas memórias caóticas e a ascensão do atacante ao destaque.

  • Pegadinhas de infância moldaram o caráter

    Trolagens pesadas no vestiário por parte dos jogadores mais experientes eram uma parte regular da infância de Giuliano sempre que ele visitava o time de seu pai. O ex-capitão do Uruguai Godin lembrou como o elenco frequentemente mirava o garoto com pegadinhas malucas. Essa provocação incessante ajudou a construir o espírito de luta feroz que ele mostra hoje como ponta frequente do Atlético de Madrid e internacional sênior da Argentina.

    • Publicidade
  • Atletico Madrid Training And Press ConferenceGetty Images Sport

    Lágrimas no vestiário são relembradas

    O ex-zagueiro relembrou aqueles momentos caóticos no vestiário durante entrevista ao programa de rádio espanhol 'Radioestadio Noche'. Ao falar sobre a evolução do atacante de 23 anos, ele disse: "Nós fazíamos Giuliano Simeone chorar no vestiário, e agora ele é um homem."

    Ao recordar o tratamento duro sofrido pelo terceiro filho do técnico Simeone, apelidado de 'El Cholo', ele acrescentou: "Giuliano entrava no vestiário e Diego Costa o jogava na jacuzzi, o afundava no banho de gelo. Caos total...."

    Godin acrescentou: "Ele saía em lágrimas. 'Pai, pai, eles me batem.' E 'El Cholo' dizia para ele: 'Mas você adora isso.' E ele voltava na mesma hora; era um kamikaze."

  • Resiliência impulsiona chegada ao time principal

    Essa atitude dura o ajudou a subir na hierarquia depois de deixar a base do River Plate em 2019, marcar 24 gols pela equipe reserva e superar uma fratura na perna durante seu empréstimo ao Deportivo Alaves. Seu trabalho duro lhe rendeu uma vaga entre os titulares, um novo contrato até 2030 com uma multa rescisória de € 500 milhões e uma viagem para a Copa do Mundo de 2026. Essa mesma garra já ajudou Godin a conquistar oito títulos com o clube, incluindo um título de La Liga e dois troféus da Liga Europa.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Derby de Madri testa a determinação

    O Atlético ocupa a quarta colocação de La Liga, com 13 pontos nos primeiros seis jogos da temporada. Giuliano e seus companheiros agora enfrentam um enorme desafio quando receberem o rival da cidade, o Real Madrid, no domingo. Este clássico será o último jogo da equipe antes de a temporada nacional ser interrompida pela pausa para a data Fifa.

La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA