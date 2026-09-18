O ex-zagueiro relembrou aqueles momentos caóticos no vestiário durante entrevista ao programa de rádio espanhol 'Radioestadio Noche'. Ao falar sobre a evolução do atacante de 23 anos, ele disse: "Nós fazíamos Giuliano Simeone chorar no vestiário, e agora ele é um homem."

Ao recordar o tratamento duro sofrido pelo terceiro filho do técnico Simeone, apelidado de 'El Cholo', ele acrescentou: "Giuliano entrava no vestiário e Diego Costa o jogava na jacuzzi, o afundava no banho de gelo. Caos total...."

Godin acrescentou: "Ele saía em lágrimas. 'Pai, pai, eles me batem.' E 'El Cholo' dizia para ele: 'Mas você adora isso.' E ele voltava na mesma hora; era um kamikaze."